Grazie per aver seguito la diretta di Cittadella-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:00

Alla fine sono gli ospiti a spuntarla, al termine di un match che avrebbero potuto portare a casa entrambe le squadre. Il Cittadella parte meglio nel primo tempo, ma subisce la rete di Coda nel suo momento migliore, trovandosi immeritatamente in svantaggio. La reazione amaranto arriva con qualche minuto di ritardo e a pochi secondi dal duplice fischio di Gariglio, la squadra di Gorini trova il pari con Okwonkwo, che segna dopo essersi visto annullare un gol pochi secondi prima. Nella seconda frazione succede poco o nulla e il Lecce porta a casa il match grazie a una bella azione terminata da Di Mariano, servito abilmente da Strefezza.15:59

Il Lecce vince una partita equilibrata in casa del Cittadella, portando a casa tre punti fondamentali per il proseguio del campionato. Con questa vittoria, gli uomini di Baroni superano proprio quelli di Gorini, portandosi al quinto posto in classifica. Primo scivolone in casa per gli amaranto, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Benevento, scendendo al decimo posto in classifica.15:56

90'+5' Fischio finale di CITTADELLA-LECCE: 1-2. Grande vittoria dei giallorossi, che passano di misura al Tombolato.15:54

90'+3' Che opportunità per Tavernelli! Cittadella a un passo dal pareggio con il tiro al volo del suo attaccante che, servito di testa da Adorni, non riesce a dare precisione al suo destro, finito molto alto.15:53

90' Segnalati quattro minuti di recupero.15:50

89' Ci ha provato Icardi! Il centrocampista del Cittadella controlla il pallone al limite dell'area e calcia di mezzo esterno di controbalzo. Il suo tiro finisce di poco alla sinistra della porta difesa da Gabriel.15:49

88' Benedetti crossa sul secondo palo, dove Antonucci prova un lob al volo con il destro per servire un compagno, ma il suo assist non trova compagni e si perde sul fondo.15:47

85' Quinta sostituzione per il Cittadella. Mamadou Tounkara lascia spazio a Giacomo Beretta.15:45

85' Quarta sostituzione per il Cittadella. Fuori Orji Okwonkwo, dentro Camillo Tavernelli.15:45

84' AMMONITO Antonino Gallo. Saltato da Pavan, il terzino del Lecce mette giù l'avversario, meritandosi il giallo.15:44

83' Molto stanco adesso il Cittadella, che non riesce a reagire al gol subito.15:43

80' Quinta sostituzione per il Lecce. Francesco Di Mariano lascia il campo a Luca Paganini.15:39

80' Calcio d'angolo per il Lecce, che spinge alla ricerca dell'1-3.15:39

77' Gol! Cittadella-LECCE 1-2! Rete di Francesco Di Mariano! Grande azione del Lecce con il pallone che giunge a Strefezza in area di rigore. L'ex Spal serve di prima Di Mariano dall'altra parte, l'ex Roma calcia di prima sul primo palo e batte un incolpevole Kastrati.



74' Quarta sostituzione per il Lecce. Fuori Mario Gargiulo, dentro Alexis Blin.15:36

73' Terza sostituzione per il Lecce. John Gunnar Björkengren lascia spazio a Pablo Rodríguez.15:33

72' Calcio di punizione battuto bene da Baldini nello specchio della porta di Gabriel, che non si fida della presa e allontana il pallone lateralmente.15:32

71' AMMONITO Fabio Lucioni. Il capitano del Lecce stende Baldini al limite dell'area.15:32

70' Terza sostituzione per il Cittadella. Esce Daniele Donnarumma, entra Amedeo Benedetti.15:30

69' AMMONITO Biagio Meccariello. Il difensore del Lecce entra in ritardo e stende Tounkara, meritandosi il cartellino giallo.15:31

67' Baldini carica il destro da distanza proibitiva e prova a calciare. La sua conclusione, però, viene ribattuta dalla difesa ospite.15:28

