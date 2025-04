La Cremonese supera 4-2 il Mantova e consolida il quarto posto in classifica. Ospiti avanti con Redolfi al 4', pari di Johnsen al 25'. De Luca a inizio ripresa al 47' porta in vantaggio i padroni di casa, tris di Collocolo al 53', De Luca concede il bis al 73'. Brignani accorcia le distanze al 77'.

Nel prossimo turno di Serie B per la Cremonese impegno in trasferta contro la Sampdoria, il Mantova affronterà in casa il Cesena.