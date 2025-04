Da Salernitana - Cosenza é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:04

90'+5' FINISCE SALERNITANA - COSENZA! 3-1 IL RISULTATO FINALE!17:02

90'+3' Ripartenza Salernitana, ma Tongya non riesce a sfruttare il pallone in avanti di Stojanovic.17:00

90'+1' Gargiulo prova su punizione, ancora poco precisi i cosentini su palla da fermo.17:00

90' Cinque i minuti di recupero.16:57

88' ANCORA ZILLI! La punta difende ancora bene un pallone in area, evita Ferrari ma calcia di poco a lato!16:54

86' Adesso la Salernitana cerca di mettere in ghiaccio il match. Simy difende un pallone difficile, Sgarbi commette fallo.16:52

84' Alvini riapre la partit con due cambi che regalano un finale molto piú combattuto all'Arechi.16:50

82' GOL! Salernitana - COSENZA 3-1! Rete di Massimo Zilli. La Punta controlla bene in area una rimessa di Martino e sigla dopo meno di un minuto dal suo ingresso la rete del 3-1!



81' Sostituzione COSENZA: esce Gabriele Artistico, entra Massimo Zilli.16:48

81' Sostituzione COSENZA: esce Manuel Ricciardi, entra Pietro Martino.16:48

80' AMMONITO Ajdin Hrustić. Fallo su Florenzi, giallo al centrocampista che é entrato ottimanente in partita. 16:48

78' GOL! SALERNITANA - Cosenza 3-0! Rete di Tongya. Rete in contropiede per la Salernitana: conclusione deviata di Hrstic, il neo entrato é freddo nel battere Micai da pochi passi.



77' Salernitana che ora chiude le file, non volendo rischiare di vedere riaprire una partita che sembra ormai chiusa.16:42

76' Sostituzione SALERNITANA: esse Roberto Soriano, entra Petar Stojanović.16:42

74' Sostituzione COSENZA: esce Giacomo Ricci, entra Tommaso D'Orazio.16:39

73' Cross di Ricci, allontanato dalla difesa locale. Probabile ultimo pallone per l'esterno, pronto il cambio per lui.16:40

71' Ripartenza Salernitana con Hrustic, attento peró il quasi omonimo Hristov che anticipa Simy.16:37

69' Colpo durissimo per il Cosenza, che ci stava provando in questo secondo tempo. Due gol da recuperare ed un ambiente incredibile che spinge la Salernitana.16:36

66' Arechi che esplode ancora, due gol che danno sicurezza e punti importanti per la lotta alla salvezza!16:34

64' GOL! SALERNITANA - Cosenza 2-0! Rete di Gian Marco Ferrari. Confermato il gol al capitano della Salernitana, able a insaccare un corner deviato da Sgarbi. 16:33

64' È in corso il check del VAR, da capire se la posizione di Ferrari é in fuorigioco.16:33

63' GOL ANNULLATO A FERRARI! Il difensore devia sottoporta un angolo deviato d Sgarbi, si alza peró la bandierina!16:33

61' Sostituzione SALERNITANA: esce Daniele Verde, entra Franco Tongya. 16:27

61' Sostituzione SALERNITANA: esce Alberto Cerri, entra Simy16:27

60' MICAI SALVA I SUOI! Colpo di testa ravvicinato della punta, il portiere con il piede respinge!16:26

58' Salernitana che ora ci ha preso gusto, conclusione di Amatucci ma pallone deviato in angolo.16:25

56' AMMONITO Fabio Andrea Ruggeri: fallo su Artistico, partita ora che sta crescendo sul piano fisico. 16:23

54' Sostituzione COSENZA: esce Christian Kouan, entra Matheus Lima Pontes16:22

54' Sostituzione COSENZA: esce Andrea Rizzo Pinna, entra Simone Mazzocchi.16:20

52' Esplode l'Arechi, spinto dal gol del giocatore forse migliore in campo, Corazza.16:20

50' GOL! SALERNITANA - Cosenza 1-0! Rete di Tommaso Corazza. Sugli sviluppi di un angolo, Micai prima é attento nel respingere il traversone, poi si fa sorprendere dalla conclusione dell'esterno.