64' Lecce a un passo dal vantaggio con Coda! Bel coast to coast di Bjorkengren che, arrivato al limite dell'area, serve Coda sulla destra. Il numero 9 controlla, se la sposta sul sinistro e calcia, ma la sua conclusione finisce a qualche centimetro dal secondo palo della porta difesa da Kastrati.15:24

64' Si riprende al Tombolato. Palla al Lecce.15:22

63' Gariglio ferma il gioco. Perticone è a terra da qualche secondo, a causa di un colpo subito da Coda.15:22

61' Adorni cerca un cross dalla trequarti offensiva, ma il suo spiovente è decisamente troppo lungo e si perde sul fondo.15:21

58' Con l'ingresso in campo di Antonucci, Baldini passa nel ruolo di mezzala destra, mentre l'ex Roma prende la posizione di trequartista.15:17

56' Seconda sostituzione per il Cittadella. Christian D'Urso lascia il campo a Mirko Antonucci.15:16

56' Prima sostituzione per il Cittadella. Fuori Simone Branca, dentro Simone Icardi.15:16

56' Il calcio di punizione di Bjorkengren finisce sul secondo palo dove Coda prova un tiro di controbalzo. La sua conclusione finisce ancora molto alta.15:15

55' Gioco fermo al Tombolato. Di Mariano ha subito un colpo da Branca ed è rimasto a terra. I sanitari lo stanno curando.15:14

52' Coda vince un duello con Adorni, porta avanti il pallone e si libera per calciare. Il suo destro, però, finisce alto sulla porta di Kastrati.15:12

49' AMMONITO Nicola Pavan. Intervento nettamente in ritardo del centrocampista amaranto su Gendrey, che resta a terra dolorante.15:09

46' Fischio d'inizio del secondo tempo di CITTADELLA-LECCE. Si riparte dal risultato di 1-1.15:08

46' Seconda sostituzione per il Lecce. Esce Marco Olivieri, entra Gabriel Strefezza.15:06

46' Prima sostituzione per il Lecce. Brynjar Ingi Bjarnason lascia spazio a Biagio Meccariello.15:07

Risultato giusto quello maturato allo Stadio Tombolato, tra due squadre che si sono equivalse nei primi 45 minuti del match. Sicuramente meglio il Cittadella in apertura, mentre nella fase centrale del primo tempo il Lecce ha gestito senza troppi patemi il vantaggio. Nel finale, però, i padroni di casa si sono rifatti sotto e hanno meritato il gol del pari, trovato con Okwonkwo, subito dopo l'annullamento di un'altra rete siglata dall'ex Reggina.15:04

Il Cittadella parte bene e, durante i primi dieci minuti, chiude il Lecce nella sua trequarti, sfiorando il vantaggio in due occasioni. Alla prima opportunità, però, sono i giallorossi a portarsi avanti con Coda, bravo a spingere in porta una sponda di testa di Di Mariano. Dopo una fase di stallo caratterizzata da tanti fischi arbitrali, i padroni di casa si vedono annullare un gol perché Baldini non riesce a tenere in campo il pallone che serve a Okwonkwo per la rete dell'1-1. Neanche il tempo di recriminare, però, che il Cittadella trova il pareggio sfiorato trenta secondi prima, ancora con Okwonkwo che batte Gabriel con una bella rasoiata a incrociare.14:56

45'+3' Fine primo tempo di CITTADELLA- LECCE: 1-1. L'arbitro Gariglio manda le due squadre a riposo sul risultato di parità.14:51

45'+2' Gol! CITTADELLA-Lecce 1-1! Rete di Orji Okwonkwo! Trenta secondi dopo l'annullamento del suo gol, Okwonkwo trova comunque il modo di timbrare il cartellino, stavolta regolarmente. Servito ancora in profondità, fa partire un destro a incrociare dal limite dell'area, sul quale Gabriel non riesce ad arrivare.



