Al Benito Stirpe tutto pronto per Frosinone-Ternana, diciannovesima giornata di Serie B.18:07

I ciociari puntano a chiudere il girone di andata in testa alla classifica, i rossoverdi per consolidare la zona play-off.18:08

4-3-1-2 per la Ternana: Iannarilli - Diakite, Sorensen, Mantovani, Martella - Coulibaly, Proietti, Palumbo - Falletti - Partipilo, Favilli. A disp.: Krapikas, Bogdan, Defendi, Ghiringhelli, Celli, Corrado, Paghera, Agazzi, Capanni, Cassata, Moro, Pettinari.18:32

Grosso conferma il tridente Insigne-Mulattieri-Caso, Lulic preferito a Mazzitelli in mediana, Frabotta e Kalaj al posto di Cotali e Szyminski in difesa.18:15

Andreazzoli opta per Proietti in cabina di regia e si affida a Diakite e Martella sugli esterni. Davanti fiducia a Falletti dietro Partipilo-Favilli.18:17

Proietti a terra, gioco fermo per qualche istante.18:06

Tentativo da fuori di Faletti, corpo all'indietro, palla in orbita.18:15

Punizione di Palumbo, il suo sinistro non scende.18:29

Falletti cerca il taglio in area di Coulibaly, Boloca intercetta.18:30

Partipilo prova a sfondare in area, triplicato, non passa.18:32

Traversone di Lulic, Mulattieri schiaccia di testa centralmente, Iannarilli blocca in due tempi.18:34

Punizione di Falletti, sinistro alto, non di molto.18:42

Lancio di Palumbo, Favilli stoppa di petto, Ravanelli decisivo in chiusura.18:44

Grosso può dirsi soddisfatto del risultato, deve evitare cali di baricentro e concentrazione; Andreazzoli ha bisogno di trovare maggiore concretezza in fase realizzativa.18:49

48'

GOL ANNULLATO TERNANA! Favilli in verticale per Partipilo che di sinistro infila Turati ma era scattato in posizione irregolare.19:05