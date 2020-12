LIVE PESCARA - BRESCIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori18:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Pescara - Brescia, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.18:35

Lo stadio Adriatico è un crocevia di notevole importanza per le due sfidanti di stasera se si guarda una classifica particolarmente corta. Il Pescara è soltanto a un punto dal terzultimo posto della Reggina, ma a meno sei punti dal Brescia che si trova a tre lunghezze dal Monza ottavo in zona playoff. Le Rondinelle, quarto miglior attacco della categoria, sfidano dunque i Delfini dalla terza peggior difesa. Stasera entrambe andranno alla ricerca della continuità di risultati.18:37

Ecco dunque le scelte dei due allenatori, a partire dai padroni di casa del PESCARA (3-5-2): Fiorillo - Guth, Bocchetti, Scognamiglio - Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski - Galano, Maistro. A disposizione: Alastra, Nita, Antti, Ventola, Fernandes, Vokic, Riccardi, Creddo, Ceter, Capone, Blanuta, Bocic. All. Roberto Breda.18:38

L'undici di partenza invece degli ospiti del BRESCIA (3-5-2): Andrenacci - Sabelli, Mangraviti, Mateju - Ragusa, Van De Looi, Dessena, Bjarnason, Martella - Torregrossa, Spalek. A disposizione: Kotnik, Papetti, Verzeni, Zhrhal, Labojko, Ghezzi, Bisoli, Jagiello, Donnarumma, Aye. All. Davide Dionigi.18:39

Rispetto all’ultima vittoria allo scadere contro il Monza, miniturnover per Breda: nel trio difensivo Guth al posto di Balzano, mentre in attacco ci sarà Maistro al fianco di Galano. Recuperato Bocic, in panchina. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Busellato, Di Grazia, Asencio, Masciangelo, Drudi, Del Favero.18:43

Rispetto alla sfida contro la Reggiana, diverse novità di formazione per Dionigi. In porta non c’è Joronen, dentro Andrenacci. In difesa spazio a Sabelli invece di Papetti. A centrocampo Bisoli eJagiello in panchina almeno dall’inizio, in fascia Ragusa e mezz’ala Van De Looi. In attacco confermato il duo Torregrossa-Spalek, ma occhio al ritorno di Donnarumma come riserva. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Joronen, Chancellor, Cistana, Semprini, Ndoj, Fridjonsson, Skrabb.18:44

Sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna ad arbitrare la partita. 18:45

FIORILLO, DUE VOLTE 200 - Ricorrenza singolare per il portiere del Pescara: per lui stasera sarà la duecentesima partita in serie B e nel Pescara. Infatti l'estremo difensore biancoazzurro ha disputato nel campionato cadetto, nella sola regular season, duecento gare con le maglie di Reggina, Livorno e Pescara; ma lo stesso traguardo anche soltanto con la squadra abbruzzese.18:50

UN QUARTO D'ORA DI FUOCO - I primi minuti partita potrebbero essere decisivi per le due squadre. Il Pescara infatti, con Lecce, Venezia e Pisa, è una delle 4 compagini cadette 2020/21 che, dopo 13 turni, subisce il maggior numero di reti in questa fase di gara (4). Il Brescia, al contrario, è una delle 3 che ne segna di più (4, come Pordenone e Cremonese).18:52

Le due squadre entrano sul campo di gioco. Terreno in buone condizioni ma scivoloso per via dell'umidità; inoltre la temperatura è particolarmente rigida. 18:59

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata Pescara - Brescia! Il primo pallone della partita è giocato dal Brescia, con la divisa da trasferta grigia e banda celeste sul petto.19:02

2' Sabelli prova subito a mettere un traversone in mezzo da destra, ma Bocchetti interviene spazzando la palla in calcio d'angolo.19:03

4' Il Brescia in questo avvio di partita ha cambiato assetto: Ragusa si alza sulla linea degli attaccanti, mentre Martella arretra verso la propria difesa. Biancoazzurri lombardi dunque con un 4-3-3.19:06

6' Martella prova a toccare il pallone in avanti e scattare sulla sinistra, ma c'è Fiorillo in uscita ad anticiparlo.19:09

7' Bellanova lavora un pallone sulla destra e trova in area Memushaj, il quale prova colpo di testa ma c'è l'ostruzione di Dessena ad allontanare il pallone.19:10

9' Ci prova Maistro dalla lunga distanza, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Ritmi non altissimi e lunghi fraseggi da entrambe le due squadre.19:11

9' Omeonga riceve palla sulla trequarti di destra, alza la testa e lascia partire un tiro-cross insidioso: Andrenacci deve metterci una mano per allontanarlo dalla propria porta!19:13

12' Velo di Ragusa, tocco di Torregrossa e intervento di Bocchetti: calcio di punizione per i lombardi sulla trequarti del Pescara.19:15