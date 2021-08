LIVE TERNANA UNICUSANO - BRESCIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buona domenica pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Ternana - Brescia, partita della prima giornata del campionato di Serie B 2021-2022.17:32

Allo Stadio Libero Liberati di Terni esordiscono Ternana e Brescia. La compagine umbra ritorna in cadetteria dopo tre anni di assenza, stravincendo il proprio campionato di C con quattro giornate d'anticipo. La squadra biancoazzurra, invece, vuole riscattare una passata stagione chiusa ai playoff contro il Cittadella, cercando di confermarsi come contendente alla Serie A. Una sfida dunque da seguire con attenzione, per la sfida tra ex bomber ora allenatori come Cristiano Lucarelli e Filippo Inzaghi e per la curiosità cresciuta attorno alla Ternana che ha eliminato il Bologna in Coppa Italia. 17:38

Così si schierano i padroni di casa della TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli - Defendi, Boben, Kontek, Salzano - Proietti, Agazzi - Peralta, Falletti, Furlan - Donnarumma. A disposizione: Casadei, Vitali, Russo, Sorensen, Ghiringhelli, Celli, Palumbo, Nesta, Paghera, Capone, Mazzocchi, Pettinari. All.: Cristiano Lucarelli.17:39

L'undici di partenza invece del BRESCIA (4-3-1-2): Joronen - Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac - Bertagnoli, van de Looi, Jagiello - Tramoni - Léris, Bajic. A disposizione: Linnér, Papetti, Capoferri, Chancellor, Andreoli, Ndoj, Olzer, Bisoli, Palacio, Moreo. All.: Filippo Inzaghi. 17:39

Dopo la sorprendente quanto adrenalinica vittoria per 5 a 4 contro il Bologna, mister Lucarelli opta qualche piccola variazione. In difesa Defendi e Kontek al posto di Ghiringhelli e Sorensen. Per il resto, blocco di centrocampo e attacco confermati, con l'ex di giornata Donnarumma unica punta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Diakité, Capanni, Partipilo. 17:44

Rispetto alla sfida di Coppa Italia pareggiata e persa ai rigori contro il Crotone, il tecnico dei bresciani fa turnover. In porta torna Joronen, a centrocampo Bisoli lascia spazio a Bertagnoli. In attacco non ce la fa Ayé: dentro Léris, con Palacio almeno in panchina dall'inizio. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ayé, Cavion, Karacic, Labojko, Perilli, Bisoli. 18:15

A dirigere la partita è l'arbitro Gianpiero Miele della sezione di Nola. Guardalinee Marchi e Raspollini, IV uomo Di Cairano. Novità assoluta e fondamentale di questa stagione è l'introduzione del VAR anche in Serie B. Perciò l'addetto al monitor sarà Ayroldi, supportato da Mondin. 17:51

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco. Giornata soleggiata e ventosa, terreno in discrete condizioni. Ma soprattutto, tornano i tifosi allo stadio: il calore dei supporter - di casa e degli ospiti - si fa sentire. Un piccolo passo avanti verso il ritorno del tifo sugli spalti, presenza fondamentale dello sport. 17:59

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata la sfida tra Ternana e Brescia ed una nuova stagione di Serie B! Buon campionato a tutti!. 18:01

2' Brutta apertura di Mangraviti verso destra, può approfittarne la squadra di casa con una rimessa laterale.18:03

4' Avvio molto dinamico da parte della Ternana, con pressing alto sui portatori di palla del Brescia. 18:05

6' I rossoverdi provano a sviluppare il gioco sulle fasce: lancio verso destra per Defendi, il quale lascia partire un traversone verso Joronen, che salta e fa sua la palla.18:07

8' BRIVIDO TERNANA! Azione d'attacco da destra del Brescia con Léris che riesce a servire il pallone in mezzo per Bajic, svirgola Defendi ma confonde Pajac in arrivo per concludere a rete.18:10

10' Passati i primi dieci minuti di gioco: la squadra biancoazzurra sta lentamente uscendo dalla propria metà campo, mentre i rossoverdi ora provano a gestire il possesso del pallone.18:12

12' Prova ad affacciarsi nuovamente la Ternana verso l'area avversaria sul lato corto di destra con Falletti, il quale prova a cercare un corridoio per Agazzi ma il compagno non capisce la giocata.18:14