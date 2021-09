Grazie per aver seguito la diretta di Reggina-Frosinone e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.18:20

Novanta minuti all'insegna dell'equilibrio quelli andati in scena allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Nel primo tempo è il Frosinone ad avere le occasioni più ghiotte, soprattutto con gli esterni Garritano e Zerbin. La Reggina si fa vedere poco dalle parti di Ravaglia, mentre nel secondo tempo i padroni di casa spingono di più e vanno più volte vicini al gol del vantaggio, in particolare con Laribi e con Cortinovis nel finale. Da segnalare anche una grande opportunità per il Frosinone, con Lulic che non è riuscito a spingere in porta il pallone da pochi passi su azione di corner.18:19

Tra Reggina e Frosinone vincono le difese. Il pareggio per 0-0 maturato nel match del Granillo, infatti, si deve alla grande compattezza dimostrata da entrambe le retroguardie, capaci di non andare quasi mai in sofferenza contro i temibili attacchi avversari. Con il punto guadagnato oggi, Reggina e Frosinone salgono rispettivamente al sesto e settimo posto, entrambe a quota 10 punti, in attesa di capire se Cremonese, Perugia, Spal e Cosenza potranno raggiungerle o superarle.18:16

90'+4' Fischio finale di REGGINA-FROSINONE: 0-0. Reti bianche al Granillo.18:11

90'+3' Reggina a un passo dal vantaggio! Cortinovis riceve il pallone in area, si gira, se lo sposta sul destro e calcia a giro sul secondo palo. Grande risposta di Ravaglia che mette in corner.18:10

90'+1' AMMONITO Andrija Novakovich. L'attaccante del Frosinone trattiene in maniera evidente Hetemaj. Giallo inevitabile.18:08

90' Concessi quattro minuti di recupero.18:07

88' Quinta sostituzione per la Reggina. Finisce la gara di Rigoberto Rivas, va dentro Daniele Liotti.18:05

88' Tribuzzi arriva sul fondo e crossa all'indietro. Cicerelli anticipa tutti e prova la girata al volo con il destro, ma il suo tiro finisce alto.18:04

87' Buona opportunità sprecata da Bianchi. Il centrocampista amaranto recupera il pallone in mezzo al campo, punta la porta e prova il tiro da lontano. Palla decisamente alta sopra la porta di Ravaglia.18:03

86' Quinta sostituzione per la Roma. Esce Matteo Cotali, entra Tiago Casasola.18:02

85' Brutta conclusione di Zampano che, ricevuto il pallone da Ricci al limite dell'area, tenta una sorta di tiro-cross con l'esterno che si perde sul fondo, molto distante dalla porta di Micai.18:02

82' Quarta sostituzione per la Reggina. Lorenzo Crisetig lascia spazio a Nicolò Bianchi.17:58

79' Laribi serve Lakicevic che arriva sul fondo e crossa all'indietro. Pallone allontanato fuori dall'area del Frosinone.17:57

76' Grandissima occasione per il Frosinone! Calcio d'angolo battuto sul primo palo, deviazione di Gatti e smanacciata di Micai. Il pallone arriva sul secondo palo, dove Cionek riesce a proteggere la posizione e a impedire a Lulic di segnare da due passi.17:53

75' Zampano arriva sul fondo della fascia destra e crossa sul secondo palo. Il pallone arriva sulla testa di Cicerelli che lo gira verso la portaa di Micai, il quale lo devia in angolo.17:52

72' Quarta sostituzione per il Frosinone. Finisce la partita di Camillo Ciano, al suo posto Andrija Novakovich.17:49

72' Terza sostituzione per il Frosinone. Esce Luca Garritano, entra Karlo Lulić.17:48

69' AMMONITO Luca Garritano. L'esterno ospite perde il pallone sull'attacco di Hetemaj e, nel tentativo di recuperarlo subito, commette un fallo tattico.17:48

68' Terza sostituzione per la Reggina. Andrey Galabinov lascia il campo ad Adriano Montalto.17:45

67' Seconda sostituzione per la Reggina. Fuori Nicola Bellomo, dentro Alessandro Cortinovis.17:44

