Grazie per aver seguito la diretta di Cosenza-Palermo 0-3 valida per la 27esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.16:56

90'+3' Finisce qui! Cosenza-Palermo 0-3.16:54

90'+1' Segnalati due minuti di recupero.16:54

90' Bel gesto dei tifosi di casa, che decidono di applaudire Pohjanpalo all'uscita dal campo: l'attaccante del Palermo ringrazia, ricambiando loro l'applauso.16:52

89' 5a sostituzione Palermo: esce Niccolò Pierozzi, entra Alessio Buttaro.16:51

89' 4a sostituzione Palermo: esce Joel Pohjanpalo, entra Federico Di Francesco.16:51

87' Palo di Gargiulo! Corner dalla sinistra battuto da Ricci, con Gargiulo che stacca bene in mezzo all'area: il colpo di testa del numero 5 termina contro il palo di destra.16:49

84' 3a sostituzione Palermo: esce Filippo Ranocchia, entra Jacopo Segre.16:46

84' Punizione dal limite dell'area per il Cosenza: Garritano conta i passi, ma la sua conclusione col destro termina alta sopra la traversa.16:45

83' 5a sostituzione Cosenza: esce Simone Mazzocchi, entra Tommaso Fumagalli.16:45

82' Contropiede del Palermo con Pierozzi che porta palla in area di rigore, poi calcia con il destro:Micai si oppone, poi blocca sul retropassaggio di testa di Caporale.16:44

80' Rizzo Pinna stoppa in area sulla sinistra, se la sposta sul destro e calcio verso la porta, trovando una deviazione in calcio d'angolo.16:42

78' Ricci mette giù sulla sinistra, poi prova ad imbucare per Zilli: interviene Baniya, che poi subisce anche fallo.16:40

75' 4a sostituzione Cosenza: esce Charlys, entra Andrea Rizzo Pinna.16:37

74' 3a sostituzione Cosenza: esce Gabriele Artistico, entra Massimo Zilli.16:36

74' 2a sostituzione Palermo: esce Matteo Brunori, entra Jérémy Le Douaron.16:36

74' 1a sostituzione Palermo: esce Valerio Verre, entra Aljoša Vasic.16:36

71' Micai evita lo 0-4! Tap in a bocca sicura di Brunori dentro l'area piccola, con Micai che toglie la palla dalla linea della porta. Ci pensa poi Hristov a respingere lateralmente anticipando Pohjnapalo.16:33

70' Il difensore del Cosenza viene ammonito per una trattenuta prolungata su Ranocchia: era diffidato, salterà la prossima contro il Modena.16:32

68' 2o ammonito Cosenza: cartellino giallo per Alessandro Caporale.16:31

65' GOL! Cosenza-PALERMO 0-3! Rete di Pohjanpalo! Palla filtrante dalla trequarti di Verre, autore del secondo assist di giornata, per Pohjanpalo: l'ex attaccante del Venezia fa rimbalzare e colpisce con un mancino vincente verso l'angolino basso di sinistra.



64' Tentativo dalla lunga distanza di Verre: il numero 26 del Palermo prova la conclusione dalla zona di centrocampo, con Micai che corre all'indietro e blocca in due tempi.16:26

58' 2a sostituzione Cosenza: esce Baldovino Cimino, entra Manuel Ricciardi.16:21

58' 1a sostituzione Cosenza: esce Tommaso D'Orazio, entra Giacomo Ricci.16:21

58' L'attaccante del Palermo era diffidato e salterà la prossima gara di campionato contro il Brescia.16:20

57' 2o ammonito Palermo: cartellino giallo per Matteo Brunori.16:19

56' GOL! Cosenza-PALERMO 0-2! Rete di Brunori! Il numero 9 rosanero calcia forte e centrale, con Micai che si era tuffato verso il palo di sinistra.



