LIVE COSENZA - ALESSANDRIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al San Vito Gigi Marulla sfida playout in anticipo tra Cosenza e Alessandria. Due squadre in crisi di risultati e con il 15° posto distante per entrambe. Il Cosenza è alla disperata ricerca di una vittoria che manca ormai da quattro mesi in campionato, trovandosi sul fondo della classifica da inizio girone di ritorno. L’Alessandria non sta messa meglio: non vince da inizio gennaio e ha visto lo scatto della SPAL nel turno infrasettimanale. Uno scontro diretto decisivo per il percorso salvezza.13:50