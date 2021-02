LIVE BRESCIA - CREMONESE 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori13:11

Benvenuti alla diretta testuale di Brescia-Cremonese, match valido per la 24° giornata di Serie B.13:11

Le due squadre sono separate da soli 3 punti, con il Brescia a 26 e la Cremonese a 23. La zona retrocessione è vicinissima, con l'Ascoli terzultimo a 21 punti. Nell'ultimo turno il Brescia ha ottenuto una vittoria importante, imponendosi per 1-0 sul Chievo, mentre la Cremonese ha perso in casa contro il Lecce, dopo che era passata in vantaggio nei primi minuti.13:20

Ecco le formazioni ufficiali! Il Brescia scende in campo con il 4-3-1-2: Joronen - Mateju, Chancellor, Mangraviti, Pajac - Labojko, Bjarnason, Bisoli - Skrabb - Ayé, Donnarumma. A disposizione: Kotnik, Papetti, Martella, Kracic, Van De Looi, Jagiello, Ragusa, Ghezzi, Friddjonsson.13:25

La Cremonese si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Carnesecchi - Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri - Bartolomei, Castagnetti - Gaetano, Valzania, Baez - Ciofani. A disposizione: Alfonso, Volpe, Gustafson, Bonaiuto, Deli, Pinato, Nardi, Ghisolfi, Colombo, Ceravolo, Celar.13:29

Nel Brescia Clotet conferma in blocco l'11 che ha vinto contro il Chievo domenica scorsa, ad eccezione del trequartista che sarà Skrabb e non Jagiello. Tandem d'attacco formato ancora da Ayé e Donnarumma. Cremonese in piena emergenza difesa, con soli 4 giocatori disponibili: assenti Coccolo, Crescenzi, Terranova, Fornasier e Ravanelli squalificato, fondamentale il rientro di Bianchetti. Dalla cintura in su solo un cambio, con Bartolomei preferito a Gustafson. Out anche Strizzolo.13:35

Dirige il match il signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato da Colarossi e Moro. Il quarto ufficiale è Ghersini.13:36

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dalla Cremonese.14:01

4' Primi minuti di studio tra le due squadre.14:06

5' COSA SI MANGIA GAETANO! Servito a rimorchio dal fondo, liscia completamente il pallone! Era solo a centro area!14:06

6' Bjarnason ci prova dal limite, palla a lato.14:07

7' Baez in area tenta il dribbling, ma Mateju è bravo con la punta del piede a togliergli il pallone al momento del tiro.14:09

11' Rischio per Bianchetti che, da ultimo uomo, si fa quasi rubare il pallone da Donnarumma.14:14

14' VALERI, CHE AZIONE! In ripartenza si fa tutto il campo e poi sui 20 metri scarica il sinistro, potentissimo, su cui arriva Joronen in tuffo!14:16

17' Castagnetti ci prova al volo col destro dal limite: corpo all'indietro e palla alta sopra la traversa.14:19

20' Bartolomei rimane a terra in area durante un'azione d'attacco del Brescia. Si è fatto male da solo.14:24

23' La Cremonese ha avuto un paio di occasioni in ripartenza, ma non le ha sfruttate bene.14:25

26' Diverse imprecisioni ed errori tecnici in questa fase, da parte di entrambe le squadre.14:29

28' GOL! BRESCIA-Cremonese 1-0! RETE DI FLORIAN AYÉ! Skrabb trova in verticalre Donnarumma che, con lucidità, serve Ayé in mezzo all'area! A porta vuota non può sbagliare!



29' Quella di oggi è la quarta partita consecutiva in cui Ayé va a segno, non gli era mai successo in carriera.14:32

30' Bartolomei non ce la fa, al suo posto entra Samuel Gustafson.14:32

34' Il Brescia cerca di stare sempre alto in pressione per recuperare palla vicino all'area avversaria.14:37