Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudtirol-Salernitana, gara valida per la 2a giornata del campionato di Serie B.14:29

Allo stadio Druso di Bolzano, il Sudtirol di Federico Valente ospita la Salernitana di Giovanni Martusciello: la gara mette in palio tre punti importanti in questa seconda giornata del campionato cadetto.14:29

Il Sudtirol, nel match d’esordio, ha strappato i tre punti in casa contro il Modena: le reti di Mallamo e Rover hanno siglato il 2-1 finale, con l’ultima rete arrivata in pieno recupero.14:29

Lo stesso destino è capitato alla Salernitana: a Salerno, il Cittadella era in vantaggio per 1-0 fino al 93esimo minuto, momento in cui Diniliuc ha pareggiato i conti. Quando la partita sembrava destinata a concludersi in pareggio, è arrivato il beffardo autogol di Angeli, che ha consegnato i tre punti alla squadra di casa.14:29

L’unico precedente tra le due formazioni a Bolzano risale al settembre del 2010, quando i granata vinsero per 1-0 grazie alla rete di Davide Carcuro.14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol conferma il 3-5-1-1: Poluzzi – Giorgini, Ceppitelli, Masiello – Molina, Mallamo, Arrigoni, Praszelik, Davi – Casiraghi – Odogwu.18:52

Valente conferma gli undici scesi in campo alla prima giornata: tra i pali troviamo Poluzzi, con Giorgini, Ceppitelli e Masiello a comporre la linea di difesa. Molina e Davi correranno a tutta fascia, mentre in zona mediana ci saranno Mallamo, Arrigoni e Praszelik. Casiraghi avrà libertà di muoversi alle spalle di Odogwu.18:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si dispone con un 4-3-3: Sepe – Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh – Tello, Amatucci, Valencia – Kallon, Simy, Tongya.19:27

Martusciello si dispone a quattro con Daniliuc, Bronn, Velthuis e Njoh a protezione della porta di Sepe. In mezzo al campo Amatucci sarà affiancato da Tello e Valencia; quest'ultimo prende il posto di Maggiore, che ha riscontrato un problema fisico durante il riscaldamento. Il tridente sarà composto da Kallon, Simy e Tongya.19:27

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Parenzoni, della sezione di Trento.18:53

Via al match. Primo possesso per il Sudtirol.19:31

Sudtirol in campo con la divisa bianca e i pantaloncini rossi, mentre la Salernitana si presenta con un completino giallo e rifiniture granata.19:32

2' Subito chance per Davi! Cross dalla destra di Molina, con Davi tutto solo sul secondo palo che conclude con il sinistro, mancando però l'appuntamento con il gol: la palla termina a lato rispetto al palo di sinistra.19:33

4' Risponde la Salernitana! Kallon riceve sulla trequarti, finta il tiro con il destro e rientra sul mancino, poi conclude a giro: la palla tocca terra e prende velocità verso il palo di sinistra, ma Poluzzi si allunga e respinge in angolo.19:35

6' Davi si divora il vantaggio! Azione fotocopia di pochi minuti fa: cross da quinto a quinto con Molina che pesca il numero 24 biancorosso al centro dell'area, il quale colpisce al volo con il mancino mancando ancora una volta la porta.19:37

7' 1o ammonito Sudtirol: cartellino giallo per Daniele Casiraghi.19:38

8' Intervento duro di Casiraghi in scivolata alle spalle di Tello, con il centrocampista della Salernitana che resta a terra dolorante: il 17 del Sudtirol è il primo ammonito del match.19:38

11' Superati i primi dieci minuti di gioco sul risultato di 0-0: match comunque molto vivace fin qui.19:41

12' Azione di contropiede del Sudtirol che continua a spingere sulle fasce e a cambiare gioco da esterno ad esterno: questa volta è Valencia ad intervenire in area e a respingere in corner.19:43

14' Sugli sviluppi del secondo corner consecutivo per i biancorossi, Odogwu spinge Amatucci in area e l'arbitro fischia un calcio di punizione per la Salernitana.19:44

