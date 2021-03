LIVE EMPOLI - VIRTUS ENTELLA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori13:34

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Entella, partita della trentesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.13:34

Al Castellani testacoda di classifica. La capolista cerca di dettare il passo alle proprie inseguitrici per la promozione diretta in Serie A, per gli uomini di Vivarini è una sfida quasi proibitiva, ma proveranno a giocarsela per strappare punti preziosi per la rincorsa alla salvezza ancora aperta e riscattare il pesante 5 a 2 dell’andata.13:36

Ecco dunque le scelte dei due allenatori, a cominciare dai padroni di casa dell'EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli - Sabelli, Casale, Romagnoli, Terzic - Crociata, Stulac, Ricci - Bajrami - Mancuso, La Mantia. A disposizione: Furlan, Fiamozzi, Parisi, Pirrello, Nikolaou, Damiani, Cambiaso, Haas, Zurkowski, Moreo, Matos, Olivieri. All. Federico Dionisi.13:41

Così invece l'undici titolare degli ospiti dell'ENTELLA (4-3–1-2): Borra - Coppolaro, Pellizzer, Poli, Pavic - Koutsoupias, Paolucci, Dragomir - Schenetti - Brunori, Capello. A disposizione: Paroni, Chiosa, Cleur, De Col, Marcucci, Cardoselli, Brescianini, Mazzocco, Morosini, Mancosu, De Luca, Rodriguez. All. Vincenzo Vivarini.13:42

Rispetto alla sofferta vittoria contro il Pordenone, cinque novità di formazione per il tecnico dei toscani. Sulle fasce dentro Sabelli e Terzic, mezzali Crociata e Ricci, mentre accanto a bomber Mancuso c’è La Mantia. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bandinelli.13:42

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Cremonese, il mister biancoceleste non disporrà di Costa; in fascia dunque c’è Pavic, centrale di difesa Poli invece di Chiosa. Turnover deciso in avanti, con la coppia Brunori - Capello invece di De Luca - Mancosu. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonini, Costa, Toscano, Settembrini, Nizzetto, Russo.13:48

A arbitrare la partita sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia.13:48

EMPOLI RULLO COMPRESSORE - La squadra di Dionisi è imbattuto da 23 giornate di campionato: 10 le vittorie azzurre, 13 i pareggi, con ultimo k.o. (ed unico nel 2020/21 in B) a Venezia, 0-2 lo scorso 1 novembre. Inoltre, i toscani segnano da 16 partite ufficiali di fila ed è l'unica squadra della B ancora imbattuta in casa in questa stagione.13:53

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Manto erboso in buone condizioni e giornata di inizio primavera: soleggiata e fresca. 13:57

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dagli azzurri.14:00

2' Lancio filtrante di Pavic sulla sinistra a scavalcare la difesa avversaria e servire Capello, ma si alza la bandierina del fuorigioco.14:02

4' Occasione per Mancuso, scattato da dietro su una palla messa in mezzo per vie centrali, ma l'attaccante era in posizione di fuorigioco.14:04

6' Fase di pressione da parte dell'Empoli: serie di cross da una parte e dell'altra a tagliare tutta l'area di rigore dell'Entella, non c'è però nessuno a deviare il pallone in porta.14:07

9' Copione di partita atteso e confermato: l'Entella prova a tenere il pallone più lontano possibile dalla propria porta, mentre l'Empoli fa la sua gara d'attacco.14:10

10' Triangolo nello stretto tra Bajrami e Mancuso sul lato corto di sinistra dell'area, il traversone basso del primo poi viene chiuso sul primo palo dalla difesa avversaria.14:11