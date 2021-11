Dal Guido Teghil è tutto, buon proseguimento. Alla prossima.16:05

Nella quattordicesima giornata, la squadra di Tedino farà visita al Frosinone mentre i ragazzi di Sottil ospiteranno il Monza.16:05

Manca la reazione dei neroverdi sempre più ancorati all'ultimo posto, seconda frazione a ritmi blandi, Bidaoui si divora il raddoppio: basta Salvi ai bianconeri per tornare a vincere in trasferta.15:58

90'+6' FINITA! Pordenone-Ascoli 0-1, triplice fischio di Santoro.15:57

90'+4' Batte lo stesso Ciciretti, il suo sinistro scende oltre la traversa.15:55

90'+3' Caligara stende Ciciretti, punizione da posizione pericolosa per i neroverdi.15:54

90'+1' Ciciretti centra dalla destra, Sylla in torsione non impatta con forza, Leali fa sua la sfera.15:52

90' Quattro minuti di recupero.15:51

88' Sylla sgomita in area, tenta la rovesciata, commettendo fallo in attacco.15:50

86' OCCASIONE ASCOLI! Iliev penetra in area ed esplode il sinistro, Perisan tocca oltre il palo.15:47

85' Folorunsho cerca spazio sulla destra ma non riesce a crossare prima che la palla esca.15:46

83' ULTIMO CAMBIO ASCOLI. Finisce la gara di Sabiri, scampoli per Collocolo.15:44

83' SOSTITUZIONE ASCOLI. Fuori Saric, dentro Quaranta.15:44

82' ULTIMO CAMBIO PORDENONE. Tedino si gioca la carta Pinato, esce Zammarini.15:44

82' SOSTITUZIONE PORDENONE. Staffetta tra Sylla e l'inforunato Tsadjout.15:43

81' Tsadjout a terra, terzo infortunio di giornata per i neroverdi.15:43

79' AMMONITO Falasco, fuori tempo su Saric.15:40

78' OCCASIONE ASCOLI! Lancio per Bidaoui che scarta Perisan ma calcia incredibilmente sul fondo.15:42

77' OCCASIONE PORDENONE! Tiro cross di Folorunsho, nessuna deviazione, Leali ci arriva con la punta delle dita.15:38

76' Forcing dei neroverdi, i bianconeri si difendono con ordine.15:37

75' Pasa la butta in area, Botteghin è ben posizionato.15:36

73' SOSTITUZIONE ASCOLI. Energie fresche sulla fascia: Baschirotto per Salvi.15:35

72' SOSTITUZIONE ASCOLI. Sottil rinuncia a Dionisi, spezzone per Bidaoui.15:34

70' Punizione di Falasco, Caligara devia in angolo.15:33

68' AMMONITO Iliev, intervento rude su Falasco.15:29

65' Lancio per Iliev, macchinoso nel controllo, intervento decisivo di Camporese.15:27

63' I neroverdi faticano ad alzare i ritmi, bianconeri in gestione.15:26

61' AMMONITO Cambiaghi per simulazione.15:22

60' SOSTITUZIONE ASCOLI. Caligara prende il posto di Maistro.15:21

58' Ciciretti si accentra dalla destra, sinistro alto.15:20

57' Punizione di Falasco, Pasa è pescato in fuorigioco.15:19

55' SOSTITUZIONE PORDENONE. Pellegrini lascia il campo a favore di Ciciretti.15:17

55' SOSTITUZIONE PORDENONE. Secondo cambio obbligato per Tedino che manda in campo Tsadjout per Valietti.15:16

54' Problemi muscolari per Valietti, gioco interrotto.15:15

53' Punizione di Maistro, Sabiri è libero in area ma lascia sfilare la sfera favorendo l'uscita di Perisan.15:14

52' AMMONITO Barison, fallo in fotocopia su Iliev.15:14

51' AMMONITO Avlonitis, intervento da tergo su Folorunsho.15:12

49' Iliev vince un contrasto in area con Camporese ma non riesce ad imprimere forza, Perisan raccoglie la sfera.15:12

47' AMMONITO Salvi, in ritardo su Falasco.15:08

46' COMINCIA LA RIPRESA. Pordenone-Ascoli 0-1, nessun cambio durante l'intervallo.15:06

Tedino ha bisogno di maggiore peso offensivo e più qualità nell'ultimo passaggio; Sottil deve evitare ritmi troppo blandi e cali di concentrazione.14:53

