Allo stadio Benito Stirpe è tutto pronto per Frosinone-Brescia, anticipo della 5^ giornata di Serie B.19:54

La squadra guidata da Fabio Grosso, attualmente in sesta posizione con 8 punti e 0 sconfitte, insegue il primo successo in casa.19:55

Gli ospiti si presentano a questo appuntamento con il miglior attacco del campionato (12 reti) e 10 punti totali (3V, 1N). Questa sera le Rondinelle con una vittoria si porterebbero momentaneamente in cima alla classifica superando la capolista Pisa.19:58

FROSINONE (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Ravaglia - Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali - Rohden, Ricci, Boloca - Canotto, Ciano, Garritano. A disposizione: Minelli, De Lucia, Kremenovic, Lulic, Tribuzzi, Cicerelli, Gori, Manzari, Novakovich, Zerbin, Charpentier. All. Fabio Grosso.19:59

BRESCIA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Joronen - Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac - Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli - Léris, Moreo, Palacio. A disposizione: Perilli, Linner, Papetti, Huard, Chancellor, Karacic, Ndoj, Labojko, Cavion, Jagiello, Tramoni, Bajic. All. Filippo Inzaghi.19:59

Il Frosinone è imbattuto da otto gare in Serie B (5V, 3N): miglior striscia per i ciociari nel torneo cadetto da marzo 2020, quando arrivò a nove partite di fila senza sconfitta.20:00

È il 17° confronto tra Frosinone e Brescia in Serie B: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi.20:00