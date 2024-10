Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dino Manuzzi

Città: Cesena

Capienza: 23860 spettatori16:51 Fonte: Gettyimages

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Sampdoria, match valido per la nona giornata del campionato di Serie B.16:51

All'Orogel Stadium si affrontano due squadre che hanno entrambe perso nel turno prima della sosta e ora puntano al bottino pieno per risollevare le proprie sorti. I padroni di casa con una vittoria salirebbero addirittura al quinto posto in classifica mentre i liguri hanno bisogno della vittoria per continuare la risalita della classifica, per loro sarebbe la terza nelle ultime quattro di campionato. Fischio d'inizio alle ore 17.15.16:58

Dirige il match Piccinini con Zingarelli e Votta ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Cerbasi. In sala VAR ci sono Gariglio e Gualtieri.17:00

FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: Mignani col 3-4-2-1. Pisseri - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Adamo, Calò, Francesconi, Bastoni - Donnarumma, Berti - Shpendi. A disposizione: Klinsmann, Siano, Chiarello, Mendicino, Kargbo, Ceesay, Celia, Van Hooijdonk, Tavsan, Piacentini, Pieraccini.17:19

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: blucerchiati col 3-5-2. Silvestri - Bereszynski, Riccio, Vulikic - Venuti, Benedetti, Meulensteen, Kasami, Ioannou - Tutino, Coda. A disposizione: Vismara, Ghidotti, Bellemo, Pedrola, Akisanmiro, La Gumina, Giordano, Depaoli, Ferrari, Yepes, Sekulov, Veroli.17:08

Rispetto alla sconfitta di Pisa, Mignani ne cambia quattro e tutti dalla cintola in su. Davanti a Pisseri infatti è confermato il trio formato da Ciofi, Prestia e Mangraviti. Sulla destra c'è la novità Adamo, così come a sinistra. In mezzo al campo confermata c'è Francesconi con Calò mentre Bastoni va a sinistra. Dietro all'unica punta Shpendi agiranno invece Donnarumma e Berti, panchina per Kargbo e Ceesay, oltre che per Celia. Assente Antonucci per infortunio.17:20

Sono tre invece le novità in casa Samp dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, tutte a centrocampo: Venuti si prende la fascia destra al posto di Depaoli, Meulensteen viene preferito a Yepes in cabina di regia e Kasami torna dal 1' al posto di Bellemo. La mediana viene completata da Benedetti interno destro e Ioannou a tutta fascia sulla sinistra. In attacco spazio ancora per la coppia pesante Tutino-Coda. La difesa a tre, davanti a Silvestri, sarà ancora con Bereszynski, Riccio e Vulikic.17:14

Squadre in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.17:15

Si comincia!17:17

Lancio in area di Calò, respinta corta della difesa doriana e sinistro di prima di Bastoni, respinto da Riccio.17:17

3' Destro da fuori di Calò, Silvestri devia in corner con la punta delle dita ma si ferma tutto per fuorigioco di Shpendi.17:19

5' OCCASIONE SAMP! Tutino viene pescato in area e incrocia sul palo lungo col destro, palla fuori di un soffio.17:21