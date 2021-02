LIVE VICENZA - SPAL 0-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Romeo Menti di Vicenza

Città: Vicenza

Capienza: 17163 spettatori13:43

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Vicenza - SPAL, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.13:43

Al Menti oggi si sfidano due squadre bisognose di punti e certezze per le rispettive corse salvezza e promozione. Il Vicenza viaggia nella parte bassa della classifica in piena lotta per evitare i playout. Ma la Spal è in crisi: un mese senza vittorie. Sono cinque le partite senza i tre punti, e sei dall’ultimo colpo in trasferta a Frosinone, rivale diretta per un posto nei playoff. Sfida dunque delicata per i veneti - i quali vorranno vendicarsi della partita persa per 3 a 2 a Ferrara - e per gli emiliani.13:44

Vediamo dunque come scendono in campo le due squadre, cominciando dal VICENZA (4-3-1-2): Grandi - Bruscagnin, Pasini, Padella, Beruatto - Vandeputte, Rigoni, Agazzi - Giacomelli - Longo, Meggiorini. A disposizione: Perina, Valentini, Cappelletti, Barlocco, Pontisso, Da Riva, Zona, Cinelli, Gori, Lanzafame, Nalini, Dalmonte. All. Domenico Di Carlo.13:49

Così invece in campo gli ospiti della SPAL (3-5-2): Berisha - Tomovic, Vicari, Ranieri - Dickmann, Segre, Esposito, Valoti, Strefezza - Asencio, Paloschi. A disposizione: Gomis, Thiam, Okoli, Sernicola, Sala, Spaltro, Missiroli, Viviani, Floccari, Seck, Tumminello, Di Francesco. All. Pasquale Marino.13:50

Rispetto al pareggio esterno di Salerno, mister Di Carlo opera un po’ di turnover. Tre cambi in difesa, Vandeputte arretra a centrocampo lasciando la trequarti a Giacomelli. In attacco preferito Longo dall’inizio rispetto a Gori. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ierardi. 13:52

Dopo il pari contro l’Empoli capolista al Mazza, qualche novità di formazione per il tecnico Semplici. Dickmann esterno al posto di Sernicola, Segre e Valoti in mezzo come mezzali, mentre giocherà Asencio come punta invece di Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Murgia.13:54

Sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo ad arbitrare la partita. 13:56

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco; terreno in discrete condizioni e clima soleggiato ma non ancora primaverile. 13:59

1' FISCHIO D'INIZIO! Via a Vicenza - Spal! Primo pallone mosso dagli ospiti con la maglia bianconera da trasferta.14:00

3' Subito la SPAL con un cambio tattico: difesa a quattro e Ranieri esterno. Modulo speculare rispetto agli avversari.14:02

4' LONGO! Brivido per la difesa spallina: Longo corre verso la porta e riesce in qualche modo a superare i due difensori con due finte di corpo, ma alla fine viene chiuso in maniera regolare dai suoi avversari.14:04

7' Ritmi abbastanza alti in questo avvio: la Spal prova a gestire il pallone e ad attaccare sulle fasce, il Vicenza si affida perlopiù alle ripartenze. 14:08

10' Gioco fermo da un paio di minuti: è rimasto ferito ad una mano Dickmann in seguito ad un contrasto di gioco. 14:11

11' CI prova il Vicenza con due calci d'angolo consecutivi: il primo è respinto dalla difesa spallina, poi il secondo cross finisce sull'esterno della rete.14:13

14' Calcio di punizione per il Vicenza nella zona di centrocampo: cross lunghissimo verso l'area avversaria, ma Berisha fa suo il pallone in uscita.14:15

15' Prova stavolta Giacomelli con un tiro al volo su un pallone allontanato dalla difesa avversaria da posizione defilata sulla destra: conclusione di personalità ma fuori di molto dallo specchio della porta.14:16

16' SEGRE! Occasione per la Spal: Asencio viene servito con un forte passaggio rasoterra al limite dell'area, lui mette dentro la palla di prima per Segre il quale in scivolata riesce a calciare, ma Grandi para.14:19

18' OCCASIONE PER PALOSCHI! Su un traversone spazzato dalla difesa biancorossa, la palla si alza a campanile in area ma né Beruatto né Padella intervengono e Paloschi da due passi non ne approfitta calciandola male! 14:21

21' Non si sblocca la partita, per ora molto combattuta con intensità da entrambe le squadre, giocata su momenti di brevi fiammate reciproche.14:22

24' C'è un po' di campo per Meggiorini sulla sinistra, cerca il cross in mezzo invece dell'uno contro uno così la difesa avversaria può intercettare senza problemi.14:25

28' GOL! Vicenza - SPAL 0-1! Ha segnato Paloschi! Spazzata di Dickmann, colpo di testa di Valoti al limite dell'area avversaria per Paloschi bravissimo nello stretto a liberarsi della marcatura di Padella con uno stop e tiro, Grandi la tocca ma non può far nulla!



31' Dopo il vantaggio la Spal non rinuncia a costruirsi la manovra, mentre il Vicenza pressa i giocatori avversari ma fatica a trovare spunti in attacco.14:32

34' Primo giallo della partita è per Vandeputte: il vicentino aveva lasciato il piede sulla gamba di Ranieri intervenuto in scivolata.14:34

35' Vicari interviene in modo duro su Meggiorini al limite dell'area: interessante calcio di punizione per i biancorossi. 14:35

36' Sulla battuta va Giacomelli: ci prova lo specialista della squadra ma colpisce in pieno la barriera molto "affollata". 14:36

38' Fase finale del primo tempo un po' disordinata: i protagonisti in campo sono molto attivi e chiudere gli spazi avversari e a rispondere cambiando fronte di gioco, ma non sempre in modo pulito o spettacolare.14:39

40' Cartellino Giallo Emanuele Padella14:40

40' CALCIO DI RIGORE PER LA SPAL! Strefezza riceve palla nel cuore dell'area sulla destra, scarica indietro per Esposito il quale calcia di potenza colpendo Padella con una presunta deviazione di braccio, per l'arbitro è rigore!14:41