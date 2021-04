Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!20:56

Nel prossimo turno di campionato per la Virtus Entella impegno in trasferta contro il Pordenone, il Monza giocherà in casa contro il Pescara.20:56

Finisce in parità il match tra Virtus Entella e Monza (1-1), succede tutto nel secondo tempo: Brunori dal dischetto sblocca il risultato, Scaglia in extremis sigla la rete del pareggio.20:55

90'+5' Fine partita: VIRTUS ENTELLA-MONZA 1-1 (53' rig. Brunori, 88' Scaglia).20:54

90'+5' Ammonito FRATTESI per comportamento non regolamentare.20:53

90'+5' Calcio di punizione battuto da Barberis, pallone alto di molto oltre la traversa.20:53

90'+4' Punizione per il Monza da posizione invitante, fallo su Diaw.20:51

90'+3' OCCASIONE MONZA! Barberis ci prova dal limite dell'area, pallone non distante dalla porta.20:50

90'+2' Tiro centrale di Mazzocco, nessun problema per Di Gregorio.20:50

90'+1' L'arbitro ha concesso cinque minuti di recupero.20:48

90' Sostituzione MONZA: entra Barillà esce D'Alessandro.20:47

88' GOL! Virtus Entella-MONZA 1-1! Rete di Scaglia. Corner di Barberis, colpo di testa vincente di Scaglia.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Scaglia20:47

87' D'Errico rientra sul destro, ma conclude in modo impreciso.20:46

86' Iniziativa di Frattesi, tiro deviato in corner.20:43

84' Azione prolungata dell'Entella: tiro di Schenetti murato, poi Scaglia chiude su Brunori.20:42

81' Sampirisi per Maric, l'attaccante si trascina il pallone a fondo campo.20:39

79' Traversone di Sampirisi, colpo di testa di Maric, deviazione in corner di Cleur.20:37

77' Maric in area non riesce a trovare lo spazio per andare al tiro.20:35

75' Cambio forzato per Vivarini, problema fisico per Capello.20:33

74' Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Pavic esce Costa.20:32

74' Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra De Luca esce Capello.20:31

72' Chance per la Virtus Entella: Frattesi anticipa Mazzocco pronto a colpire a botta sicura, dopo l'assist di Schenetti.20:32

71' Sostituzione MONZA: entra Barberis esce Scozzarella.20:30

71' Sostituzione MONZA: entra Maric esce Ricci.20:28

70' Fallo in attacco di Brunori, riparte il Monza.20:28

68' Frattesi cade in area, l'arbitro lascia correre.20:25

66' Cross da sinistra di Carlos Augusto, spazza Brescianini.20:24

64' Calcio da fermo di Costa, Diaw di testa devia in corner.20:22

63' Proteste di Vivarini, l'arbitro lo richiama verbalmente.20:21

62' Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Mazzocco esce Paolucci.20:20

61' Problema muscolare per Paolucci, sanitari in campo.20:19

60' Diaw parte in velocità, entra in area, ma inciampa e non riesce a concludere.20:17

58' Sostituzione VIRTUS ENTELLA: entra Capello esce Morosini.20:16

58' Sostituzione MONZA: entra Sampirisi esce Donati.20:16

57' Sostituzione MONZA: entra Frattesi esce Colpani.20:15

57' Ammonito RICCI per simulazione.20:14

56' Contatto sospetto in area tra Ricci e Brescianini, per l'arbitro è simulazione del giocatore del Monza20:15

56' Ammonito DIAW per proteste.20:14

56' Reazione del Monza, cross di Donati murato da Costa.20:13

53' GOL! VIRTUS ENTELLA-Monza 1-0! Rete di Brunori. Calcio di rigore trasformato da Brunori, Di Gregorio intuisce ma non arriva sul pallone.20:12

53' RIGORE PER LA VIRTUS ENTELLA! Contatto in area tra Bettella e Dragomir, l'arbitro indica il dischetto.20:12

50' Carlos Augusto va al tiro dalla distanza, il pallone termina largo.20:07

48' Cross all'indietro di D'Alessandro, Diaw di destro non impatta il pallone.20:06

