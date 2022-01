LIVE LECCE - VICENZA 2-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori19:04

Allo Stadio Via Del Mare è tutto pronto per Lecce-Vicenza, partita già rinviata in due occasioni e valevole per la 18ª giornata di Serie B.19:04

I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, si assicurerebbero con un successo questa sera il primo posto in classifica.19:06

Gli ospiti, ultimi in classifica a quota 8 punti, hanno collezionato quattro punti nelle ultime cinque giornate.19:07

LECCE (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Gabriel - Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca - Björkengren, Hjulmand, Faragò - Strefezza, Coda, Listkowski. A disposizione: Borbei, Samooja, Vera, Hasic, Gendrey, Gallo, Blin, Majer, Gargiulo, Helgason, Di Mariano, Olivieri. All. Marco Baroni.19:22

L.R. VICENZA (4-2-3-1) Grandi - Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco - Zonta, Ranocchia - Di Pardo, Mancini, Giacomelli - Diaw. A disposizione: Gerardi, Pizzignacco, Pasini, Proia, Cappelletti, Padella, Bikel, Da Cruz, Lukaku, Djbril, Boli, Alessio, Meggiorini. All. Cristian Brocchi.19:26

Il Lecce ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro il Vicenza in Serie B: tante vittorie quante quelle ottenute nei precedenti otto incontri in casa contro la squadra biancorossa nella serie cadetta (2N, 3P).19:12

Lecce e Vicenza si sono affrontate 22 volte in Serie B. Il bilancio è a favore dei salentini con 10 vittorie contro le sei dei veneti, sei anche le sfide terminate in parità.19:12

Marco Baroni fa un po' di rotazioni a causa degli impegni ravvicinati e sceglie Faragò e Bjorkengren dal primo minuto al posto di Gargiulo e Majer. In panchina Di Mariano e Olivieri.19:27

Cristian Brocchi schiera in linea mediana Zonta e Ranocchia e si affida a Mancini e Giacomelli in attacco. Parte invece dalla panchina Da Cruz.19:28

Dirige l’incontro Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Andrea Zingarelli. Il quarto uomo è Cascone. La coppia Var è formata da Massimi e Di Monte.19:11

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Lecce-Vicenza. Il primo pallone è gestito dagli ospiti.20:01

2' Lancio in verticale di Zonta, Dermaku capisce tutto e disinnesca l'azione del Vicenza.20:04

3' Di Pardo prende bene il fondo e guadagna il primo corner della partita.20:05

5' Buona circolazione del pallone sulla linea mediana del Vicenza.20:06

6' Sortita offensiva degli ospiti con Ranocchia, che perde il duello sulla corsia di sinistra e regala una rimessa dal fondo per i salentini.20:07

7' Strefezza scodella un cross sul secondo palo per Listkowski, il pallone è leggermente troppo alto.20:09

9' Listkowski sbraccia troppo per liberarsi di Bruscagin, fallo e azione del Lecce che si spegne sul nascere.20:10

10' Il Lecce alza il pressing, il Vicenza fatica a costruire.20:11

11' Barreca protegge l'uscita di Gabriel sul lancio lungo a cercare Di Pardo.20:15

12' AMMONITO Ranocchia per un pestone su Strefezza. Il centrocampista era diffidato, salterà la sfida contro l'Alessandria.20:14

14' Calabresi prova a imbeccare Coda in profondità, il pallone è facile preda di Grandi.20:15

15' Traversone interessante di Strefezza in mezzo, Bruscagnin allontana la minaccia di testa.20:16

17' Prova a distendersi il Lecce con Listkowski e Coda, quest'ultimo manca lo stop sul suggerimento del collega di reparto.20:18

18' Il Lecce si fa più propositivo, il Vicenza è costretto ad abbassare il baricentro.20:19

19' Barreca prova a puntare Di Pardo ma perde il duello in velocità col pallone che carambola sul fondo.20:20

21' Bel movimento in un fazzoletto di Strefezza, la sua conclusione da fuori viene deviata in calcio d'angolo.20:22

22' Tentativo velleitario di Barreca da posizione siderale che finisce abbondantemente a lato della porta di Grandi.20:23

23' De Maio respinge bene di testa il cross pericoloso al centro di Calabresi.20:25

24' Crecco vince un rimpallo e prova a servire qualcuno in mezzo, Lucioni intercetta la sfera e spazza via senza fronzoli.20:26

26' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lucioni prova a impattare di testa per riscodellare in mezzo ma senza successo.20:28

28' GOL! LECCE-Vicenza 1-0. Rete di Listkowski. Assist illuminante di Coda a sorprendere la retroguardia ospite, Listkowski attacca la profondità e col piattone destro infila Grandi.



Guarda la scheda del giocatore Marcin Listkowski20:30

30' Anticipato sul primo palo Diaw da Lucioni, altro tiro dalla bandiera per il Vicenza.20:31

31' OCCASIONE LECCE! Strefezza cambia benissimo il gioco per Listkowski, assist in mezzo del polacco per Coda che si divora incredibilmente a porta sguarnita la rete del raddoppio.20:32

32' Ottima iniziativa individuale di Ranocchia, fallo di Faragò e punizione da posizione molto invitante per il Vicenza.20:33

33' OCCASIONE VICENZA! Bella punizione di Giacomelli che soffia sulla parte alta della rete. Prima vera chance del Vicenza.20:35

34' Sgambetto di Faragò su Ranocchia, altra punizione dal limite guadagnata dagli ospiti.20:36

35' Il calcio di punizione tentato da Ranocchia va a sbattere direttamente sulla barriera.20:37

37' Buona l'imbucata in verticale per Diaw, il quale non riesce a impegnare Gabriel da posizione defilata.20:38

