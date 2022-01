Al Mario Rigamonti è tutto pronto per Brescia-Ternana, ventesima giornata di Serie B.13:04

I lombardi, a meno uno dalla vetta della classifica cercano la vittoria interna che manca da tre gare di fila (1N, 2P); di fronte, i rossoverdi reduci da tre pareggi esterni consecutivi in campionato.13:06

4-3-3 per la Ternana: Innarilli - Defendi, Capuano, Sorensen, Celli - Koutsoupias, Agazzi, Palumbo - Partipilo, Pettinari, Falletti. A disp.: Krapikas, Vitali, Boben, M. Diakite, S. Diakite, Peralta, Paghera, Furlan, Salzano, Capone, Mazzocchi, Donnarumma.13:24

Inzaghi fa esordire dal primo minuto ben tre giocatori: i terzini Sabelli e Huard e il giovane Andreoli in cabina di regia. Davanti continuità al tandem Aye-Moreo con Jagiello a supporto.13:18

Lucarelli opta per il tridente Partipilo-Pettinari-Falletti, con l'ex Donnarumma inizialmente in panchina. Agazzi in mediana affiancato da Koutsoupias e Palumbo.13:21