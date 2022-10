Al Rigamonti tutto pronto per Brescia-Venezia, decima giornata di Serie B.11:29

I lombardi, in striscia negativa da tre gare, affrontano gli arancioneroverdi, reduci da due sconfitte di fila contro Bari e Frosinone.11:29

3-4-2-1 per il Venezia: Joronen - Svoboda, Ceccaroni, Wisniewski - Zampano, Fiordilino, Busio, Haps - Cuisance, Cheryshev - Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Ceppitelli, Zabala, Ullmann, Candela, St Clair, Andersen, Crnigoj, Tessmann, Pierini, Johnsen, Novakovich.11:32

Clotet opta per Olzer con l'ex Moreo alle spalle di Aye, van de Looi in cabina di regia affiancato da Ndoj e Bisoli. In difesa, Cistana e Huard al posto di Papetti e Mangraviti.13:02