45'+2' Gol annullato a Okwonkwo! Baldini sfrutta un buco di Lucioni per crossare dal fondo per Okwonkwo, che viene dimenticato dalla difesa ospite e mette dentro la rete del pareggio. L'arbitro Gariglio inizialmente convalida la rete ma, richiamato dal VAR, annulla il gol perché Baldini non era riuscito a tenere il pallone in campo prima di crossare per Okwonkwo.14:50

44' Possibilità di contropiede sprecata da Di Mariano. Il numero 10 giallorosso cerca un passaggio d'esterno per Coda troppo pretenzioso, sprecando l'opportunità.14:47

42' Di Mariano sfida ancora Vita, lo salta, ma il difensore del Cittadella lo ferma regolarmente. L'esterno del Lecce si tuffa rischiando un giallo per simulazione che, però, non arriva.14:43

39' Altra uscita coraggiosa di Gabriel, che arriva al limite della sua area ancora a duello con Tounkara. L'estremo difensore ha di nuovo la meglio sul numero 9 del Cittadella.14:41

38' AMMONITO Davide Adorni. Fallo tattico del capitano del Cittadella, che spinge Bjorkengren per evitare la ripartenza del Lecce.14:39

37' Lucioni salva il Lecce! Cross di Donnarumma che Gabriel prova a bloccare in aria. L'ex portiere del Milan perde il pallone e Perticone prova a ribadire subito in rete, ma Lucioni intuisce tutto e allontana il pallone sulla linea di porta.14:39

36' Calcio di punizione per il Cittadella. Fallo di Coda su Donnarumma sulla trequarti offensiva dei padroni di casa, che faranno partire uno spiovente nell'area giallorossa.14:37

33' Grande uscita di Gabriel! Okwonkwo viene lanciato in campo aperto alle spalle della difesa del Lecce, Gabriel intuisce tutto e va a contrasto con l'attaccante del Cittadella, allontanando il pallone.14:34

32' Gioco molto spezzettato al Tombolato. Tanti contatti irregolari e molte proteste non permettono un andamento continuo del match.14:33

29' Di Mariano mette giu il pallone, dribbla un avversario rientrando sul destro e calcia da lontanissimo. Il suo tiro centrale viene bloccato in due tempi da Kastrati.14:31

28' Fuorigioco di Tounkara. Bella combinazione tra i due attaccanti del Cittadella, con Okwonkwo che serve l'ex lazio in area di rigore. Tounkara si fa respingere il tiro da Gabriel, ma Gariglio ferma tutto ravvisando la posizione irregolare del numero 9 amaranto.14:29

25' Calcio d'angolo battuto per Gargiulo che alza una strana parabola di testa. Kastrati respinge il pallone di pugno sui piedi di Hjulmand, il cui tiro viene ancora ribattuto in corner.14:26

25' Di Mariano punta Vita e crossa. Il suo traversone è ribattuto e finisce in corner.14:25

22' Fase di stallo del match. Il Cittadella non riesce a reagire e il Lecce non ha interesse nello scoprirsi troppo per cercare lo 0-2.14:23

19' Si riprende a giocare. Possesso per il Lecce.14:19

18' Gioco fermo al Tombolato. Pavan ha subito un colpo al volto in un contatto aereo con Gargiulo.14:19

15' AMMONITO Daniele Donnarumma. Grande giocata di Olivieri sulla fascia destra, l'ex Juventus salta il terzino sinistro del Cittadella che lo stende, spendendo un giallo.14:16

13' Cittadella decisamente scosso dal gol subito a freddo. Il Lecce prova a sfruttare il momento per trovare il raddoppio.14:15

10' Gol! Cittadella-LECCE 0-1! Rete di Massimo Coda! Splendida azione del Lecce che trova il gol del vantaggio alla prima occasione utile. Hjulmand crossa dalla trequarti trovando Di Mariano sul secondo palo. L'ex Venezia fa la sponda di testa per Coda, che da due passi porta avanti gli ospiti.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda14:12