55' Calcio di rigore per il Palermo! Punito un tocco di mano di D'Orazio su cross dalla sinistra di Brunori.16:17

54' Dionisi va a rivedere l'episodio al VAR.16:16

54' Check tra Dionisi e il VAR per un possibile tocco di mano in area da parte di D'Orario.16:16

53' Il calcio di punizione viene battuto con il piede debole da Ranocchia, che colpisce male. L'azione poi prosegue con un tiro dal limite dell'area di Magnani, con la palla che termina di poco fuori rispetto al palo di destra.16:15

52' Il centrocampista del Cosenza viene punito per un intervento duro ai danni di Brunori. Calcio di punizione dalla trequarti di destra per il Palermo.16:14

52' 1o ammonito Cosenza: cartellino giallo per Charlys.16:14

49' Si allacciano Baniya e Artistico nella zona della metà campo: viene fischiato un fallo in favore del numero 9 del Cosenza.16:11

48' Cimino riceve in profondità sulla destra da Garritano, poi crossa forte al centro dove blocca Audero: c'era fuorigioco, ma Dionisi concede il vantaggio agli ospiti.16:10

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per i rosanero.16:07

Cosenza che chiude la prima frazione in svantaggio nonostante le diverse occasioni avute fin qui: un super Audero ha negato più volte la rete ai padroni di casa, in particolar modo ad Artistico.15:49

Finisce un primo tempo giocato su buoni ritmi, chiuso con il vantaggio degli ospiti: la rete che decide fin qui il match arriva al 30’, con il cross dalla sinistra di Verre per la conclusione al volo di mancino di Pierozzi, bravo ad anticipare Caporale in area e a battere Micai verso destra.15:49

45'+1' Finisce il primo tempo. Cosenza-Palermo 0-1.15:49

45'+1' Lancio lungo di Caporale alla ricerca di Artistico, con Magnani che di testa appoggia per Audero.15:49

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.15:48

44' L'autore del gol viene ammonito per un intervento in ritardo su Garritano. Il suo è il primo cartellino giallo del match.15:47

44' 1o ammonito Palermo: cartellino giallo per Niccolò Pierozzi.15:47

41' Brunori riesce a tenere un pallone in campo sul fondo di destra, lo crossa al centro per Pohjanpalo che non riesce nello stop: la palla si perde dalla parte opposta.15:44

38' Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Ranocchia, viene fischiato un fallo in attacco di Pohjanpalo su Micai.15:40

37' Buona giocata di Pohjanpalo che riesce a difendere palla in mezzo a due sulla trequarti, poi prova ad imbucare per l'inserimento in area di Brunori: Venturi devia in calcio d'angolo.15:40

34' Giro palla del Cosenza fuori l'area di rigore del Palermo, con Charlys che riceve e - con spazio davanti a sé - prova una conclusione dalla distanza: palla lontana dalla porta difesa da Audero.15:37

34' Lund prova a correre sulla sinistra, poi crossa teso verso il centro: esce Micai, che la blocca a mezza altezza.15:37

30' GOL! Cosenza-PALERMO 0-1! Rete di Pierozzi! Lund protegge palla sulla sinistra, scarica per Verre che crossa di prima intenzione verso il secondo palo: sul pallone arriva Pierozzi, che con il mancino anticipa Caporale e buca Micai verso il palo di destra.



29' Altra punizione dalla zona trequarti per il Palermo, questa volta se ne occupa Ranocchia: il numero 10 prova ad andare direttamente verso la porta, ma la sua parabola termina direttamente sopra la traversa.15:32

27' Punizione dalla trequarti per il Palermo, con Pierozzi che alza verso la zona destra dell'area di rigore dove Baniya fa sponda di testa verso il centro: Blin commette fallo in attacco.15:31

21' Magnani vince un duello fisico sulla sinistra con Artistico, poi crossa al centro con Pohjanpalo che riesce solo a spizzare di testa. I rosanero riescono poi a guadagnare un corner.15:28

17' Altro pallone pericoloso messo dentro l'area di rigore del Palermo: questa volta, però, gli ospiti riescono ad allontanare la sfera. Fatica ad uscire dalla propria metà campo la formazione di Dionisi.15:20

13' Ancora Audero decisivo! Dagli sviluppi di un corner per il Cosenza, la palla viene rimessa dentro a sorpresa da Gargiulo, con Audero che in uscita chiude sulla conclusione di prima intenzione di Charlys, quest'ultimo lasciato libero in area. L'azione poi prosegue con un tiro da fuori di Mazzocchi, che termina a lato rispetto al palo di sinistra.15:18

