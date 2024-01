Benvenuti allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco per la sfida tra Lecco e Pisa, gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B.15:53

I padroni di casa sono 17esimi in classifica con 20 punti all’attivo, e si trovano in piena zona play-out. I lombardi sono reduci dalla rocambolesca sconfitte per 5-3 patita sul campo del Catanzaro.15:54