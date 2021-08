LIVE PORDENONE - PERUGIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Torna in campo la Serie B, a Lignano Sabbiadoro il Pordenone ospita il Perugia in una sfida tra due formazioni che puntano ad essere la sorpresa del campionato.13:03

Il Pordenone cerca una nuova conferma in Serie B strizzando l'occhio ai play off, per il Perugia, dopo un anno di purgatorio in Lega Pro, la voglia di stupire nella seconda lega Italiana.13:06

Sono ufficiali le formazioni del match: PORDENONE che si schiera con il 4-4-2, Perisan - Valietti, Camporese, Barison, Chrzanowski - Zammarini, Misuraca, Magnino, Cambiaghi - Folorunsho, Tsadjout.17:41

A disposizione del PORDENONE: Petriccione, Bindi, Biondi, Ciciretti, Stefani, Pasa, Kupisz, Falasco, Bassoli, Fasolino, Mensah, Butic.17:46

La formazione del PERUGIA: 3-4-1-2 per la squadra di Alvini, Chichizola - Rosi, Angella, Dell'Orco - Fazerano, Burrai, Santoro, lisi - Kouan - Carretta, Murano.17:18

A disposizione del PERUGIA: Fulignati, Moro, Righetti, Gyabuaa, Sounas, Manneh, Bianchimano, Angori, Ferrarini.17:19

Con El Kaouakibi e Pellegrini squalificati e Ciciretti non al meglio, Paci decide di affidarsi alla coppia Folorunsho - Tsadjout in attacco, con una mediana corposa che potrebbe essere a quattro o con il trequartista. In difesa, confermata la coppia Camporese - Barison.17:44

Senza Vanbaleghem, Sgarbi, Curado e Vano, Alvini trova dal primo minuto Carretta, in dubbio prima del match. A centrocampo l'ex Burrai in cabina di regia, da capire l'assetto di una difesa che ha gli uomini contati.17:23

Ricordiamo che il Perugia va a caccia della prima vittoria contro il Pordenone in Serie B: due sconfitte per gli umbri nei due precedenti disputati contro i neroverdi.17:33

Dirige il match l'arbitro Luca Massimi.17:47

1' INIZIA PORDENONE - PERUGIA! Primo pallone per gli ospiti.18:02

2' Pordenone con la classica maglia neroverde, Perugia in divisa rossa con pantaloncini bianchi.18:03

3' Tsadjout in area prova il cross basso per il compagno Folorunsho, Chichizola in presa bassa arpiona il pallone.18:04

4' BURRAI! Falzerano scarica un pallone al limite dell'area, l´ex di turno calcia alto sopra la traversa.18:06

5' Buoni ritmi in questo inizio di partita nonostante il caldo di Lignano.18:06

6' Perugia che mantiene un pressing alto, costringendo i difensori ramarri a scaricare su Perisan.18:09

8' Meglio il Grifone in questi primi minuti, Pordenone che peró é sempre pericoloso quando piede sfruttare la fisicità della sua coppia di attacco.18:10

10' Pescato in fuorigioco Carretta, con la punta che si era lanciato alle spalle di Barison.18:12

11' Confermata la difesa a tre del Perugia, con Rosi molto stretto vicino a Angella e Falzerano che accorcia sulla linea della difesa.18:13

13' Chiusura provvidenziale per Barison che anticipa lo scatto di Carretta e mette in out.18:15

14' Si sentono i tifosi del Perugia, tornati in trasferta per questa nuova stagione di Serie B.18:16

15' Punizione di Burrai al centro, respinge Camporese di testa anticipando anche l'uscita di Perisan.18:17