16' Cross dalla sinistra di Valencia, con Simy e Kallon che non arrivano per un soffio al centro dell'area. La difesa di casa preferisce non rischiare e spazza in rimessa laterale.19:47

17' Kallon guadagna il fondo sulla destra dopo un uno-due sullo stretto, poi crossa al centro trovando la respinta di Masiello in corner.19:48

18' Kallon si occupa della battuta del calcio d'angolo ma sbaglia completamente le misure del cross: palla direttamente sul fondo dalla parte opposta.19:48

22' Cross dentro l'area della Salernitana con Casiraghi e Daniliuc che staccano di testa: la palla si impenna e diventa preda di Sepe, che la blocca.19:52

23' Azione offensiva del Sudtirol con Odogwu che trova nuovamente Davi nei pressi del secondo palo, con il 24 che questa volta stringe troppo la conclusione. La palla termina poi al limite dell'area dove Mallamo prova il destro a giro: conclusione tra le braccia di Sepe.20:17

25' Contropiede del Sudtirol che si interrompe per una trattenuta di Casiraghi ai danni di un avversario: calcio di punizione per la Salernitana.19:55

27' Calcio di rigore per il Sudtirol! Contatto in area tra Velthuis e Odogwu, con il difensore che interviene in ritardo e stende il numero 90 biancorosso.19:58

28' GOL! SUDTIROL-Salernitana 1-0! Rete di Casiraghi! Il numero 17 biancorosso realizza il calcio di rigore con una conclusione centrale sotto la traversa: Sepe si era invece tuffato verso il palo di destra.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Casiraghi20:00

30' 1o ammonito Salernitana: cartellino giallo per Tijs Velthuis.20:00

30' Il difensore della Salernitana ferma irregolarmente Odongwu lanciato in contropiede: primo ammonito anche per i granata.20:01

32' Simy prova a girarsi in area di rigore, poi conclude con il sinistro: sulla traiettoria viene colpito un difensore del Sudtirol e la palla termina in angolo.20:03

35' A dieci minuti dal 45esimo minuto, il Sudtirol guida per 1-0 grazie al rigore realizzato da Casiraghi.20:06

36' GOL! Sudtirol-SALERNITANA 1-1! Rete di Tongya! Sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra, la palla arriva dentro l'area dove Tongya si coordina e colpisce con il destro al volo. Palla leggermente deviata da Ceppitelli lungo la traiettoria e rete sotto le braccia di Poluzzi.



Guarda la scheda del giocatore Franco Tongya20:08

40' Mallamo viene pescato sulla destra con un lancio lungo da Masiello, il numero 8 si impegna per tenere il pallone in campo ma è tutto inutile: il giocatore del Sudtirol era in offside.20:11

42' GOL! SUDTIROL-Salernitana 2-1! Rete di Molina! Cross dalla sinistra di Casiraghi con Odogwu che non arriva sul pallone, ma alle sue spalle arriva Molina: l'esterno del Sudtirol stoppa e conclude a rete a fil di palo verso sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Salvatore Molina20:14

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.20:16

45'+1' Che parata di Sepe! Cross dalla destra di Mallamo con Odogwu che colpisce a botta sicura di testa, ma Sepe toglie la palla da sotto la traversa alzandola in angolo.20:17

45'+3' Finisce la prima frazione. Sudtirol-Salernitana 2-1.20:19

Primo tempo ricco di emozioni al Druso di Bolzano: il match si sblocca al 28esimo, con Casiraghi che realizza centralmente il calcio di rigore guadagnato da Odogwu. Al 36esimo Tongya sfrutta una palla alta dentro l'area di rigore, concludendo al volo con il destro e trovando la rete dopo una leggera deviazione di Ceppitelli. Al 42esimo passa di nuovo in vantaggio la squadra di casa, con Molina che sbuca sul secondo palo realizzando verso sinistra.20:23