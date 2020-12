LIVE PISA - CHIEVO 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto all’Arena Garibaldi - R. Anconetani per la sfida tra Pisa e Chievo, valevole per la quattordicesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Santoro della sezione di Messina.18:10

6'

Masucci scodella in avanti per Siega: il n°7 non ci arriva.19:07