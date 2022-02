LIVE PARMA - SPAL 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori13:40

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Spal, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie B.13:40

Sfida di metà classifica quella del Tardini, tra due squadre, divisi da soli due punti, che speravano in un campionato di vertice e invece devono lottare per un posto ai playoff, al momento lontani, senza smettere di guardarsi alle spalle. Il Parma, infatti, è quattordicesimo con 29 punti, sei di vantaggio sulla zona playout e vive un brutto momento, essendo reduce da un pareggio e due sconfitte.13:48

La Spal, invece, è una posizione più in basso rispetto ai ducali, ma vive un momento di forma migliore, avendo battuto per 5-1 la Ternana nell'ultimo turno. Il grande ex della partita non può che essere Pepito Rossi, ora nelle file dei ferraresi, che ha vestito la maglia del Parma in Serie A ormai più di qualche anno fa.13:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera in campo con un 3-4-1-2: Buffon - Del Prato, Circati, Cobbaut - Rispoli, Bernabè, Juric, Man - Vazquez - Simy, Tutino. A disposizione: Turk, Osorio, Balogh, Coulibaly, Bonny, Costa, Traore, Sohm, Camara, Beretta, Correia, Benedyczak.13:53

FORMAZIONI UFFICIALI: La Spal si schiera in campo con un 4-3-1-2: Alfonso - Almici, Vicari, Meccariello, Celia - Zanellato, Esposito, Crociata - Mancosu - Melchiorri, Rossi. A disposizione: Pomini, Thiam, Peda, Capradossi, Tripaldelli, Dickmann, Da Riva, Mora, Zuculini, Vido, Colombo, D'Orazio.13:55

Cinque cambi per Iachini rispetto alla squadra che ha pareggiato in casa del Pisa. L'ex allenatore del Palermo ritrova Buffon tra i pali, ma deve fare a meno di Danilo, sostituito da Circati, e dà fiducia a Rispoli preferendolo a Coulibaly. Totalmente nuova anche la coppia d'attacco. Neanche in panchina Inglese, mentre parte inizialmente fuori Benedyczak. Giocano Simy e Tutino.14:05

Tre modifiche, invece, per Roberto Venturato, che cambia metà della sua difesa, schierando Almici e Meccariello al posto di Dickmann e Capradossi. Si rivede dall'inizio anche Pepito Rossi, preferito a Vido. 14:02

Il match dello Stadio Ennio Tardini di Parma inizierà con cinque minuti di ritardo, così come tutte le altre sfide in programma in Italia in questo weekend, per lanciare un messaggio di pace, visto quanto sta accadendo in Ucraina.14:03

Squadre in campo. Tra pochi istanti l'arbitro Valerio Marini darà il via al match.14:04

Fischio d'inizio di PARMA-SPAL. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.14:06

4' Ritmi bassi in questo inizio di gara. Le due squadre si stanno studiando.14:09

6' Si fa sentire il pubblico del Tardini, che sostiene a gran voce i ducali.14:11

6' Subito un problema per la Spal. Si è fatto male Vicari, che è costretto a lasciare il campo.14:13