I neroverdi partono bene senza però riuscire a creare pericolosità dalle parti di Leali, quella che manifestano i bianconeri quando decidono di affondare: Perisan salva su Sabiri e Dionisi, Iliev colpisce un palo, Salvi sigla il vantaggio di testa da corner.14:52

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Pordenone-Ascoli 0-1, sblocca Salvi.14:50

45'+3' Maistro scende sulla fascia guadagnando angolo.14:50

45'+1' Tentativo dalla distanza di Folorunsho, destro tra le braccia di Leali.14:47

45' Tre minuti di recupero.14:47

43' Maistro sfonda sulla sinistra, Dionisi liscia la conclusione dal limite.14:44

41' GOL! Pordenone-ASCOLI 0-1! Rete di Salvi. Corner di Maistro, Salvi svetta in area e di testa non lascia scampo a Perisan.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Salvi14:43

40' Maistro crossa da sinistra, sponda di Iliev, Camporese spazza in angolo.14:41

38' PALO ASCOLI! L'azione prosegue, rasoterra di D'Orazio deviato di tacco da Iliev, il legno salva Perisan.14:40

38' OCCASIONE ASCOLI! Sabiri libera in area Dionisi, destro piazzato, vola Perisan.14:40

35' Nebbia sul Teghil, alcuni banchi particolarmente bassi mettono a rischio la continuazione dell'incontro.14:44

33' Magnino centra dalla destra, Avlonitis libera l'area.14:35

31' OCCASIONE ASCOLI! Filtrante di Maistro per Sabiri che scarica il destro da posizione defilata, Perisan si fa trovare pronto.14:35

29' Fase interlocutoria della gara, ritmi non particolarmente elevati.14:32

27' Folorunsho a terra, gioco fermo per qualche istante.14:32

25' I padroni di casa mantengono la pressione offensiva, i bianconeri faticano a costruire.14:28

23' Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Pellegrini, alto.14:25

22' Magnino s'incunea in area, D'Orazio si rifugia in angolo.14:25

21' Pellegrini si gira in area, sinistro murato da Avlonitis.14:22

19' Maistro dalla bandierina, Botteghin di testa non inquadra la porta.14:21

19' Da corner, palla fuori per D'Orazio, sinistro teso, alzato nuovamente in angolo da Barison.14:20

18' Saric arriva sul fondo, Barison lo chiude in angolo.14:20

16' Traversone di Folorunsho, Botteghin prolunga in angolo.14:17

14' Iliev controlla al limite, Valietti lo ferma guadagnando fallo.14:16

12' Possesso dei neroverdi, i bianconeri attendono nella propria metà campo.14:14

10' SOSTITUZIONE PORDENONE. Sabbione non ce la fa a continuare, entra Barison.14:11

8' Problemi anche per Sabbione, entrano i sanitari.14:09

7' Saric a terra, gioco fermo per qualche istante.14:08

5' Pasa in verticale per Folorunsho, ottimo timing in uscita bassa di Leali.14:07

3' Pellegrini allarga per Falasco, cross agguantato da Leali.14:05

1' Lancio per Pellegrini, Avlonitis concede il primo angolo della gara.14:05

1' INIZIA Pordenone-Ascoli, palla ai bianconeri.14:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Santoro.13:43

Una sola modifica allo schieramento iniziale per Sottil: Buchel torna titolare in cabina di regia. Davanti continuità per Sabiri alle spalle del tandem Iliev-Dionisi.13:43

Tedino conferma nove undicesimi della squadra sconfitta di misura a Brescia: Pellegrini preferito a Tsadjout nel tridente con Folorunsho e Cambiaghi, Valietti al posto di El Kaouakibi come terzino destro.13:38

4-3-1-2 per l'Ascoli: Leali - Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio - Saric, Buchel, Maistro - Sabiri - Iliev, Dionisi. A disp.: Guarna, Bolletta, De Paoli, Petrelli, Tavcar, Baschirotto, Collocolo, Quaranta, Eramo, Caligara, Felicioli, Bidaoui.13:43

Ecco le formazioni. Pordenone con il 4-3-3: Perisan - Valietti, Camporese, Sabbione, Falasco - Zammarini, Magnino, Pasa - Folorunsho, Pellegrini, Cambiaghi. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Bassoli, Barison, Pinato, Petriccione, Onisa, Sylla, Perri, Tsadjout, Ciciretti.13:41

I ramarri, ultimi in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, affrontano i bianconeri, capaci di raccogliere solo due punti nelle ultime tre trasferte.11:27

Al Guido Teghil tutto pronto per Pordenone-Ascoli, tredicesima giornata di Serie B.11:26