Appaiate in classifica a 17 lunghezze, Juve Stabia e Brescia vanno a caccia di punti per la zona play off.

Momento non brillante per le due compagini, reduci da una sola vittoria nelle ultime sei gare. I padroni di casa negli 8 precedenti giocati in Serie B contro i lombardi non sono mai usciti vittoriosi, 5 sconfitte e 3 pareggi.