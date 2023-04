Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori13:45

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Sudtirol, gara valida per la 34esima giornata di Serie B.13:45

Vincere, per poi sperare in una sconfitta del Bari sul campo del Pisa che significherebbe promozione diretta in Serie A con quattro turni d'anticipo. È questo l'obiettivo odierno del Frosinone. La squadra di Fabio Grosso è imbattuta da tre partite, nelle quali ha però conquistato un solo successo, a fronte di due pareggi. L'ultima sconfitta in campionato dei ciociari, arrivata proprio allo Stadio Benito Stirpe è datata 18 marzo: 0-1 con il Cosenza.13:50

Continuare a coltivale il sogno playoff. Si presenta allo Stirpe con questo proposito, invece, il neopromosso Sudtirol, che non vuole smettere di stupire. La formazione di Pierpaolo Bisoli è al momento quarta in classifica, a cinque punti di distanza dal Frosinone terzo e a nove dal Genoa secondo, ormai difficilmente prendibile dai bolzanini. Due sconfitte consecutive negli ultimi turni, però, per il Sudtirol, che non vince in trasferta dal 1 marzo, 0-2 sul campo del Benevento.13:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con un 4-3-3: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Bidaoui.A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Gelli, Garritano, Bocic, Kalaj, Selvini, Monterisi, Baez, Borrelli, Frabotta.13:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sudtirol si schiera in campo con un 4-4-2: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Rover; Odogwu, Mazzocchi. A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Lunetta, Carretta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Larrivey, Giorgini, Schiavone.13:54

Tre assenze importanti per Grosso, che deve fare a meno di Oyono, Mulattieri e Caso. Sampirisi e Cotali sono i due esterni bassi, i quali si troveranno davanti Insigne e Bidaoui. Spazio a centrocampo per Rohden, con Garritano in panchina. Partono inizialmente fuori anche Baez e Borrelli.13:57

Bisoli conferma il suo consueto 4-4-2, ritrovando Fiordilino a centrocampo e schierando Rover sulla fascia sinistra. La coppia d'attacco è ancora formata da Odogwu e Mazzocchi, mentre Larrivey parte dalla panchina.13:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Tra pochi minuti l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi darà il via al match.14:00

CALCIO D'INIZIO! Comincia Frosinone-Sudtirol. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.14:01

2' Prima sortita offensiva del Sudtirol, con Rover che rientra sul destro e calcia dal limite dell'area, ma non trova la porta.14:03

3' Conclusione da molto lontano di Moro, che controlla un pallone vagante di petto e cerca il gran gol di controbalzo. Palla larga.14:05

5' AMMONITO Simone Mazzocchi per una trattenuta reiterata ai danni di Lucioni.14:06

7' MAZZITELLI DA FUORI! Il centrocampista scuola Roma raccoglie una respinta al limite dell'area di Celli e calcia di controbalzo a incrociare cercando l'angolino basso sul secondo palo, ma il pallone finisce fuori di centimetri.14:09

10' Baricentro molto basso per il Sudtirol, che attende il Frosinone compatto nella sua metà campo.14:11

13' Giropalla lento da parte dei padroni di casa, che faticano a trovare spazi sulla trequarti.14:14

15' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Ferrieri Caputi assegna il penalty ai padroni di casa per un contatto in area tra Rohden e Rover. Check del VAR in corso.14:17

17' REVOCATO IL PENALTY PER IL FROSINONE! Dopo l'on field review, Ferrieri Caputi torna sui suoi passi e toglie il calcio di rigore ai ciociari per un fallo di mano di Rohden nell'azione che aveva portato all'assegnazione del penalty.14:19