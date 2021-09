Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di questo match. Arrivederci alle prossime partite di Serie B.15:58

90'+4' FINISCE LA PARTITA: Monza-Pordenone 3-1.15:56

90'+3' Pordenone che non molla nonostante il doppio svantaggio. Ci prova dalla distanza Pellegrini col destro, ma questa volta è semplice l'intervento di Di Gregorio.15:55

90' Segnalati quattro minuti di recupero dall'arbitro Barone.15:53

90' GOL! MONZA-Pordenone 3-1! Rete di Vignato. All'ennesimo tentativo in contropiede, il Monza cala il tris contro il Pordenone. Dentro l'area di rigore il fantasista biancorosso si sposta il pallone sul mancino e fulmina Perisan sul secondo palo.



88' AMMONIZIONE MONZA: cartellino giallo per Gytkjaer.15:53

86' SOSTITUZIONE PORDENONE: esce Cambiaghi, entra Sylla.15:48

86' OCCASIONE PORDENONE! Calcio d'angolo battuto verso il cuore dell'area. Pellegrini ha la forza di girarsi e calciare col mancino: autentico miracolo di Di Gregorio, che respinge nuovamente in corner.15:48

85' Ripartenza veloce del Monza, ma altra occasione persa via dalla squadra di Stroppa. Vignato prova a trovare tra le linee Gytkjaer, ma c'è l'anticipo in uscita di Perisan.15:47

82' OCCASIONE MONZA! Vignato crea scompiglio nella difesa neroverde tra le linee. Il fantasista del Monza trova Valoti a sinistra, ma il destro del 10 biancorosso finisce a lato di pochissimo da ottima posizione.15:44

81' Ottima protezione del pallone da parte di Folorunsho. Colpo di tacco a cercare Cambiaghi che ha spazio per calciare: destro deviato in angolo dalla difesa del Monza.15:42

80' Occasione gettata al vento dal Monza. In contropiede Vignato prende velocità e prova a servire in profondità Gytkjaer: pallone troppo lungo per l'attaccante biancorosso. Anticipo di Perisan in uscita.15:42

79' SOSTITUZIONE PORDENONE: esce El Kaouakibi, entra Pinato.15:44

79' SOSTITUZIONE PORDENONE: esce Zammarini, entra Pellegrini.15:43

76' SOSTITUZIONE MONZA: esce Mota Carvalho, entra Vignato.15:37

75' OCCASIONE MONZA! Parte per vie centrali Gytkjaer che prova col destro da fuori area: si allunga Perisan in calcio d'angolo.15:37

72' GOL! MONZA-Pordenone 2-1! Rete di Sampirisi. Azione travolgente di Dany Mota che parte palla al piede, si accentra al limite dell'area, e serve a Sampirisi l'assist per il raddoppio. L'esterno biancorosso se la sposta sul sinistro e calcia all'angolino: rimonta completata.



71' Calcio d'angolo battuto dentro l'area di rigore: spizzata di Valoti che non trova lo specchio della porta.15:33

69' SOSTITUZIONE PORDENONE: esce Magnino, entra Kupisz.15:31

68' Lancio dalle retrovie a cercare l'inserimento di Dany Mota. Tocco del portoghese per l'arrivo di Carlos Augusto, fermato da El Kaouakibi in scivolata, al momento del tiro in porta.15:30

66' SOSTITUZIONE MONZA: esce D'Alessandro, entra Sampirisi15:31

66' SOSTITUZIONE MONZA: esce Barberis, entra Valoti.15:31

63' OCCASIONE MONZA! I due nuovi entrati confezionano una potenziale occasione da rete. Colpani se la sposta sul mancino e mette in mezzo un pallone interessante dentro l'area. Gytkjaer, sull'uscita di Perisan, non trova l'impatto col pallone da ottima posizione.15:25

