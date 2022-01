I padroni di casa, allenati da Giacomo Gattuso, tornano in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese rimediata nello scorso turno. La squadra lombarda è all'undicesimo posto in classifica a quota 25 punti, quattro in meno rispetto al Cittadella che occupa l'ultima posizione valida per i playoff e che, però, ha giocato una partita in meno. Bilancio in perfetto equilibrio in casa per il Como, che allo Stadio Giuseppe Sinigaglia ha totalizzato tre vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte.13:42