Si dividono la posta in palio Reggiana e Carrarese, che salgono rispettivamente a quota 30 e 31 punti in classifica e proseguono la loro corsa salvezza. I toscani giocano sulle ripartenze e vanno in vantaggio per ben due volte, al 10' e al 57',con Guarino e Zuelli, ma si fanno recuperare dai padroni di casa - che puntano più sul possesso palla - con Girma e Vido al 26' e all'82'.

Nel prossimo turno la Carrarese affronterà la Cremonese, mentre la Reggiana giocherà contro il Catanzaro.