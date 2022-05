Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie B.19:59

Il Pisa gioca una gara coraggiosa e in cui va molto vicino al gol in più occasioni, trovando la rete con Benali e portando a casa un 1-0 che tiene vivo il sogno Serie A: l'ultimo ostacolo che i toscani dovranno affrontare verrà fuori dalla sfida tra Brescia e Monza.19:59

Il Pisa chiude il doppio confronto sull'1-1 e, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, vola in finale playoff!19:57

90'+6' FINITA! PISA-BENEVENTO 1-0! La gara è decisa dalla rete di Benali.19:56

90'+5' OCCASIONE PISA! Lucca e Sibilli tirano per chiudere la partira e Paleari come superman tiene in vita i suoi compagni!19:54

90'+4' Birindelli difende di fisico contro Letizia e si guadagna la rimessa dal fondo.19:53

90'+3' Elia prova a sfondare a destra e porta a casa una rimessa in zona d'attacco.19:52

90'+2' SOSTITUZIONE PISA: fuori Marin, dentro De Vitis.19:51

90'+2' Il Pisa guadagna un prezioso calcio di punizione con Siega.19:51

90' Segnalati 5 minuti di recupero.19:50

90' OCCASIONE PISA! Beruatto batte la punizione a sorpresa e trova la traversa!19:49

89' Percussione fantastica di Siega, ma Glik è bravissimo a fermarlo senza commettere fallo e a ripartire.19:48

88' Viviani è fermato dal tarantolato Sibilli, che riesce persino a guadagnare una rimessa laterale.19:47

87' AMMONITO Viviani per l'intervento pericoloso ai danni di Nagy.19:48

87' Gioco fermo perché Elia è a terra contuso: fortunatamente nulla di irreparabile.19:46

86' Masucci innesca Lucca, che difende benissimo il pallone e perde secondi preziosi.19:45

85' SOSTITUZIONE PISA: esce Puşcaş, entra Masucci.19:44

85' OCCASIONE BENEVENTO! Il tiro di Viviani diventa pericolosissimo dopo la deviazione di Leverbe: palla in calcio d'angolo!19:44

84' SOSTITUZIONE BENEVENTO: fuori Calò, dentro Forte.19:44

84' Nagy fa respirare i propri compagni e prosegue ad altissimo livello la sua ottima prestazione.19:42

83' Grande chiusura di Elia su Beruatto: la palla è del Benevento, che deve disperatamente cercare il gol del pareggio.19:41

82' Non si chiude il triangolo Insigne-Viviani e il Pisa può ripartire.19:40

81' Lucca finisce a terra e l'Arena Garibaldi reclama un calcio di rigore: per Sozza nulla di irregolare.19:39

80' Marin cerca il filtrante verso Beruatto, ma il passaggio è calibrato male e si spegne in fallo di fondo.19:37

79' Sibilli si accenta, ma viene raddoppiato e perde il pallone.19:37

78' Il dribbling di Lucca è maldestro e Glik non ci impega nulla a farsi fischiare calcio di punizione.19:36

77' Puscas perde il duello con Barba: la sfera torna tra i piedi del Benevento.19:35

76' Sibilli va al cross cercando Lucca, ma l'attaccante nerazzurro era in fuorigioco.19:33

75' Siega e Sibilli agiscono sulla sinistra e poi passano a Nagy.19:33

74' Lucca e Sibilli tirano dal limite dell'area, ma in entrambi i casi i difensori sanniti fanno muro.19:32

73' Birindelli prova a spingere i suoi in avanti: il suo cross però non trova Puscas.19:31

72' Lucca fa la sponda per Sibilli, che allarga dalle parti di Siega.19:30

70' Sibilli si gira e va al tiro, ma la sua conclusione termina dritta in curva.19:29

69' SOSTITUZIONE BENEVENTO: fuori Acampora, dentro Viviani.19:30

69' SOSTITUZIONE BENEVENTO: esce Masciangelo, entra Elia.19:29

69' SOSTITUZIONE BENEVENTO: fuori Improta, dentro Moncini.19:29

69' Lucca prende bene la posizione su Barba e guadagna un prezioso calcio di punizione.19:27

68' Ignorato Masciangelo che aveva attaccato la profondità a sinistra.19:26

67' Lapadula finisce a terra, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per fischiare un calcio di rigore.19:26

65' AMMONITO Leverbe per proteste.19:25

65' SOSTITUZIONE PISA: esce Mastinu, esce Siega.19:24

64' SOSTITUZIONE PISA: fuori Torregrossa, dentro Lucca.19:24

64' SOSTITUZIONE PISA: esce Benali, entra Sibilli.19:23

64' Tello commette fallo su Leverbe e il Pisa finalmente può respirare.19:23

63' Letizia e Calò spingono forte per il Benevento: partita nettamente cambiata rispetto al primo tempo.19:21

