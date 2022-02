LIVE COMO - COSENZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è tutto pronto per Como-Cosenza, partita valevole per la 24^ giornata di Serie B.15:06

Il Como è attualmente 12^ a quota 31 punti, con sei lunghezze di ritardo dalla zona playoff. Nell'ultimo turno di campionato i lombardi hanno superato in trasferta il Frosinone con il risultato di 1-2.15:07

COMO (4-4-2) FORMAZIONI UFFICIALE: Facchin - Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou - Parigini, Arrigoni, Bellemo, Gatto - Cerri, Gliozzi. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Bertoncini, Cagnano, Iovine, Kabashi, Nardi, Bovolon, Gabrielloni, Blanco, Peli, La Gumina. All. Giacomo Gattuso.15:12

COSENZA (3-4-3) FORMAZIONI UFFICIALE: Matosevic - Camporese, Rigione, Vaisanen - Bittante, Carraro, Ndoj, Liotti - Situm, Larrivey, Caso. A disposizione: Sarri, Vigorito, Venturi, Hristov, Tiritiello, Boultam, Palmiero, Florenzi, Voca, Gerbo, Millico, Vallocchia. All. Pierpaolo Bisoli.15:13

Alberto Cerri ha segnato tre gol nelle ultime sei partite di campionato, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 12 in Serie B.15:15

Inizia il ciclo Bisoli sulla panchina del Cosenza. I calabresi non vincono in campionato da 13 partite (5N, 8P). L'ultimo successo è datato 27 ottobre 2021, allora fu 3-1 contro la Ternana.15:16

Costruzione prolungata del Como, alla fine l'ultimo lancio è troppo lungo per Vittorio Parigini che ci arriva quando la sfera è già in fallo laterale.15:33

Vittorio Parigini parte in velocità e verticalizza per Alberto Cerri. Il taglio è buono, ma la conclusione dal limite si impenna.15:33

5'

I lombardi stanno pressando alto in questi primi minuti, Vaisanen già in un paio di occasioni ha rischiato di andare in affanno.15:35