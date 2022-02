LIVE VICENZA - PORDENONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Romeo Menti di Vicenza

Città: Vicenza

Capienza: 17163 spettatori13:35

Benvenuti allo stadio Romeo Menti di Vicenza, per la diretta di Vicenza-Pordenone, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di serie b13:35

Situazione disperata per i padroni di casa, penultimi a 15 punti, che affrontano l’unica squadra dietro di loro in classifica. Il Vicenza ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato, e manca i 3 punti nelle partite casalinghe dal 30 gennaio, nel successo interno contro l’Alessandria13:36

Ancora più grave la situazione degli ospiti, reduci da 4 sconfitte consecutive, a secco di vittorie dal 22 gennaio sul campo del Perugia. I nero-verdi devono cercare i 3 punti per cercare di rientrare quanto meno in zona play-out, poiché il primo piazzamento utile in tal senso, occupato dal Cosenza, dista 8 punti13:37

È il quarto scontro diretto tra le due squadre, coi padroni di casa imbattuti nei 3 precedenti, che vogliono bissare il 4-2 dell’andata sul campo dei rivali. Vicenza e Pordenone oltre a essere le squadre con meno punti in classifica sono anche le due peggiori difese del campionato( subite rispettivamente 43 e 50 reti). I neroverdi, con 19 gol realizzati, sono anche il peggior attacco13:38

Per i vicentini Brocchi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. In difesa deve fare a meno in difesa di Cappelletti, quindi davanti al portiere Contini giocheranno Bruscagnin, Brosco, De Maio e Crecco. In mediana sono favoriti Bikel e Cavion , con Ranocchia in posizione più avanzata dietro le punte. I due esterni offensivi Dalmonte e Da Cruz dovranno supportare l’unica punta Teodorczyk 13:39

Nel Pordenone è assente l’allenatore Tedino per i postumi di una bronchite, e sarà rimpiazzato da Marchetto. Assente l’ex Gavazzi, oltre che Barison, Oniva, Stefani e Butic. Dovrebbe essere schierato un 4-3-1-2 con Candeloni, Cambiaghi e Di Serio che si contendono due posti. 13:40

VICENZA(4-2-3-1): Contini; Bruscagnin, Brosco, De Maio Crecco; Bikel Cavion; Dalmonte,Giacomelli, Da Cruz; Teodorczyk Allenatore: Brocchi14:03

PORDENONE(4-3-1-2): Perisan;Andreoni, Barison, Bassoli, Perri; Lovisa, Pasa, Zammarini; Cambiaghi; Candellone, Mensah Allenatore: Marchetto14:08

La partita inizierà con 5 minuti di ritardo per protesta per la guerra in Ucraina14:00

Le squadre stanno entrando in campo. Arbitra Manganiello14:05

Giacomelli da sinistra prova a mettere dentro un pallone insidioso ma manca la deviazione vincente in porta. Resta in attacco il Vicenza14:12

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dai padroni di casa14:05

4' Partita inizialmente bloccata senza sbocchi14:09

4' Cartellino Giallo Matteo Bruscagin per fallo tattico su Cambiaghi. Era diffidato e salterà la prossima14:10

6' Vicenza avanti, Belmonte in area, sospetto contatto, ma l'arbitro non fischia niente14:11