62' AMMONITO Beruatto per l'intervento con il piede a martello su Improta.19:22

62' Bravissimo Masciangelo a gestire la decisa pressione di Benali e a guadagnare un calcio d'angolo.19:21

61' Insigne è chiuso da Beruatto: calcio d'angolo sannita.19:19

60' OCCASIONE PISA! Stacco imperioso di Leverbe, che rilancia il Pisa e serve Puscas: gli uomini di D'Angelo vicini al gol!19:19

59' Birindelli batte la punizione ma il colpo di testa di Barba riconsegna palla al Benevento.19:17

58' Tello intercetta il pallone e va a cercare Lapadula: Hermannson chiude in qualche modo.19:16

57' Acampora subisce fallo e alza il suo baricentro, alla ricerca del gol che potrebbe valere la qualificazione.19:15

56' Calò soffre la pressione di Benali ed è costretto a tornare indietro.19:14

55' Il lancio di Hermannson è fuori misura e termina direttamente in fallo laterale.19:13

54' OCCASIONE BENEVENTO! Insigne serve Tello, che mette il cross e Improta va a due centimetri dal tap-in vincente!19:12

53' Puscas punta Masciangelo, ma è quest'ultimo a dominare nell'uno contro uno.19:11

52' Leverbe allontana e ci sarà rimessa in zona d'attacco per il Benevento.19:10

51' SOSTITUZIONE BENEVENTO: fuori Ionita, dentro Insigne.19:11

51' D'Angelo si infuria con il direttore di gara perché avrebbe gradito un'ammonizione per Tello: Sozza fa finta di non sentirlo.19:09

50' Il difettoso controllo di Acampora favorisce Leverbe.19:08

49' Masciangelo resiste alla pressione di Nagy, ma con un fallo secondo Sozza.19:07

48' Puscas va al tiro, ma ormai si era allargato troppo: facile la parata di Paleari.19:06

47' Fischiato subito fallo ai danni di Lapadula: protesta l'attaccante peruviano.19:06

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa.19:05

Nella seconda frazione, ci si aspetta un Benevento nettamente più propositivo, poiché serve almeno un pareggio ai sanniti per garantirsi l'accesso alla finale dei playoff. Una vittoria del Pisa, indipendentemente dal risultato finale, porterebbe in finale gli uomini allenati da D'Angelo.18:56

Il Pisa gioca nettamente meglio e, dopo aver segnato la rete del vantaggio con Benali, vanno a più riprese vicini al raddoppio e mettono in seria difficoltà gli uomini di Caserta, bravi a resistere e portare negli spogliatoi lo svantaggio di una sola rete.18:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: Pisa-Benevento 1-0. La prima frazione è decisa dalla rete di Benali.18:49

45'+2' La punizione di Calò si infrange sulla barriera e non crea pericoli a Nicolas.18:48

45' AMMONITO Marin, che ha fermato fallosamente un Lapadula che scattava in contropiede.18:47

45' Segnalati 2 minuti di recupero.18:46

44' Calò crossa verso Ionita, che si impegna ma non riesce a tenere il pallone in cambio.18:45

43' Mastinu mette un altro cross interessante e Paleari è superbo in uscita.18:44

42' Torregrossa lancia in profondità per Benali, ma la palla è troppo lunga e si perde fuori.18:44

41' Sozza arresta il gioco perché Torregrossa ha subito un colpo alla testa.18:42

40' Paleari rilancia alla ricerca di Lapadula, ma Mastinu e Beruatto fanno la voce grossa.18:41

39' Il sinistro di Mastinu è troppo basso e intercettato da Glik: Lapadula, però, è troppo solo davanti e non può raccogliere il rilancio.18:40

38' Torregrossa è fermato da Ionita, poi Birindelli è pronto a riconquistare la sfera.18:38

37' AMMONITO Ioniţă, intervenuto pericolosamente ai danni di Marin.18:39

37' Il cross di Mastinu è deviato da un imperante Glik.18:37

36' Acampora, pressato, scivola e fa ripartire Benali che è bravissimo a spingersi fino alla conquista di un corner.18:36

35' Espulso un componente della panchina sannita, che continua a protestare per la recente scelta dell'arbitro.18:36

33' OCCASIONE BENEVENTO! Lapadula atterrato da Leverbe: per l'arbitro è calcio di rigore, ma l'assistente dice che è fuorigioco!18:34

32' Leverbe chiude su Lapadula, ma favorisce Ionita: palla alla compagine campana.18:33

31' Masciangelo recupera palla senza fallo, tra i fischi di una gremita Arena Garibaldi.18:32

30' Punizione ben battuta sul primo palo da parte dei toscani: Lapadula si rifugia in corner.18:31

29' Barba attacca Puscas e rilancia: la palla finisce preda di Leverbe.18:30

28' Masciangelo mette una palla molto intelligente nell'area di rigore: nessuno capisce le sue buone intenzioni.18:29

27' Il cross di Beruatto verso Torregrossa è totalmente fuori misura e termine in rimessa dal fondo.18:28