67' Occasione per Rivas! Hetemaj riesce a far passare il pallone per l'esterno amaranto che, in area di rigore, si gira e calcia subito. Il suo destro, però, finisce molto alto oltre la traversa della porta difesa da Ravaglia.17:44

64' Opportunità per la Reggina! Bella sponda di testa di Galabinov, che appoggia per Laribi in area di rigore. L'ex Sassuolo calcia a incrociare ma trova la risposta pronta di Ravaglia.17:41

63' Seconda sostituzione per il Frosinone. Marcus Rohdén lascia spazio a Emanuele Cicerelli.17:40

63' Prima sostituzione per il Frosinone. Fuori Alessio Zerbin, dentro Alessio Tribuzzi.17:39

62' Gioco fermo al Granillo. Brutta pallonata alla testa per Szyminski, che ha fronteggiato a viso aperto il tiro potente di Rivas, subendo un colpo non di poco conto.17:39

60' Matteo Ricci cerca Ciano in profondità. Lancio troppo lungo e pallone che si perde sul fondo.17:36

57' AMMONITO Vasco Regini. Il difensore centrale della Reggina impedisce la rimessa laterale veloce di Rohden e costringe Sozza a tirare fuori il cartellino.17:34

54' Garritano allarga sulla sinistra per la corsa di Cotali, che prova a crossare di prima. Traversone ribattuto in calcio d'angolo.17:34

51' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il cross finisce sulla testa di Crisetig che, tutto solo, non riesce a dare precisione alla sua incornata.17:27

50' Rivas scambia il pallone con Laribi in area di rigore, cerca un tocco dentro ma viene stoppato in corner.17:27

49' Buon momento per la Reggina, che prova a chiudere il Frosinone nella sua metà campo.17:26

46' Fischio d'inizio del secondo tempo di REGGINA-FROSINONE. Palla agli ospiti.17:23

46' Prima sostituzione per la Reggina. Esce Federico Ricci, entra Karim Laribi.17:22

A Reggio Calabria domina la tensione del match importante, che entrambe le squadre non vogliono perdere. Finora, infatti, la sensazione è che Reggina e Frosinone siano più attente a non subire gol che a segnare. Ottima la prestazione delle due difese, brave sia in copertura che nel posizionamento, mentre è lecito aspettarsi di più dai due attacchi, soprattutto da quello della Reggina, con Rivas, Bellomo, Federico Ricci e Galabinov finora incapaci di mettere seriamente paura a Ravaglia.17:21

Partita molto equilibrata tra Reggina e Frosinone, che al termine del primo tempo si spartiscono la posta in palio. Tanti falli, tanti cartellini gialli e poche occasioni da gol nella sfida del Granillo, che ha visto prevalere leggermente gli ospiti sia per il numero di opportunità create sia per il gioco espresso. Tra i più attivi, sono da segnalare sicuramente Garritano e Zerbin, mentre al momento sono rimasti in ombra i bomber delle due squadre, Galabinov e Ciano.17:10

45'+3' Finisce il primo tempo di REGGINA-FROSINONE: 0-0. Dopo i primi 45 minuti, regna l'equilibrio allo Stadio Granillo.17:07

45'+1' Garritano resta a terra insanguinato dopo essere stato colpito involontariamente al volto da Thiago Cionek con i tacchetti. I sanitari stanno medicando l'esterno frusinate.17:04

45' Segnalato un minuto di recupero.17:03

43' AMMONITO Daniel Boloca. Il centrocampista gialloblu colpisce Hetemaj a palla lontana e si guadagna il giallo.17:01

42' AMMONITO Lorenzo Crisetig. Il capitano della Reggina entra in ritardo su Rohden nel tentativo di fermare l'azione degli ospiti. Giusta la decisione di Sozza.17:00

41' Zampano viene servito sulla corsa da Rohden e va al cross sul secondo palo. Il suo traversone, però, è decisamente lungo e termina sul fondo.16:59

38' Garritano si libera sulla sinistra e crossa basso. Sul pallone arriva Ciano, che prova a girarlo verso la porta ma trova la deviazione che lo fa terminare in corner.16:56

