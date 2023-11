La Cremonese, che con il cambio in panchina e l’arrivo di Giovanni Stroppa ha conquistato 16 punti in otto gare, occupa il quarto posto in classifica a 22 punti ed è reduce da una striscia di tre vittorie consecutive.13:26

Il Lecco invece occupa il quintultimo posto in classifica con 12 punti ma con una partita ancora da recuperare. E’ in serie positiva da cinque gare e nell’ultimo match ha battuto la capolista Parma per 3-2. Da quando si è seduto Bonazzoli in panchina, ha raccolto undici punti in sei giornate.13:27