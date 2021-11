Grazie per aver seguito con noi la diretta di Spal-Alessandria 2-3, arrivederci alla prossima giornata di Serie BKT.15:56

Succede tutto nel primo tempo con dei ritmi altissimi. La Spal va due volte in vantaggio, ma l'Alessandria la raggiunge due volte e al 38' si porta avanti con Arrighini. Nel secondo tempo è brava la squadra di Longo a mantenere il risultato con la Spal che ha attaccato senza far male. Al 75' gli uomini di Clotet colpiscono due volte il palo: prima con Celia, poi con Capradossi.15:56

90'+4' Fine partita di SPAL-ALESSANDRIA 2-3. Tre punti importanti per la squadra di Moreno Longo.15:51

90'+2' Palla in pieno possesso della Spal che prova gli attacchi finali per agguantare il pareggio.15:49

90' Mercenaro concede 4 minuti di recupero.15:47

90' Esce Corazza, entra Kolaj. Terza sostituzione per l'Alessandria.15:46

88' ESPULSO Viviani! Il calciatore della Spal esagera nelle proteste riguardo il presunto fallo di Mustacchio in area di rigore.15:45

88' Proteste della Spal per un fallo in area di rigore di Mustacchio su un attaccante biancazzurro. Non c'è nulla per l'arbitro.15:44

84' Celia si invola sulla sinistra, poi mette un cross al centro, ma è bravo Di Gennaro a deviare di testa per la parata di Pisseri.15:41

81' Alessandria che si difende molto alta e Spal che attacca a tutto campo. Melchiorri prova a servire in area Rossi che non riesce a impattare bene il pallone.15:40

77' Esce Arrighini, entra Palombi. Seconda sostituzione per l'Alessandria.15:34

76' Esce Colombo, entra Seck. Quarta sostituzione per la Spal.15:33

76' Esce Dickmann, entra Peda. Quarta sostituzione per la Spal.15:33

75' DOPPIA OCCASIONE SPAL! Dagli sviluppi di un corner biancazzurro la palla arriva a Celia che tira, palla respinta che torna al giocatore della Spal che di sinistro colpisce il palo, poi Capradossi a porta libera e angolato prende di nuovo il palo!15:33

72' AMMONITO Colombo! Intervento in ritardo del calciatore biancazzurro su Parodi.15:29

70' Esce Tripaldelli, entra Celia. Terza sostituzione per la Spal.15:26

70' Esce Esposito, entra Rossi. Seconda sostituzione per la Spal e debutto per Giuseppe Rossi.15:26

67' AMMONITO Crociata! Brutto intervento in scivolata su un giocatore dell'Alessandria.15:23

66' Spunto del nuovo entrato Pierozzi che si libera in area provando il tiro, ma la sua conclusione è debole.15:22

65' Esce Lunetta, entra Pierozzi. Prima sostituzione per l'Alessandria.15:22

64' AMMONITO Di Gennaro! Colombo si gira a centrocampo per ripartire, ma Di Gennaro lo trattiene vistosamente.15:20

64' Alza la pressione la squadra di casa che vuole fortemente il pareggio per non uscire sconfitta da questa sfida. Il pubblico della Spal continua a incitare i propri giocatori.15:20

60' AMMONIZIONE Lunetta! Fallo punito con il cartellino giallo per il difensore dell'Alessandria.15:18

59' Proprio Crociata appena entrato cerca in Melchiorri in area, ma l'attaccante biancazzurro non riesce a dare forza e potenza al colpo di testa.15:15

57' Esce Mora, entra Crociata. Prima sostituzione per la Spal.15:15

53' Fase di gestione della partita di tutte e due le squadre, soprattutto dell'Alessandria che cerca di mantenere il vantaggio. Fa fatica la Spal ad attaccare.15:11

51' Ci prova la Spal con un'incursione di Melchiorri sulla destra, il suo cross diventa quasi un tiro che respinge in tuffo fuori Pisseri15:08

47' Calcio di punizione, dalla destra e dalla distanza, per l'Alessandria con palla ribattuta dalla difesa; sulla respinta arriva Arrighini che conclude senza precisione.15:04

45' Inzia il secondo tempo di SPAL-ALESSANDRIA 2-3. Primo pallone toccato dagli ospiti.15:02

Può essere soddisfatto Moreno Longo della sua squadra, visto che l'Alessandria è in vantaggio in trasferta e sta attaccando continuamente. Pericoloso sulla destra Mustacchio che riesce a sfondare spesso la difesa della Spal.14:52

Clotet ha incitato la sua squadra e non vuole deludere i suoi tifosi al Mazza. L'allenatore biancazzurro potrebbe giocarsi la carta Giuseppe Rossi nel secondo tempo.14:51

Spal e Alessandria regalano un primo tempo spettacolare. I grigi attaccano fin da subito cercando il vantaggio, ma a sorpresa va avanti la Spal con Mancosu. Neanche il tempo di esultare che Chiarello riporta la partita in parità. Ritmi che si alzano ancor di più, infatti al 28' Dickmann fa un gran gol e riporta avanti i padroni di casa. L'Alessandria non ci sta, quindi dopo neanche dieci minuti trova nuovamente il pari con Corazza e dopo tre minuti Arrighini segna il gol del 2-3.14:50