8' Grande inizio del Cittadella al Tombolato. I padroni di casa fanno la partita alla ricerca del vantaggio, mentre il Lecce soffre e prova a ripartire.14:10

6' Okwonkwo va via sulla fascia destra e mette dietro un pallone basso sul quale arriva Baldini. Il trequartista del Cittadella apre l'interno per piazzare, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite.14:07

4' Tounkara prova ad autolanciarsi per superare Gallo in velocità. Il difensore del Lecce è bravo a mettersi davanti con il corpo e a guadagnare calcio di punizione.14:05

2' Ancora un'opportunità per il Cittadella! Inizio devastante dei padroni di casa, con Okwonkwo che viene servito in area, controlla e calcia a giro con il destro. Il suo tiro si stampa sulla traversa.14:03

Subito una palla gol per il Cittadella! Baldini fa il vuoto a destra, entra in area e calcia rasoterra. Gabriel intuisce e devia.14:02

Fischio d'inizio di CITTADELLA-LECCE. Il primo pallone è giocato dagli ospiti.14:01

Tutto pronto allo Stadio Pier Cesare Tombolato. Tra pochi istanti l'arbitro Matteo Gariglio darà il via al match.14:00

Soltanto tre novità, invece, per il Lecce di Baroni, rispetto alla squadra che ha ben figurato contro il Crotone, battuto per 3-0 in trasferta. L'ex tecnico del Benevento opta per un cambio per reparto: fuori Tuia e dentro Bjarnason in difesa, Bjorkengren al posto di Helgason in mezzo al campo, e Olivieri preferito a Strefezza nel tridente d'attacco.16:02

Rivoluzione in casa Cittadella con Gorini che cambia sette uomini rispetto alla formazione che ha perso per 4-1 contro il Benevento nel turno infrasettimanale. Kastrati riprende il suo posto tra i pali, con Maniero che torna in panchina. Tre cambi in difesa, con Cassandro, Frare e Benedetti, che lasciano spazio rispettivamente a Pavan, Perticone e Donnarumma. Una sola modifica in mezzo al campo: D'Urso prende il posto di Danzi. Cambia molto, infine, il tridente offensivo: fuori Antonucci e Tavernelli, dentro Baldini e Tounkara.16:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera in campo con un 4-3-3: Gabriel - Gendrey, Bjarnason, Lucioni, Gallo - Bjorkengren, Hjulmand, Gargiulo - Olivieri, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Meccariello, Barreca, Calabresi, Vera, Majer, Listkowski, Strefezza, Helgason, Blin, Paganini, Rodriguez.16:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera in campo con un 4-3-1-2: Kastrati - Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma - D'Urso, Pavan, Branca - Baldini - Okwonkwo, Tounkara. A disposizione: Maniero, Benedetti, Ciriello, Cassandro, Mastrantonio, Antonucci, Icardi, Mazzocco, Danzi, Tavernelli, Beretta, Cuppone.16:01

Il Lecce, invece, si trova in decima posizione con 8 punti, uno in meno del suo avversario odierno, guadagnati grazie a due vittorie e due pareggi, a fronte di una sola sconfitta. Dopo la battuta d'arresto alla prima giornata contro la Cremonese, i ragazzi di Baroni sono rimasti imbattuti nelle quattro giornate successive. Nell'ultimo turno, i pugliesi hanno conquistato tre punti pesanti in casa del Crotone, sconfitto per 3-0.13:45

Il Cittadella è ottavo in classifica a quota 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte maturate nei cinque turni finora disputati. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di Corini sono stati battuti nettamente per 4-1 dal Benevento, mentre nell'ultimo match disputato allo Stadio Tombolato hanno avuto la meglio sul Pordenone per 1-0. Tra le mura amiche, finora, il Cittadella ha avuto un rendimento perfetto: prima di battere i friulani, infatti, gli amaranto avevano vinto anche contro Vicenza e Crotone.13:41

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cittadella e Lecce, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.13:34