46' Inizio secondo tempo di VIRTUS ENTELLA-MONZA. Si riparte dal risultato di 0-0.20:03

Nessun tiro nello specchio della porta per la Virtus Entella, uno per il Monza.19:50

Termina a reti bianche il primo tempo tra Entella e Monza. Padroni di casa vicini al gol con Brunori, ospiti pericolosi con Colpani.19:49

45'+1' Fine primo tempo: VIRTUS ENTELLA-MONZA 0-0. Si va al riposo senza reti.19:47

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.19:46

44' Carlos Augusto conclude da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.19:45

42' Ammonito CLEUR per gioco scorretto su D'Alessandro.19:43

41' Fallo in attacco di Diaw, si ferma l'azione del Monza.19:42

39' Problema alla spalla per Chiosa, sanitari in campo per le cure del caso.19:39

37' D'Alessandro al tiro da dento l'area, conclusione murata da Poli.19:38

35' Problema al ginocchio per Donati, si riscalda Sampirisi.19:36

34' Da corner, Colpani da distanza ravvicinata non riesce a deviare verso la porta.19:35

33' Paolucci cerca Brunori, pallone controllato da Di Gregorio.19:34

30' Scozzarella carica il destro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.19:31

28' Schenetti di tacco per Morosini che avanza e mette al centro, spazza Carlos Augusto.19:28

26' OCCASIONE MONZA! Corner di Scozzarella, colpo di testa di Colpani, pallone oltre la traversa.19:27

24' Brunori protegge il pallone, Scaglia commette fallo.19:24

22' Diaw ci prova da fuori area, pallone largo di molto.19:22

21' Carlos Augusto penetra in area, ma si chiude la difesa di casa.19:21

19' Cross rasoterra di Carlos Augusto, Diaw non arriva sul pallone.19:19

17' Sponda di Schenetti, conclusione imprecisa di Dragomir.19:18

16' Chiosa a terra dolorante, gioco fermo per qualche istante.19:16

15' Tiro da fuori area di D'Errico, Borra blocca in tuffo in due tempi.19:15

12' Lancio lungo di Scozzarella, Diaw non aggancia la sfera.19:12

10' Lungo fraseggio dei padroni di casa, il Monza attende nelle propria metà campo.19:10

7' Primo corner del match per il Monza, guadagnato da D'Errico.19:07

5' OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Brunori colpisce al volo da centro area, pallone a lato non di molto.19:06

3' Dragomir mette al centro, pallone raccolto da Di Gregorio.19:03

1' Inizio primo tempo di VIRTUS ENTELLA-MONZA. Dirige la sfida l'arbitro Robilotta. 19:00

La Virtus Entella a secco di vittorie da 11 partite di campionato.18:41

Le scelte di Brocchi: in avanti spazio a Diaw, out Balotelli e Boateng. Barberis in regia, Paletta e Pirola i centrali in difesa.18:18

Le scelte di Vivarini: in attacco il tandem Brunori-Morosini, Schenetti a supporto. Cleur e Costa i terzini, Paolucci davanti alla difesa.18:36

Panchina MONZA: Sommariva, Mazza, Barillà, Maric, Paletta, Sampirisi, Colferai, Pirola, Magli, Barberis, Frattesi.18:40

Panchina VIRTUS ENTELLA: Albertazzi, Pellizzer, Coppolaro, De Col, Pavic, Mazzocco, Marcucci, Cardoselli, Andreis, De Luca, Mancosu, Capello.18:41

Formazione MONZA (4-3-3): Di Gregorio - Donati, Scaglia, Bettella, Carlos Augusto - Colpani, Scozzarella, D'Errico - D'Alessandro, Diaw, Ricci.18:39

Formazione VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra - Cleur, Poli, Chiosa, Costa - Dragomir, Paolucci, Brescianini - Schenetti - Brunori, Morosini.18:42

Manca poco all'inizio di Virtus Entella-Monza. I lombardi a caccia di preziosi punti per la promozione.18:42

Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie B, si affrontano Virtus Entella e Monza.18:42