38' GOL! LECCE-Vicenza 2-0. Rete di Coda. Prima colpisce il palo di testa sul cross ben calibrato da Strefezza, poi Coda non perdona sul rimpallo e trafigge Grandi riscattando l'errore a due passi commesso alla mezzora di gioco.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda21:03

40' Rimane a terra Listkowski per un colpo fortuito ricevuto alla nuca.20:42

41' Pulisce bene l'area di rigore Calabresi su un altro tentativo del Vicenza di aggredire la porta difesa da Gabriel.20:43

43' Hjulmand rischia ma se la cava dopo un controllo difettoso in mezzo al campo e con Diaw in agguato.20:44

45' Un minuto di recupero.20:46

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: Lecce-Vicenza 2-0. La prima frazione è decisa dalle reti di Listkowski e Coda.20:47

Gli uomini di Baroni interpretano bene la partita e con gli uomini di maggiore qualità si portano avanti prima con Listkowski e poi con Coda. Il Vicenza prova a creare qualcosa ma non punge a sufficienza.20:48

Il Lecce nella ripresa dovrà gestire il vantaggio con la personalità mostrata nel primo tempo e incidere non appena ne avrà occasione. Il Vicenza ha espresso un buon calcio con un giro palla efficace senza tuttavia creare problemi alla porta difesa da Gabriel. Nella seconda frazione i biancorossi dovranno necessariamente provare a tirare più in porta e rischiare qualcosa in più.20:50

46' SOSTITUZIONE VICENZA: Esce Diaw, entra Meggiorini.21:02

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal 2-0 del primo tempo.21:02

47' Il cross di Strefezza viene schermato in corner da Zonta.21:04

48' OCCASIONE LECCE! Calabresi ruba il pallone a Giacomelli e calcia forte sul palo lontano senza tuttavia centrare la porta.21:05

49' Mancini prova a incunearsi in area, Calabresi lo contiene e spedisce il pallone in rimessa laterale.21:06

51' Ottimo recupero palla del Lecce su un errore in impostazione di Zonta, Strefezza si ritrova ad attaccare la porta ma non avendo angolo di tiro va a finire in un vicolo cieco.21:09

53' Meggiorini prolunga di testa, Gabriel agguanta il pallone senza alcun affanno.21:10

54' Tempestiva uscita di Grandi su Listkowski a neutralizzare l'azione offensiva dei padroni di casa.21:11

56' Il tiro di Hjulmand, sullo scarico di Coda, sorvola la traversa.21:14

57' SOSTITUZIONE VICENZA: Esce Mancini, entra Proia.21:14

57' SOSTITUZIONE VICENZA: Esce Di Pardo, entra da Cruz.21:14

57' SOSTITUZIONE VICENZA: Esce Giacomelli, entra Boli.21:14

58' OCCASIONE LECCE! Cross col contagiri di Strefezza, Björkengren si inserisce bene ma non riesce a dare né forza né angolo al suo colpo di testa.21:16

60' Il Lecce insiste e va alla ricerca della terza rete.21:22

62' Listkwoski cerca l'assist per Coda, pallone leggermente impreciso per il bomber giallorosso.21:21

63' Meggiorini finta il tiro poi libera il sinistro trovando l'opposizione di Dermaku.21:21

65' Grande lavoro in fase sia difensiva che offensiva di Strefezza nell'arco di neanche 30 secondi.21:23

66' OCCASIONE LECCE! Azione corale dei padroni di casa, Coda sfiora la porta con un colpo di testa che va vicino al palo.21:25

67' AMMONITO Crecco per un fallo su Strefezza.21:25

69' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Faragò, entra Majer.21:26

69' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Strefezza, entra Di Mariano.21:26

69' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Barreca, entra Gallo.21:26

70' Coda si gira su se stesso e lascia esplodere una conclusione che viene murata dalla retroguardia biancorossa.21:28

72' Di Mariano prova il traversone dalla corsia di sinistra, il Vicenza si salva alla disperata in calcio d'angolo.21:29

73' OCCASIONE LECCE! Lucioni stacca di testa prendendo il tempo su tutti, Grandi respinge efficacemente.21:30

75' OCCASIONE LECCE! È larga di pochissimo la spizzata di testa ad incrociare sul palo lontano di Dermaku. Lecce ancora pericoloso.21:32

76' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Zonta, entra Bikel.21:34

77' Marcin Listkowski rimane per terra dopo un contrasto di gioco con Ranocchia.21:35

78' Si rialza senza riportare conseguenze Listkwoski.21:36

80' Il Vicenza continua a soffrire la qualità degli avversari e non riesce in alcun modo ad alzare il raggio d'azione.21:37

81' Calabresi calibra il traversone, De Maio respinge in rimessa laterale.21:39

82' Pallone in profondità irraggiungibile per Di Mariano.21:40

83' Intervento difensivo decisivo di Brosco a sbrogliare una situazione molto pericolosa in area di rigore del Vicenza.21:40

85' I nuovi entrati del Lecce provano a mettersi in evidenza agli occhi di Baroni.21:44

86' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Listkowski, entra Helgason.21:43

86' SOSTITUZIONE LECCE: Esce Hjulmand, entra Blin.21:43

87' Controllo difettoso di Coda, Brosco gli sradica il pallone nei pressi degli ultimi 20 metri senza commettere fallo.21:47

88' GOL! Lecce-VICENZA 2-1. Rete di Meggiorini. Da Cruz serve l'assist in mezzo per Meggiorini, che a tu per tu con Gabriel lo fredda col mancino e riaccende la partita.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Meggiorini21:47

90' Tre minuti di recupero.21:47