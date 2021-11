Allo Scida tutto pronto per Crotone-Vicenza, anticipo della quattordicesima giornata di Serie B.16:56

Sfida di bassa classifica tra due squadre che hanno avuto grossi problemi in questa prima fase di stagione: serve la vittoria, che manca ad entrambe da oltre un mese, per non vedere allontanarsi troppo il treno salvezza.17:04