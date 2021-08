LIVE CITTADELLA - VICENZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta del match tra Cittadella e Vicenza, derby veneto valido per la prima giornata del campionato di Serie B.20:03

Il Cittadella ha chiuso la scorsa stagione al sesto posto, sfiorando poi di poco l'accesso alla Serie A. 20:04

Il Vicenza ha invece chiuso dodicesimo a quota 48 punti. 20:04

Le due squadre hanno alte ambizioni: il Cittadella spera nell'anno giusto dopo vari tentativi mancati ai play-off, il Vicenza viene da una campagna acquisti notevole.20:05

4-3-1-2 per il Cittadella: Kastrati - Benedetti, Adorni, Frare, Cassandro - Gargiulo, Danzi, Vita - Antonucci - Okwonkwo, Baldini.20:28

4-3-1-2 anche per il Vicenza: Pizzignacco - Bruscagin, Padella, Cappelletti, Calderoni - Proia, Pontisso, Crecco - Dalmonte - Lanzafame, Diaw.20:07

Non ci sono più Venturato e Iori, ma il Cittadella non è cambiato molto rispetto all'anno scorso e rispetto alla prima uscita (vittoriosa) in Coppa Italia. Cuppone e Beretta fuori per infortunio. Unica grande sorpresa per il Vicenza l'inserimento di Crecco a centrocampo. 20:27

COMINCIA CITTADELLA-VICENZA. Prima palla per gli ospiti.20:32

2' Tiro-cross di Okwonkwo, facile preda del giovane portiere vicentino Pizzignacco.20:34

3' Cittadella subito determinato in questi primi frangenti di match.20:34

5' Primo squillo del grande ex Diaw, il cui destro da fuori non esce di molto.20:37

6' Scatto fulminante di Okwonkwo, che cerca nel mezzo Baldini: recupera la difesa ospite.20:38

9' Cittadella molto aggressivo su indicazioni di mister Gorini.20:40

12' Destro dalla distanza di Baldini, palla a lato.20:43

13' Primo calcio d'angolo per il Cittadella, che continua a farsi vedere in avanti.20:44

16' OCCASIONE CITTADELLA! Gargiulo di testa sul secondo palo su cross di Vita da destra, Pizzignacco ci mette una pezza.20:48

20' Erroraccio di Cappelletti, ne approfitta il Cittadella con Vita che crossa sul secondo palo per Baldini: la sua sforbiciata al volo è alta.20:52

22' L'ultima vittoria del Vicenza in casa del Cittadella risale al 2015.20:54

24' Punizione del Cittadella dalla destra, la palla attraversa tutta l'area ma nessuno devia.20:55

25' Molto attivo Baldini in questi primi venticinque minuti.20:57

26' Arriva il terzo calcio d'angolo per il Cittadella, che non smette di spingere.20:58

30' Cross di Benedetti su punizione, Adorni di testa non impensierisce Pizzignacco.21:02

31' Gran controllo in area di Diaw, che supera Benedetti ma poi perde palla.21:03

35' Punizione da posizione interessante per il Cittadella.21:07

36' Va Baldini su punizione, ma spedisce alto. 21:08

37' Quarto corner per il Cittadella su chiusura di un ottimo Padella.21:12

40' CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Pontisso per un fallo su Gargiulo.21:13

43' Tutto fermo nell'area di rigore del Cittadella, troppi giocatori a terra.21:14

45' Ennesimo corner per il Cittadella, che chiude in avanti.21:16

45'+2' Spizzata di Gargiulo per Vita, che non si fa trovare pronto in area.21:18

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: CITTADELLA-VICENZA 0-0. Primo tempo tutto degli uomini di casa.21:19