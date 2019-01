Grazie per aver seguito la diretta live di Foggia-Crotone! Alla prossima!

FINISCE QUI! Il Crotone vince sul campo del Foggia per 2-0 grazie ai gol di Rohden e di Zanellato

Destro di Kragl da fuori, nessun problema per Cordaz che lascia scorrere sul fondo

Giallo per Sampirisi per un fallo da dietro su Agnelli

5 minuti più recupero al triplice fischio per le speranze del Foggia

Giallo per Zanellato per un fallo tattico!

CHIARETTI! Sinistro da fuori, palla a alto non di molto

Partita molto spezzettata in questo frangente

ROHDEN! Destro dal limite, Noppert devia in tuffo

MACHACH! Contropiede di Rohden, piattone destro del neo acquisto, Noppert allunga in angolo, ma l'arbitro dà rimessa dal fondo

ROHDEN! Conclusione di destro da dentro l'area, palla deviata in angolo

KRAGL! Punizione da lontanissimo, palla che esce a lato non di molto

Non ce la fa Tonucci, al suo posto entra Loiacono!

Giallo per Kragl per un fallo su Rohden nel cerchio di centrocampo!

Giallo per Rohden per una trattenuta ai danni di Deli!

31'

RISCHIO PER NOPPERT! Cross di Firenze, il portiere smanaccia male e per poco non regala la sfera a Sampirisi