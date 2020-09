LIVE MONZA - SPAL 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Brianteo

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori16:15

Ricomincia la Serie B, il calcio cadetto dà il via alla stagione con la sfida tra due squadre accreditate per i piani alti della classifica, il Monza e la Spal.15:55

Tanta curiosità per la neo promossa Monza, la squadra che Berlusconi e Galliani vogliono fortemente portare in A: di fronte la squadra di Ferrara che arriva da una dolorosa retrocessione, con la voglia di ritornare nella massima categoria.15:57

Questa gara di apertura si disputerà nell'insolito orario delle 16.45, con un cambio orario rispetto alla serale prevista in partenza.15:59

Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA che si schiera con il 4-3-1-2, Lamanna - Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi - Armellino, Barberis, Colpani - Machin - Maric, Gytkiaer.16:05

A disposizione del MONZA: Lepore, Mosti, Di Gregorio, Barillà, Scaglia, Bettella, C. Augusto, Finotto, Mota, D'Errico, Frattesi, Fossati.16:07

La formazione della SPAL: 3-4-3 per Marino, Berisha - Tomovic, Vicari, Salamon - Dickmann, Missiroli, Valoti, D'Alessandro - Strefezza, Floccari, Brignola.16:07

A disposizione della SPAL: Murgia, Tunjov, Paloschi, Galeotti, Jankovic, Spaltro, Sernicola, Esposito, Thiam.16:08

Brocchi schiera il 4-3-1-2 con Machin alle spalle di Maric e Gytkiaer, Colpani e non D'Errico da mezzala, Sampirisi preferito a Carlos Augusto da terzino sinistro. Nemmeno in panchina il neo acquisto, che ha fatto impazzire i tifosi del Monza, Boateng.16:13

Marino opta per un undici super offensivo, D'Alessandro da quinto di centrocampo, in attacco Brignola con Floccari e Strefezza. 18:08

Dirige il match Daniele Orsato, l'esperto arbitro di Schio.16:17

Squadre in campo, inno nazionale, tutto pronto per l'inizio della sfida tra Monza e Spal, ma soprattutto di questa nuova stagione di Serie B!16:44

1' INIZIA MONZA - SPAL! Primo pallone per i gli ospiti, buona Serie B!16:48

1' Monza in divisa rossa, Spal con la classica maglia a righe bianco e azzurre.16:48

2' Punizione per il Monza: Barberis mette al centro, Floccari respinge di testa.16:49

3' Inizio forte del Monza, tutta la Spal chiusa nella propria trequarti.16:49

4' Gran stop di petto di Floccari sul lancio di Dickmann, la punta fermata peró in fuorigioco.16:51

5' Spal che inizia a guadagnare metri, Valoti cerca D'Alessandro, lo ferma Paletta.16:53

6' Scontro durissimo tra D'Alessandro e Donati: a terra i due, per Orsato é fallo del terzino del Monza.16:54

8' Angolo per la Spal: Strefezza mette al centro, Lamanna con i pugni respinge.16:55

9' Cross di Floccari, Sampirisi con il corpo mette ancora in angolo.16:56

10' Corner di Strefezza che calcia fortissimo, la palla finisce direttamente nell'out opposto.16:57

11' Discesa di Sampirisi, cross al centro per Maric: attento Vicari che mette in angolo.16:58

11' OCCASIONE MONZA! Sponda di Donati, Gytkjær sul secondo palo, in acrobazia, non trova la porta.16:58

12' Vicari cerca Dickmann che taglia forte alle spalle di Sampirisi, Bellusci costretto ancora a mettere in angolo.16:59

13' Altro corner per la Spal, altro pallone calciato male e imprendibile per le torri ferraresi.17:00

14' Vento molto forte al Brianteo, difficile alzare il pallone o lanciare lungo.17:02

15' Floccari con un doppio passo prova a superare Paletta, l'italo argentino é attento e gli stoppa il pallone.17:02

16' Possesso palla del Monza, ritmi che si sono abbassati rispetto ai primi vibranti minuti di partita.17:04

17' Punizione dalla trequarti per il Monza: Barberis prova il pallone sul secondo palo, sfera che si perde sul fondo.17:05

18' Uscita palla al piede per la Spal, Valoti apre per D'Alessandro, pallone troppo lungo per l'esterno.17:06

19' Cross potente di Donati, Gytkjær colpisce di testa sul primo palo ma non trova la porta di Berisha.17:07

21' Barberis per Maric, la punta fatica contro Vicari che lo anticipa di testa.17:08

22' Partita molto tattica, le due squadre stan concedendo pochissimi spazi all'avversario, si gioca molto a centrocampo.17:09

