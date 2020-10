LIVE PESCARA - FROSINONE 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori15:30

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Pescara - Frosinone, quinta giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.15:30

All’Adriatico è già il momento delle prime verifiche di inizio stagione. Per mister Oddo si tratta della panchina del suo Pescara ultimo in classifica; mentre per il Frosinone e mister Nesta invece è invece quella di confermare le aspettative di promozione in Serie A.15:32

Lo schieramento iniziale dei padroni di casa del PESCARA (3-5-2): Fiorillo - Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski - Ventola, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Masciangelo - Maistro, Bocic. A disposizione: Alastra, Radaelli, Guth, Bocchetti, Balzano, Riccardi, Busellato, Fernandes, Diambo, Galano, Capone, Belloni. All. Oddo.15:42

La risposta degli uomini in campo del FROSINONE (3-5-2): Bardi - Brighenti, Ariaudo, Capuano - Zampano, Kastanos, Rohden, Maiello, Beghetto - Ciano, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Curado, Salvi, D’Elia, Vitale, Tribuzzi, Carraro, Tabanelli, Dionisi, Parzyszek. All. Nesta.15:43

Diverse novità di formazione nei biancoazzurri per rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro il Venezia di martedì sera. Recuperato Maistro, giocherà alle spalle di Bocic. In difesa Balzano e Bocchetti in panchina, Scognamiglio e e Jaroszynski dall’inizio. A centrocampo torna Valdifiori alla regia; mentre sulle fasce Ventola prenderà il posto di Nzita, squalificato, sulla corsia di destra e Masciangelo a sinistra invece di Galano. Squalificati: Nzita. Indisponibili: Di Grazia, Bellanova, Ceter, Asencio.15:44

Dopo il deludente pareggio in casa contro l’Entella, qualche cambio nell’undici titolare dei ciociari: Beghetto fa rifiatare Salvi e l’ex Zampano si sposta sulla destra, mentre in attacco conferma per Novakovich, affiancato da Ciano. Ancora in panchina Parzyszek. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gori, Szyminski, Baroni. 15:45

Sarà Matteo Gariglio di Pinerolo ad arbitrare la partita. 15:47

IL FATTORE ADRIATICO - Sono nove i confronti ufficiali in Abruzzo tra le due squadre: il bilancio è di 4 vittorie biancazzurre, 4 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie BKT 2019/20) e un solo successo ciociaro (2-0 nella Serie B 2006/07). Ma il Frosinone è la squadra che per ora ha il miglior clean sheet in trasferta nel 2020: sette, compreso l’ultimo contro il Venezia.15:53

UNA PARTITA... MONDIALE - Pescara-Frosinone sarà anche una sfida tra Massimo Oddo ed Alessandro Nesta: due ex giocatori della spedizione azzurra a Germania 2006 che si laureò per la quarta volta campione del Mondo. Oddo fece una sola presenza, Nesta invece tre.15:56

Le squadre fanno il loro ingresso per vie separate sul terreno di gioco. Cielo nuvoloso, campo in buone condizioni e ci sono poco più di mille spettatori sugli spalti dello stadio. 15:58

1' FISCHIO D'INIZIO! Il primo pallone è giocato dal Frosinone, in divisa blu scuro da trasferta.16:00

2' Contatto in area tra Jaroszynski e Zampano, dopo che il polacco ha perso malamente un pallone sulla fascia, trattenendo per la maglia l'avversario: ma per l'arbitro è tutto regolare.16:03

4' Beghetto riesce a superare Ventola sull'out di sinistra, ma arriva Omeonga a chiudere l'azione avversaria in calcio d'angolo. 16:06

6' GOL! Pescara - FROSINONE 0-1! Gialloblù in vantaggio con Ciano, ma che errore di Jaroszynski! Altra palla persa sulla destra sulla pressione di Zampano e Rohden, palla a Novakovich in area che supera Scognamiglio in qualche modo, serve Ciano il quale con il piatto appoggia in rete!



8' VENTOLA! Prova a reagire subito il Pescara: azione solitaria del biancoazzurro con personalità che prova una conclusione di potenza dalla distanza, deve volare Bardi a togliere il pallone dal secondo palo!16:13

11' Altro brivido per i biancoazzurri: ancora Novakovich riesce a superare la marcatura del difensore in area e a servire Ciano in rimorchio, in leggero anticipo rispetto al passaggio del compagno non arrivando sul pallone in tempo.16:12

15' Primo quarto d'ora di gioco: il Frosinone cerca subito la profondità con gli inserimenti di Rohden e delle ali, il Pescara invece si sta riorganizzando le idee e prova a costruire trame di gioco più fitte. 16:16

18' Ci prova Memushaj con un calcio di punizione decentrato sulla destra a calciare direttamente sul primo palo, ma c'è Capuano di testa ad allontanare via il pallone.16:17

20' Azione manovrata dal Pescara con Maistro, il quale cerca Bocic in area con un filtrante basso per vie centrali, ma l'assist è troppo lungo per il compagno e palla nelle mani di Bardi.16:20

22' Serie di giocate di prima dei giocatori del Frosinone, lancio in avanti per lo scatto di Ciano, anticipato però da Drudi in modo corretto. 16:23

24' BRIVIDO PER IL PESCARA! Altra palla persa dai biancoazzurri, tocco di Ciano ad aprire a sinistra per Beghetto, che punta l'area e crossa in mezzo per Rohden in zona secondo palo, ma il compagno si ferma un attimo temendo di essere in posizione di fuorigioco!16:25

26' Gioco momentaneamente fermo: Drudi è rimasto a terra e soccorso dai medici con la barella in seguito ad un duro scontro con Kastanos.16:27

28' Non ce la fa Drudi, uscito dal campo di gioco, per l'infortunio al ginocchio. Ma non c'è ancora la sostituzione di Oddo: in questo momento Pescara in dieci.16:30