Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori14:40 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Modena-Spezia, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie B!14:40

Obiettivi diversi per Modena e Spezia oggi pomeriggio al Braglia. I padroni di casa puntano a consolidare la zona play off e a ritrovare tre punti che mancano da tre partite e con i quali possono superare al settimo posto il Cittadella. I canarini sono reduci da tre pareggi contro Sampdoria, Cosenza e Venezia e non perdono dalla trasferta di Palermo dello scorso 20 gennaio.14:47

Situazione opposta per lo Spezia, che dopo la retrocessione dalla Serie A stanno faticando e non poco in questa stagione di cadetteria. I liguri si trovano infatti in zona retrocessione, ma con un successo quest'oggi uscirebbero anche da quella play out. Buon momento comunque anche per la squadra di D'Angelo, imbattuta nelle ultime quattro partite dove ha portato a casa due vittorie e due pareggi14:51

Dirigerà la gara Daniele Rutella della sezione di Enna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Severino e Bitonti e dal quarto ufficiale Di Reda. Al Var opereranno Serra e Gariglio14:53

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Seculin - Ponsi, Zaro, Cauz - Santoro, Gerli, Palumbo, Corrado -; Duca, Di Stefano - Gliozzi.15:45

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Zoet - Gelashvili, Mühl, Nikolaou - Mateju, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Elia - Falcinelli, Di Serio15:49

Le scelte di Bianco: non sarà in panchina causa squalifica il tecnico del Modena, che per questa gara ritrova Zaro nel terzetto difensivo con Ponsi e Cauz. Senza lo squalificato Battistella, a centrocampo tocca a Gerli e Palumbo, con il recuperato Duca in coppia con Di Stefano a supporto di Gliozzi.15:47

Le scelte di D'Angelo: torna alla difesa a tre il tecnico bianconero, che rinuncia inizialmente a Verde e si affida a Falcinelli e Di Serio davanti. Mateju ed Elia sulle corsie esterne, con Gelashvili, Muhl e Nikoulau a dirigere la retroguardia, mentre a centrocampo tocca a Nagy, Esposito e Bandinelli15:52

Squadre in campo al Braglia, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!16:14

FISCHIA RUTELLA! È iniziata Modena-Spezia, primo possesso ai padroni di casa!16:17

4' Manovra il Modena in questo avvio, lo Spezia si difende e prova a ripartire16:23

8' Falcinelli servito a centro area, l'ex di turno viene circondato e fermato dalla difesa gialloblù16:26

9' GLIOZZI! Colpo di testa in avvitamento sul cross dalla sinistra di Palumbo, pallone che non centra lo specchio ma prima occasione per il Modena16:27

11' ANCORA MODENA IN AVANTI! Bella combinazione tra Gerli e Ponsi, tiro di quest'ultimo neutralizzato dal provvidenziale intervento di Nikolaou16:29