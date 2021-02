LIVE PISA - EMPOLI 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori17:30

Benvenuti alla diretta di Pisa-Empoli, gara valida per il 24° turno di Serie B. 17:30

La sfida dell'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mette di fronte i padroni di casa, a metà classifica con 31 punti, agli ospiti, al comando della graduatoria a quota 44. All'andata vittoria degli azzurri per 3 a 1. 17:32

La gara sarà diretto dal signor Manganiello di Pinerolo. 17:33

I nerazzurri sono galvanizzati dalla vittoria sul campo del Monza nell'ultimo turno mentre l'undici di Dionisi è reduce tra tre pareggi consecutivi. 17:34

FORMAZIONE PISA (4-3-1-2): Gori - Birindelli, Caracciolo, Varnier, Beghetto - Gicher, De Vitis, Mazzitelli - Siega - Marconi, Palombi. A disposizione: Perilli, .Loria, Belli, Lisi, Benedetti, Quaini, Meroni, Marin, Soddimo, Mastinu, Vido, Marsura. 17:41

FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli - Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi - Haas, Stulac, Ricci - Moreo - Mancuso, La Mantia. A disposizione: Furlan, Terzic, Crociata, Matos, Olivieri, Bajrami, Casale, Sabelli, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Cambiaso. 17:41

D'Angelo conferma il tandem offensivo Marconi-Palombi con Siega sulla trequarti; Beghetto in difesa a sinistra. Dionisi è senza Bandinelli ma recupera Bajrami e Sabelli per la panchina; in attacco Mancuso e La Mantia, sostenuti Moreo. 17:45

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via al match. 17:46

Squadre sul terreno di gioco: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo bianco. 17:58

Un minuto di raccoglimento in memoria di Mauro Bellugi, scomparso all'età di 71 anni. 18:00

1' INIZIA PISA-EMPOLI! Primo pallone giocato da Gucher. 18:01

1' Entrata fallosa di Siega ai danni Parisi. 18:03

2' PISA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Sbaglia Nikolaou, Palombi serve Gucher che calcia al volo sfiorando il palo. 18:04

2' RISPONDE L'EMPOLI! Inserimento di Moreo e conclusione che chiama Gori alla parata. 18:04

4' Ancora Gucher alla conclusione, dai circa 25 metri: pallone alto sopra la traversa. 18:05

6' Giro palla dei nerazzurri in orizzontale, alla ricerca del filtrante in avanti. 18:08

7' MOREO, CHE OCCASIONE! La Mantia si allarga e crossa sul secondo palo, dove Moreo calcia al volo sfiorando il montante. 18:09

9' Nikolaou anticipa Marconi nella metà campo dei padroni di casa. 18:11

11' Fiamozzi non riesce a tenere in campo la sfera, rimessa laterale in favore della formazione di D'Angelo. 18:13

13' BIRINDELLI DALLA DISTANZA! Diagonale destro che costringe Brignoli alla deviazione in corner. 18:14

14' Moreo con la suola per controllare un pallone non facile, sfera out. 18:16

16' Intercetto di Caracciolo a favorire la presa in alto di Gori. 18:17

16' Lo stesso portiere nerazzurro sbaglia la misura del rinvio ma l'Empoli non ne approfitta. 18:17

17' Ripartenza del Pisa con Marconi, poi Gucher prova la volé in area, blocca Brignoli.18:19

19' Gucher ha campo libero e tenta un'altra conclusione: questa volta il pallone esce largo. 18:21

21' Sprint di Birindelli che termina con la palla oltre la linea laterale. 18:22

22' Fallo di Ricci ai danni di Siega, richiamo da parte dell'arbitro. 18:24

24' Gucher lancia Palombi, Nikolaou chiude con efficacia. 18:26

26' MARCONI, CHE GIOCATA! Tiro in mezza rovesciata dell'attaccante che sfiora il palo con Brignoli immobile. 18:28

27' Destro di Stulac dalla media distanza, il pallone si alza e termine alto. 18:28