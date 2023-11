Benvenuti alla diretta di Pisa-Brescia, gara valida per il 14° turno di Serie B. 15:10

Il match dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani mette di fronte due compagini separate da tre lunghezze: toscani con 16 punti, lombardi a quote 13 con una partita da recuperare. 15:12

Nel turno pre-sosta, vittoria corsara dei nerazzurri in casa del Sudtirol mentre i biancazzurri hanno rimediato la quinta sconfitta consecutiva contro la Cremonese tra le mura amiche. 15:17

Aquilani è senza lo squalificato Marin: Barberis-Piccinini in mediana, Torregrossa terminale d'attacco con Tramoni, Valoti e Moreo alle spalle. L'ex Maran, che è subentrato a Gastaldello, passa alla difesa a tre con Dickmann e Fares esterni; Moncini punta offensiva sostenuto da Olzer. 16:13

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 15:57

Squadre in campo agli ordini di Monaldi: padroni di casa in casacca nerazzurra, ospiti in completo bianco con 'V' azzurra. 16:14