23' Ancora Vicari sul cross di Donati, ben imbeccato da Machin: angolo per il Monza.17:10

24' PALETTA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione in acrobazia per il centrale: Berisha in due tempi blocca il pallone.17:11

26' Floccari si gira in area e crossa morbido sul secondo palo, attento Lamanna in presa alta.17:13

27' Barberis con l'esterno cerca Maric, la punta prova lo stop al volo ma non riesce ad arpionare il pallone.17:14

28' Tantissimo movimento dei tre avanti della Spal, con Valoti che spesso si trova come giocatore più avanzato dei suoi.17:16

30' Pressing di Machin che colpisce palla e Valoti: Orsato fischia e chiede calma in campo, viste le molte proteste brianzole.17:18

31' Brocchi chiede ai suoi di alzare il pressing, faticano i rossi contro gli ottimi portatori di palla della Spal.17:19

32' Uscita di Lamanna che anticipa Dickmann sul secondo palo, dopo il cross di D'Alessandro aveva superato Floccari.17:20

33' Donati anticipa D'Alessandro e subisce fallo sulla destra: punizione pericolosa per il Monza.17:21

34' MARIC! Punizione di Barberis, colpo di nuca della punta che prolunga sul palo lontano: Berisha con un riflesso mette in angolo.17:22

36' Buon momento del Monza, D'Alessandro costretto a calciare lontano sulla pressione della squadra di Brocchi.17:24

37' AMMONITO Mirko Marić. La punta in un duello aereo colpisce con il gomito Missiroli. 17:25

38' D'Alessandro scappa in contropiede, bel duello con Donati che recupera la posizione e lo ferma in out.17:26

40' Chiusura di primo tempo a favore del Monza, Spal che aspetta e cerca la ripartenza con i suoi veloci esterni.17:27

41' Machin con due colpi di classe si libera in area e crossa morbido sul secondo palo, Vicari anticipa tutti e mette in angolo.17:28

42' Vento che non aiuta i giocatori, l'angolo di Barberis finisce direttamente sul fondo.17:28

42' D'Alessandro sguscia tra due avversari e viene steso da Bellusci al limite dell'area: punizione molto pericolosa a favore della Spal.17:29

43' Strefezza prova la sorpresa con una conclusione verso la porta di Lamanna, palla direttamente sul fondo.17:30

44' Machin sempre raddoppiato dalla Spal, poco spazio per il fantasista ex Parma.17:32

45' Tomovic perde un sanguinoso pallone al limite della sua area, ci mette una pezza Missiroli.17:33

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MONZA - SPAL! Risultato ancora fermo sullo 0-0.17:33

Gara molto bloccata, Monza più propositivo ma Spal sempre velenosa quando ha spazio in contropiede. Poche le occasioni, una su tutte il colpo di testa di Maric respinto in tuffo da Berisha.17:34

La squadra di Brocchi ha avuto anche una occasione con Gytkjær, mentre per gli ospiti ancora nessun tiro in porta.17:36

46' Sostituzione MONZA: esce Enrico Brignola, entra Marko Janković.17:49

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MONZA - SPAL! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.17:48

47' Un solo cambio in questo secondo tempo, Marino che inserisce Jankovic per Brignola, dopo che il giovane ex Sassuolo non aveva trovato grandi spunti.17:50

48' D'ALESSANDRO! Cross di Jankovic, palla all'esterno che rientra e calcia: palla alta sopra la traversa.17:51

49' Strefezza prova ad inserirsi in area palla al piede, attento Barberis che lo ferma con il fisico.17:52

50' MARIC! Gytkjær con il tacco trova il compagno di reparto che, di potenza, calcia di poco alto.17:53

51' Punizione per il Monza: Colpani per Maric, il croato non trova la deviazione vincente.17:55

52' AMMONITO Mattia Valoti. intervento in ritardo su Colpani che si era inserito palla al piede. 17:55

53' Angolo per il Monza: Barberis trova Maric, colpo di testa troppo debole per impensierire Berisha.17:57

54' COLPANI! Sinistro potente della mezzala, Berisha blocca a terra.17:58

55' Inserimento di Dickmann, gran chiusura di Colpani che chiude l'avversario e guadagna anche la rimessa dal fondo.17:59

57' Monza ancora a gestire il gioco, Spal praticamente tutta nella propria trequarti.18:01

58' AMMONITO Marco D'Alessandro. L'esterno si allunga il pallone e colpisce Donati dopo che il terzino lo aveva anticipato. 18:02

60' Sostituzione MONZA: esce Andrea Colpani, entra Antonino Barillà.18:03

61' Angolo per la Spal: Jankovic mette forte al centro, Missiroli prolunga sul secondo palo ma Floccari non ci arriva.18:04