45' Fine primo tempo di SPAL-ALESSANDRIA 2-3. La squadra di Longo in vantaggio al Mazza.14:46

45' Ci prova la Spal a pareggiare prima della fine del primo tempo con Mancosu che tira dalla distanza: palla che esce di poco fuori alla destra di Pisseri.14:45

43' Incontenibile sulla destra Mustacchio che va via ancora ai difensori, prova il cross ma stavolta viene respinto in corner. Alessandria in pressione.14:44

41' Ancora l'Alessandria con Arrighini, in area sulla destra, che prova la conclusione, ma la palla finisce molto alta.14:42

38' GOL! Spal-ALESSANDRIA! Rete di Andrea Arrighini. Ennesima percussione di Mustacchio sulla destra, l'esterno dei grigi mette al centro rasoterra e Arrighini da solo confeziona il gol del vantaggio Alessandria.



34' GOL! Spal-ALESSANDRIA 2-2. Rete di Simone Corazza. Mustacchio entra in area dalla destra per il tiro che viene repinto corto da Seculin. Arriva Corazza che ribadisce in rete per il pareggio.



34' OCCASIONE SPAL! Mancosu si libera sulla sinistra, poi serve Tripaldelli che si è inserito in area, ma il difensore della Spal non riesce a concludere in porta spedendo la palla fuori.14:35

33' Corner Alessandria: palla sul secondo palo per l'arrivo, dalla difesa, del capitano Prestia che aggancia di testa, ma Seculin raccoglie bloccando il pallone.14:33

32' Si gioca principalmente a centrocampo dove la Spal fa girare palla per tentare la giocata giusta e andare in porta. L'Alessandria, però, fa pressione e vuole il pareggio.14:32

28' GOL! SPAL-Alessandria 2-1. Rete di Lorenzo Maria Dickmann. L'esterno biancazzurro corre sulla destra, scambia con Melchiorri, poi penetra in area e sgancia il destro potente dove nulla può fare Pisseri. Vantaggio Spal.



25' Partita ora dai ritmi altissimi. Dopo l'avvio veloce e i due gol da una parte e dall'altra, le due squadre non si fermano ancora e cercando di andare in vantaggio.14:30

23' GOL! Spal-ALESSANDRIA 1-1. Rete di Riccardo Chiarello. Risponde subito la squadra di Longo con un lancio lungo dalla difesa di Di Gennaro per Chiarello che controlla il pallone e di rimbalzo lo tocca in rete per il pareggio dei grigi.



21' GOL! SPAL-Alessandria 1-0. Rete di Marco Mancosu. Passaggio filtrante di Dickmann che pesca Mancosu in area sulla destra, l'ex Lecce si allarga, vede in mezzo, poi si gira e tira di sinistro sul secondo palo beffando tutti.



18' Milanese è sempre nel vivo dell'azione, infatti da lui partono le maggiori azioni d'attacco dell'Alessandria che ha alzato il suo baricentro per colpire i padroni di casa.14:21

15' Azione in solitaria di Dickmann che si invola sulla destra e prova la conclusione dalla distanza, palla che finisce alta con applausi del pubblico di casa.14:16

11' Punizione dalla distanza per l'Alessandria con la palla che arriva in mezzo, ma ancora molto bravo Seculin a uscire e bloccare il pallone anticipando tutti.14:12

9' Ritmo intenso in questi primi dieci minuti, infatti la Spal prova a rispondere agli attacchi dell'Alessandria, ma la squadra di Longo si difende compatta.14:11

6' OCCASIONE ALESSANDRIA! Palla respinta dalla difesa della Spal dopo un corner, la riprende l'Alessandria che serve sulla sinistra Parodi che conclude di sinistro trovando una gran parata di Seculin.14:07

3' L'Alessandria si butta subito in avanti cercando di impensierire la difesa della Spal, ma la squadra di Clotet è attenta a chiudere.14:03

Inizia il primo tempo di Spal-Alessandria. Dirige la sfida l'arbitro Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova.14:00

Longo lancia dal primo minuto Arrighini che con Chiarello forma la coppia dietro l'unica punta Corazza. Mustacchio a centrocampo prende il posto di Pierozzi.13:45

Per la Spal Dickmann sostituisce Peda in difesa, poi la formazione rimane invariata rispetto agli undici scesi in campo nell'ultimo turno contro la Cremonese. Giuseppe Rossi appena arrivato si accomoda in panchina.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-4-2-1 per l'Alessandria: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Arrighini; Corazza. A disposizione: Crisanto, Russo, Benedetti, Pierozzi, Beghetto, Celesia, Ghiozzi, Pellegrini, Speranza, Palombi, Orlando, Kolaj.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-1-2 per la Spal: Seculin; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri. A disposizione: Thiam, Celia, Coccolo, Heidenreich, Peda, Crociata, Ellertsson, Da Riva, Zuculini, D'Orazio, Seck, Rossi.13:40

L'Alessandria terzultima cerca di recuperare punti importanti per uscire dai bassifondi della classifica, mentre la Spal accoglie il nuovo acquisto Giuseppe Rossi per il rilancio in campionato.13:38

È tutto pronto al Mazza di Ferrara per la sfida Spal-Alessandria, gara valida per la 13ª giornata di Serie BKT.13:36