60' SOSTITUZIONE MONZA: esce Ciurria, entra Gytkjaer.15:22

60' SOSTITUZIONE MONZA: esce Machin, entra Colpani.15:22

60' Si ripresenta nell'area del Monza anche la squadra neroverde. Azione sulla sinistra di Zammarini che sul secondo palo prova a trovare l'inserimento di Cambiaghi: colpo di testa che finisce abbondantemente fuori.15:22

58' OCCASIONE MONZA! Calcio di punizione insidioso battuto da Barberis verso la porta. Respinge Perisan coi pugni, ma sul destro di Marrone che non trova la porta da due passi.15:20

56' OCCASIONE MONZA! Squillo di D'Alessandro sulla fascia destra che, dopo aver superato in velocità Bassoli, mette in mezzo un cross pericolosissimo in area di rigore senza però trovare nessun compagno pronto a ribadire in rete.15:19

54' Tanta imprecisione negli ultimi metri di campo per entrambe le squadre. Stentano ad arrivare le occasioni in questo secondo tempo.15:16

51' Ritmi piuttosto blandi in questa ripresa all'U-Power Stadium. Monza che gestisce il pallone, mentre il Pordenone si chiude in difesa sperando di ripartire in contropiede.15:13

48' Dalla trequarti El Kaouakibi va al cross dentro l'area, dove arriva in spaccata Folorunsho: palla alta sopra la traversa.15:10

46' SOSTITUZIONE PORDENONE: esce Tsadjout, entra Folorunsho.15:07

46' COMINCIA IL SECONDO TEMPO: pallone gestito dalla formazione neroverde.15:07

All'U-Power Stadium di Monza il punteggio è di perfetta parità tra i padroni di casa e i neroverdi. Succede tutto nel primo quarto d'ora di gioco. Al rigore segnato da Tsadjout (per fallo di Antov) risponde dopo pochi minuti il destro sotto la traversa di Machin, ben servito da Carlos Augusto. La squadra di Stroppa prova a trovare il raddoppio con Ciurria e Dany Mota, ma la mira dei due attaccanti non è eccezionale: 1-1 all'intervallo.14:53

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Monza-Pordenone 1-1.14:50

45' L'arbitro Barone assegna un minuto di recupero.14:49

43' Pordenone che, rispetto alla parte iniziale di primo tempo, si fa vedere con più pericolosità dalle parti di Di Gregorio. Bassoli ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro finisce alto sopra la traversa.14:47

40' Tsadjout continua a rendersi pericoloso in questo primo tempo. L'attaccante in prestito dal Milan, dopo una finta su Antov, prova a calciare col destro: para a terra Di Gregorio.14:44

39' Cambiaghi prende velocità sulla fascia destra e, dopo aver seminato il panico nella difesa biancorossa, mette dietro un pallone invitante per Tsadjout. Ottimo anticipo di Marrone sull'attaccante neroverde.14:43

36' AMMONIZIONE PORDENONE: cartellino giallo per Bassoli.14:39

35' Nonostante il Pordenone lasci l'iniziativa alla squadra di Stroppa, stenta a decollare la manovra offensiva del Monza.14:39

33' AMMONIZIONE MONZA: cartellino giallo per D'Alessandro.14:36

31' Scontro di gioco tra D'Alessandro e Bassoli, con quest'ultimo che rimane a terra sulla linea laterale.14:35

29' OCCASIONE MONZA! Calcio di punizione pennellato da Barberis al centro dell'area di rigore. Arriva Dany Mota in avvitamento, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.14:33

28' Pordenone tutto chiuso nella propria metacampo, lasciando pochissimi spazi all'attacco biancorosso. Monza che continua a sbattere sul muro eretto dai neroverdi.14:32

25' AMMONIZIONE PORDENONE: cartellino giallo per Sabbione.14:32

22' Bel lancio in profondità per lo scatto di D'Alessandro sulla destra. Il suo tentativo di cross viene però murato dalla difesa neroverde.14:26