11' Miracolo di Audero! Garritano pennella dalla sinistra, con Mazzocchi che a pochi passi dalla porta rosanero colpisce di testa a botta sicura: Audero toglie la palla dalla porta con una prodezza, poi il 30 del Cosenza viene anticipato dalla chiusura in angolo da Magnani, che nega il tap in vincente all'avversario.15:14

10' Il secondo corner si perde nuovamente sul fondo, con Cimino che non riesce a colpire di testa in zona secondo palo.15:13

9' Il corner battuto dalla destra da D'Orazio viene allungato sul fondo opposto da Audero, che preferisce non rischiare la presa. Nuovo angolo per il Cosenza.15:12

9' Hristov avanza sulla destra, raggiunge la linea di fondo e crossa contro un avversario, guadagnando così un calcio d'angolo.15:11

7' Tentativo di Ranocchia dal limite dell'area: la conclusione del numero 10 rosanero termina alta sopra la traversa, con Micai che era comunque ben posizionato e pronto ad opporsi.15:10

5' Buona iniziativa di D'Orazio sulla sinistra, con l'esterno mancino che crossa al centro: Artistico prova una rovesciata in area, ma manca il pallone e colpisce sulla schiena Blin. Resta a terra dolorante il difensore del Palermo, al quale viene fischiato fallo.15:09

3' Che occasione per Artistico! Leggerezza in fase di uscita del Palermo, con la squadra di Dionisi che perde il possesso del pallone al limite della propria area con Ranocchia: Charlys imbuca per Artistico che - a tu per tu con Audero - calcia contro il portiere rosanero.15:07

2' Prima verticalizzazione del Palermo, con un lancio lungo dalla difesa alla ricerca della corsa di Pohjanpalo: l'ex Venezia viene anticipato in area da Micai, che blocca in uscita.15:05

Via al match. Primo possesso per il Cosenza.15:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Federico Dionisi di L’Aquila.14:09

Dionisi conferma Pohjanpalo con Verre e Brunori alle sue spalle. In mediana confermati Gomes e Ranocchia, mentre sulle fasce ci saranno Pierozzi e Lund. Difesa a tre composta da Baniya, Blin e Magnani, mentre tra i pali va Audero.14:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si affida al 3-4-2-1: Audero – Baniya, Blin, Magnani – Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund – Verre, Brunori – Pohjanpalo.14:09

Alvini propone una difesa a tre con Hristov e Caporale ai lati di Venturi, di fronte alla porta difesa da Micai. In mezzo al campo ci saranno Gargiulo e Charlys, mentre sulle fasce ecco Cimino a destra e D’Orazio a sinistra. In zona trequarti ci sarà Garritano, con Artistico e Mazzocchi davanti.14:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si dispone con un 3-4-1-2: Micai – Hristov, Venturi, Caporale – Cimino, Gargiulo, Charlys, D'Orazio – Garritano – Artistico, Mazzocchi.15:03

Nella gara di andata le due formazioni si sono spartite il bottino in gioco, con l’1-1 firmato dalle reti di Fumagalli per il Cosenza e di Di Mariano per il Palermo.12:42

Il Palermo fluttua nella zona centrale della classifica, con sei punti di svantaggio rispetto alla zona playoff e con tre di vantaggio su quella riservata ai playout. La formazione di Dionisi cerca una vittoria che non arriva da più di un mese, ovvero dall’1-0 interno contro la Juve Stabia del 19 gennaio scorso: da allora, sono arrivati due pareggi e due sconfitte.12:42

Il Cosenza continua a vivere una stagione complicata: dopo il successo per 1-0 contro la Carrarese, però, la formazione di Alvini potrebbe vincere due gare interne consecutive per la prima volta in questa Serie B. Tre punti contro i rosanero potrebbero voler dire tanto per il proseguo di stagione.12:42

Allo stadio San Vito – Gigi Marulla il Cosenza di Massimiliano Alvini ospita il Palermo di Alessio Dionisi: i padroni di casa – attualmente ultimi in classifica - hanno bisogno dei tre punti per accorciare le distanze sulla zona salvezza.12:41

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cosenza-Palermo, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie B.12:41