36' AMMONITO Rigoberto Rivas. Fallo tattico dell'esterno della Reggina su Matteo Ricci. La trattenuta gli costa il giallo.16:55

34' AMMONITO Matteo Ricci. Il centrocampista del Frosinone subisce il sombrero di Bellomo e stende il 10 amaranto. Giallo inevitabile.16:53

31' Rivas viene servito da Regini sulla trequarti offensiva, si gira, punta la porta e prova a calciare. La sua conclusione, però, è troppo debole per mettere paura a Ravaglia.16:51

29' Rohden cerca Bologa sul secondo palo, ma Ricci, in ripiegamento difensivo, intercetta e mette in corner.16:47

27' Calcio d'angolo battuto da Ciano sul secondo palo per Zerbin, che colpisce il pallone senza riuscire a girarlo verso la porta della Reggina.16:45

25' Scappa via Rohden che, arrivato al limite dell'area, allarga sulla destra per Zerbin. L'ex Napoli controlla e calcia dritto per dritto. Ancora ben posizionato Micai, che mette in corner.16:43

23' Cartellino Giallo Federico Gatti16:07

22' Ci ha provato Garritano! Servito in profondità alle spalle di Lakicevic, si porta avanti il pallone e prova il sinistro a incrociare. Micai è attento e risponde in due tempi.16:40

19' Calcio di punizione insidioso battuto da Ciano dall'esterno, che passa sotto diverse gambe e rimbalza pericolosamente davanti a Micai, bravo ad avere il riflesso giusto per allontanarlo.16:37

17' Che opportunità per Federico Ricci! Bel lancio lungo in verticale di Lakicevic, che trova Federico Ricci, il quale converge verso il centro, entra in area e calcia forte sul primo palo. Ravaglia è attento e risponde con il piede.16:35

16' Calcio di punizione battuto altissimo da Di Chiara, il cui spiovente finisce nelle mani sicure di Ravaglia, autore di un'ottima uscita alta.16:33

13' Prima opportunità anche per il Frosinone! Garritano recupera un pallone importante al limite dell'area della Reggina, porta palla e tenta un diagonale, sul quale Rohden non riesce ad arrivare in tempo per qualche centimetro.16:31

11' Iniziativa personale di Gatti che, partito dalla sua difesa, arriva fino al limite dell'area, rientra sul sinistro e prova il tiro, ma il suo mancino è troppo debole e finisce nelle mani sicure di Micai.16:29

8' Prima palla gol per la Reggina! Bellomo porta palla sulla trequarti avversaria, sposta il pallone sul sinistro e prova a calciare. La sua conclusione trova le mani di Ravaglia, che devia in calcio d'angolo.16:26

7' Cross di Matteo Ricci sulla testa di Gatti, che non riesce a dare potenza e precisione al suo colpo di testa.16:25

5' Prima fase di studio del match. Le due squadre sono attente a non scoprirsi per non concedere varchi all'avversario.16:22

2' Colpo al volto subito da Galabinov ad opera di Gatti. Calcio di punizione per la reggina.16:20

Fischio d'inizio di REGGINA-FROSINONE. I padroni di casa giocano il primo pallone del match.16:17

Quasi tutto pronto allo Stadio Granillo. Tra pochi minuti l'arbitro Sozza farà partire il match.16:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera in campo con un 4-3-3: Ravaglia - Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali - Rohden, Ricci, Bologa - Garritano, Ciano, Zerbin. A disposizione: Minelli, De Lucia, Casasola, Kremenovic, Klitten, Manzari, Tribuzzi, Gori, Cicerelli, Lulic, Satariano, Novakovich.16:09

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Micai - Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara - Hetemaj, Crisetig - Ricci, Bellomo, Rivas, Galabinov. A disposizione: Turati, Amione, Liotti, Stavropoulos, Loiacono, Cortinovis, Laribi, Gavioli, Bianchi, Denis, Tumminello, Montalto.16:06

Benvenuti alla diretta scritta di Reggina-Frosinone, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.16:04