20' OCCASIONE MONZA! Carlos Augusto prende velocità sulla corsia mancina e mette un altro pallone interessante dietro la difesa neroverde. Arriva a calciare col sinistro Ciurria, che di poco non trova lo specchio della porta.14:25

18' Pordenone che fatica a riemergere dalla pressione del Monza. La rete del pareggio ha ridato entusiasmo alla squadra di Stroppa.14:27

15' Primo quarto d'ora di assoluto spettacolo all'U-Power Stadium di Monza. Già due reti e squadre che continuano a giocare a viso aperto.14:20

13' GOL! MONZA-Pordenone 1-1! Rete di Machin. Azione costruita in maniera perfetta dalla squadra di casa. Mazzitelli sfrutta la sovrapposizione di D'Alessandro e pennella un cross sul secondo palo. Carlos Augusto stoppa di petto e mette dentro per Machin: finta su Petriccione e destro a battere Perisan.



11' Tsadjout prende velocità sulla corsia destra mettendo in difficoltà la retroguardia biancorossa. Arrivato sul fondo mette in mezzo, ma il suo tentativo viene murato dagli uomini di Stroppa.14:15

10' Cambiaghi prova ad involarsi sulla fascia sinistra, poi mette dentro un cross interessante respinto da Antov.14:14

7' AMMONIZIONE MONZA: cartellino giallo per Marrone.14:11

6' OCCASIONE MONZA! Reazione immediata della squadra biancorossa. Calcio d'angolo battuto nel cuore dell'area di rigore: spizzata di Dany Mota e scivolata sotto porta di Marrone. Parata miracolosa di Perisan a salvare il Pordenone.14:11

5' GOL SU RIGORE! Monza-PORDENONE 0-1! Rete di Tsadjout. Spiazzato Di Gregorio col mancino: esecuzione perfetta dagli 11 metri da parte dell'attaccante neroverde.



3' CALCIO DI RIGORE PER IL PORDENONE! Lancio lungo a cercare Tsadjout che, dopo aver superato in velocità Antov, viene steso in area di rigore dal centrale bulgaro del Monza. Subito ingenuità della difesa biancorossa.14:07

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone gestito dalla squadra di casa.14:03

Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, guidati dall'arbitro Niccolò Barone di Firenze.14:00

Rispetto al match contro la Reggina, Rastelli opta per quattro cambi: Bassoli, Cambiaghi, Misuraca e Tsadhout panchinano i vari Chrzanowski, Kupisz, Folorunsho e Sylla. Il Pordenone, dopo aver centrato i primi punti e gol, non ha ancora trova un assetto definitivo che dia sicurezza al nuovo tecnico neroverde.13:42

Alla nutrita lista di indisponibili (Barillà, Favilli, Lamanna, P. Pereira e Scozzarella) per infortunio, si aggiunge la squalifica di Caldirola: i ballottaggi tra Antov e Pirola in difesa e tra Ciurria e Gytkjaer in avanti sono vinti dal bulgaro e dall’ex friulano, alla centesima in Serie B.13:40

FORMAZIONE PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Bassoli; Magnino, Petriccione, Misuraca; Zammarini; Cambiaghi, Tsadjout. All. Rastelli.13:34

FORMAZIONE MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D'Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Pepin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho. All. Stroppa.13:33

L’U-Power Stadium ospita la sfida tra due squadre fin qui abbastanza deludenti. Il Monza, a quota 6, riceve la visita del Pordenone, terzultimo con un solo punto. Il Monza ha raccolto una sola vittoria, di misura sulla Cremonese, nelle prime cinque giornate: non era certamente questo l’avvio che ci si attendeva da una delle più autorevoli candidate alla promozione. Il Pordenone è ancora alla ricerca del primo successo in campionato, dopo quattro k.o. consecutivi, la formazione neroverde è riuscita finalmente a muovere la classifica pareggiando 1-1 con la Reggina.13:31

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Monza e Pordenone, incontro valido per la 6a giornata di Serie B.13:29