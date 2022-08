LIVE GENOA - BENEVENTO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Genoa ospita a Marassi il Benevento in questa sfida tra due delle candidate alla Promozione in Serie A: il Grifone arriva dalla vittoria in trasferta a Venezia, le Streghe dalla sorprendente sconfitta con il Cosenza.19:55

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA con il 4-2-2-2, Martinez - Hefti, Bani, Dragusin, Pajac - Badelj, Frendrup - Portanova, Gudmundsson - Coda, Ekuban. A disp.: Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Jagiello, Cassata, Ilsanker, Yalcin, Kallon, Galdames.20:13

La formazione del BENEVENTO: 5-3-2 per Caserta che schiera Paleari - Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo - Karic, Viviani, Acampora - La Gumina, Forte. A disp: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Tello, Farias, Thiam Pape, Improta, Foulon, Insigne, Talia, Pastina, Vokic.20:13

Blessin schiera la coppia Coda Ekuban in avanti, con i due trequartisti Portanova e Gudmundsson alle loro spalle. Badelj davanti alla difesa, coppia centrale Bani - Dragusin.20:07

Cambio di schema per Caserta che opta per una difesa a tre con due laterali bassi come Letizia e Masciangelo. In attacco La Gumina dal primo minuto, panchina per Farias.20:08

Dirige il match l'arbitro Ivano Pezzuto.20:14

1' INIZIA GENOA - BENEVENTO! Grandissima atmosfera a Marassi!20:46

3' Genoa partito molto forte, il Grifone guadagna un angolo.20:51

4' ANNULLATO IL GOL AL GENOA! Sugli sviluppi dell'angolo, un cross al centro di Portanova si trasforma in rete, Gudmundsson é peró in traiettoria e in posizione irregolare.20:52

5' Conclusione di Forte dal limite, si distende bene Martinez che blocca il pallone.20:53

6' Ekuban segna con facilità ma l'azione é ferma per fuorigioco.21:15

7' Problemi per Acampora dopo un contrasto duro a centrocampo: il mediano ha bisogno dello staff medico.20:54

9' Pressing sempre molto alto del Genoa, Paleari costretto a calciare lontano.20:56

11' La Gumina prova a scattare sul filo del fuorigioco, la punta peró sbaglia i calcoli con la bandierina che si alza.20:58

14' Coda si libera il sinistro e conclude, palla a lato ma azione viziata da posizione di partenza in fuorigioco.21:00

15' Benevento che sta aprendo molto il campo con la difesa a tre, i due quinti di centrocampo molto propositivi.21:01

15' AMMONITO Mattia Viviani. Intervento in ritardo su Gudmundsson, entrata molto rischiosa del centrocampista. 21:03

18' Genoa ora che cerca di gestire il possesso palla, chiudendo il Benevento nella propria trequarti.21:06

20' Partita bloccata, i due allenatori han ben studiato l'avversario concedendo pochi spazi.21:09

23' CLACIO DI RIGORE PER IL GENOA! Gran palla in profondità per Portanova che si era inserito centralmente, contatto con Glik che lo atterra: per l'arbitro non ci sono dubbi, é penalty.21:10

24' Marco Serra viene richiamato dal VAR: l'arbitro va a rivedere l'azione al monitor.21:12

26' ANNULLATO IL RIGORE AL GENOA! Serra, dopo aver rivisto le immagini, decide che non vi é intervento da penalty, tra le proteste dei rossoblu.21:13

28' Genoa che si é visto annullare un gol e revocare un rigore, nervosismo tra i locali.21:16

30' Intervento duro di Badelj proprio davanti alla panchina del Benevento, forti le proteste da parte degli ospiti.21:18

32' CODA! Controllo in area e tiro a giro della punta, palla di pochissimo a lato!21:19

32' AMMONITO Riccardo Capellini. Fallo su Portanova: Serra prima dá il vantaggio, poi estrae il giallo. 21:22

35' Genoa che sta poco a poco prendendo le redini della partita, Benevento che fatica a proporre gioco.21:23

37' Punizione per il Benevento: conclusione sul secondo palo di Forte, facile la presa per Martinez.21:24

39' AMMONITO Marko Pajač. Fallo tattico su Letizia che si era sganciato in contropiede. 21:26

41' DOPPIA OCCASIONE PER IL BENEVENTO! Sugli sviluppi di un angolo, una deviazione favorisce Viviani che calcia in porta, respinge Martinez. Sul tap in di Forte, palla alta sopra la traversa.21:28

43' Gudmundsson sul secondo palo per Coda, conclusione sporca della punta che termina a alto.21:31

45' Due i minuti di recupero.21:32

45'+1' Angolo per il Genoa, salgono tutte le torri per questa ultima occasione.21:33

45'+2' Corner basso sul primo palo, Eubank prova il tacco sottoporta, palla respinta.21:34

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI GENOA - BENEVENTO! 0-0 il risultato parziale.21:34

Il Genoa ancora bloccato dal Benevento sullo 0-0, locali che si sono visti annullare un gol e revocare un rigore dal VAR.21:35