26' Paleari rilancia e cerca di far alzare il baricentro ai suoi, senza successo.18:27

25' Puscas passa davanti a Glik ma con un fallo: protesta l'attaccante della compagine toscana.18:26

24' Calò passa indietro per Tello: il suo cross è deviato in rimessa laterale.18:25

23' OCCASIONE PISA! Mastinu cavalca lungo l'out di sinistra, poi tira e spaventa Paleari: palla fuori di pochissimo!18:24

22' Al termine di un lungo consulto tra arbitro e VAR, si opta per la conferma della posizione di fuorigioco.18:23

21' OCCASIONE PISA! La palla finisce in una mischia e poi Puscas riesce in qualche modo a spingerla in porta: gol annullato però per fuorigioco.18:22

20' Acampora va in percussione e miete paura, poi va giù: non c'è fallo secondo Sozza.18:20

19' Benali prova a innescare Torregrossa: Paleari è in netto vantaggio e chiude la saracinesca.18:20

17' Lapadula va vicino a raccogliere palla dopo un'indecisione di Nicolas: l'estremo difensore del Pisa si riprende presto e riesce comunque a rinviare.18:18

16' Improta tenta la botta dalla distanza, ma la sua conclusione termina agevolmente tra le braccia di Nicolas.18:17

15' Tello si prende un fallo e prova a far respirare un Benevento in estrema difficoltà.18:16

14' Calò ferma Torregrossa, ma con un fallo secondo Sozza.18:15

13' OCCASIONE PISA! Puscas tira a sorpresa dai 30 metri e sfiora il palo!18:15

11' GOL! PISA-Benevento 1-0! Rete di Ahmed Benali, che sfrutta il cross insidioso messo da Puscas e ha vita facile nello spingere dentro la sfera.



11' La punizione di Calò è ben arpionata da Masciangelo: l'assistente ferma tutto per fuorigioco.18:12

10' Barba controlla un pallone difficilissimo e torna indietro da Paleari.18:10

9' Intervento falloso su Ionita, prezioso nel guadagnare un calcio di punizione.18:09

8' Birindelli favorisce Leverbe, Acampora però interviene bene e fa ripartire gli ospiti.18:09

7' Torregrossa spizza bene la palla in direzione Puscas: il Pisa prova subito a dettar legge.18:08

6' Benali cerca Torregrossa alzando il pallone, Glik è attento e si prende il possesso.18:19

5' Ionita trova Improta con un cross un po' rocambolesco: il numero 16 giallorosso, però, si trova in posizione irregolare.18:06

4' Puscas cerca il filtrante per Benali, ma il passaggio viene sporcato e si perde in rimessa laterale.18:04

3' Pericolosissimo il cross di Birindelli: ci vuole un super Letizia per spedire la sfera il più lontano possibile.18:04

2' Letizia e Barba si scambiano il pallone senza fretta e provano a impostare.18:02

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Pisa-Benevento: il primo pallone è gestito dai sanniti.18:02

Dirige l’incontro Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo è Minelli. Al Var Fabbri e Rossi. 17:55

Fabio Caserta schiera il tridente formato da Improta, Lapadula e Tello. Insigne parte dalla panchina.17:58

Luca D'Angelo si affida in attacco a Puscas e Torregrossa. In panchina Lucca e Sibilli.17:57

In 12 delle ultime 15 occasioni in cui una squadra ha vinto l’andata della semifinale di playoff, è poi arrivata in finale; una delle tre eccezioni è stata proprio il Benevento nel 2019, contro il Cittadella.17:54

Nelle ultime otto stagioni di Serie B, per la terza in classifica al termine della ‘regular season’ si è alternato un passaggio del turno a un’eliminazione nella semifinale dei playoff; Monza eliminato dal Cittadella nello scorso campionato.17:50

BENEVENTO (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Paleari - Letizia, Glik, Barba, Masciangelo - Calò, Acampora, Ionita - Improta, Lapadula, Tello. All. Fabio Caserta. A disposizione: Gyamfi, Elia, Manfredini, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Insigne, Moncini, Viviani, Pastina, Forte, Brignola.18:55

PISA (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Nicolas - Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto - Benali, Marin, Tourè, Nagy, Mastinu - Puscas, Torregrossa. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Berra, Siega, Lucca, Cohen, Touré, Sibilli, Livieri, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis, De Marino.18:53

Il Benevento ha tentato più del doppio delle conclusioni rispetto al Pisa (18 v 8) nella gara di andata; tuttavia, è stata la squadra toscana a trovare più volte (4 v 3) lo specchio della porta nella sfida. 17:56

Il Pisa non è mai arrivato in finale dei playoff di Serie B: eliminazione con due sconfitte contro il Lecce nelle semifinali della stagione 2007/08.17:56

Presso l'Arena Garibaldi è tutto pronto per Pisa-Benevento, valevole per la semifinale di ritorno playoff di Serie B.17:53