49' Cosenza che spreca un buon angolo, ospiti molto imprecisi dai palloni da fermo.16:18

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:11

46' Problemi all'auricolare per Di Marco, si tarda ad iniziare il match.16:09

46' Sostituzione SALERNITANA: esce Andrés Tello, entra Ajdin Hrustić.16:09

Salernitana che non riesce a sbloccare la partita, Corazza ha la grande occasione, ma Micai si supera. Cosenza che comunque non molla e che ha provato a riprtire, soprattutto con Rizzo Pinna.15:52

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SALERNITANA - COSENZA! 0-0 il risultato parziale.15:51

45'+3' Verde prova direttamente in porta, respinge la barriera.15:50

45'+2' Verde steso al limite dell'area: punizione pericolosa per la Salernitana.15:49

45'+1' Tre i minuti di recupero.15:48

44' Grandissima uscita di Micai, che in scivolata anticipa Cerri sulla trequarti.15:47

43' AMMONITO Andrés Tello. Fallo su Rizzo Pinna, Arriva il giallo al nervoso centrocampista. 15:46

42' ANCORA CORAZZA! Altra conclusione pericolosa dell'esterno, il piú pericoloso della Salernitana.15:46

40' Colpo di testa fuori equilibrio di Cerri, facile la presa per Micai.15:42

39' Prima vera occasione per la Salernitana, che ora prende coraggio.15:42

37' CORAZZA! Occasione per l'esterno che conclude a botta sicura: grande intervento di Micai che salva, Cerri non riesce nel tap in.15:41

35' Salernitana che fatica in attacco ma ora anche soffre in difesa: la curva locale comincia a rumoreggiare.15:39

32' Addiritutta un cambo di rimessa in una partita che non sta offrendo un grande spettacolo: tanta la tensione in campo.15:36

30' Proteste della Salernitana, visto che Ferrari era a terra per un colpo al volto subito15:34

29' RIZZO PINNA! Cross basso che taglia tutta l'area piccola, Salernitana che protesta perché Ferrari era a terra per un contatto al viso.15:31

27' RICCI! L'esterno, appena rientrato, calcia da 40 metri avendo visto il portiere fuori dai pali.15:29

26' Ci si aspetta un recupero importante, viste le molte interruzioni in questo primo tempo.15:29

25' A terra anche Ricci, colpito da un Tello che non sta facendo prigionieri.15:28

24' Per ora Micai rimane in campo, ma un minuto di stop per valutare le condizioni del portiere.15:27

23' Entra lo staff medico del Cosenza per valutare le condizioni di Micai.15:25

22' Angolo per la Salernitana: Corazza in mezzo, Micai in due tempi, con fallo in attacco di Tello.15:25

20' Cross basso di Rizzo Pinna, chiude Ghiglione in angolo. Buon momento del Cosenza.15:22

18' Cross di Ricci, Ricciardi si impegna e mette in mezzo, Corazza mette in angolo.15:21

15' Salernitana che, dopo aver dominato i primi 15 minuti, ora sta vedendo crescere il Cosenza che guadagna metri15:20

12' GOL ANNULLATO ALLA SALERNITANA! Verde ci prova due volte da punizione, prima trova la barriera, poi trova Micai: Cerri insacca il tap in, ma é in fuorigioco.15:18

10' AMMONITO Christian Kouan. Arriva ache il primo giallo del match per il centrocampista della Salernitana. 15:15

8' SORIANO! Occasione per l'esperto trequartista, salva tutto Micai!15:11

7' Locali che stanno spingendo con forza, Verde fermato in angolo.15:10

4' Salernitana che non ha fretta, possesso palla per i locali.15:07

2' Salernitana in maglia granata, Cosenza in completo bianco.15:04

1' INIZIA LA PARTITA!15:03

Dirige il match l'arbitro Di Marco.14:37

Salernitana con Cerri supportato da erde e Soriano, Tello in mediana; per il Cosenza centrocampo molto folto con Rizzo Pinna a supportare Arstistico.14:35

La formazione del COSENZA: COSENZA (3-5-1-1) Micai - Sgarbi, A. Hristov, Venturi - Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Kouan, Ricci - Rizzo Pinna -Artistico14:35

Sono ufficiali le formazioni del match: SALERNITANA (3-4-2-1) Christensen - Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Tello, Amatucci, Corazza - Soriano, Verde - Cerri.14:33

All'Arechi di Salerno, in questo giorno che festeggia la Liberazione, si gioca una sfida fondamentale per la salvezza: la Salernitana di Marino ospita il Cosenza, terzultima contro ultima, per i granata una occasione d'oro per guadagnare punti in chiave permanenza in B.11:41

