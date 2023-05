Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Druso

Città: Bolzano

Capienza: 3000 spettatori20:02

Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Reggina, gara valida per i playoff di Serie B.20:02

Il Sudtirol ha chiuso la regular season di Serie B al sesto posto in classifica con 58 punti collezionati in 38 giornate, frutto di 14 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte. La squadra di Bisoli arriva a questo match del Druso dopo il ko all'ultima di campionato (2-1 per il Modena).20:03

La Reggina, invece, ha concluso la sua stagione al settimo posto e a quota 50 (con la penalizzazione di 5 punti). La squadra di Inzaghi è reduce dall'1-0 in casa - nell'ultima giornata della regular season - contro l'Ascoli firmato Canotto che ha realizzato la sua sesta rete stagionale.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol scende in campo con un 4-1-3-2: Poluzzi - Curto, Zaro, Masiello, De Col - Belardinelli - Fiordilino, Tait, Rover - Cissé, Odogwu. A disposizione: Mawuli, Carretta, Casiraghi, Pompetti, Lunetta, Giorgini, Siega, Mazzocchi, Larrivey, Marano, Vinetot, Minelli.20:12

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggina risponde con un 3-5-2: Contini - Loiacono, Cionek, Gagliolo - Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara - Strelec, Canotto. A disposizione: Gori, Bouah, Terranova, Ricci, Aglietti, Crisetig, Colombi, Liotti, Galabinov, Lombardi.20:14

Bisoli opera tre cambi rispetto ai titolari scesi in campo nell'ultima gara di campionato: Rover vince il ballottaggio con Carretta sulla destra, spazio anche a Fiordilino (Casiraghi parte dalla panchina), mentre in attacco c'è Cissé a far coppia con Odogwu.20:17

Inzaghi si affida a Loiacono, Cionek e Gagliolo in difesa con Terranova che inizialmente parte dalla panchina. Il centrocampo è lo stesso schierato venerdì scorso contro l'Ascoli, mentre in attacco spazio al tandem Strelec-Canotto (Rivas è indisponibile e Menez squalificato). 20:22

Il Sudtirol si è qualificato ai playoff di Serie B per la prima volta nella sua storia, mentre per la Reggina sarà la seconda partecipazione alla post season della cadetteria; la prima fu nella stagione 2010/2011 quando venne eliminata in semifinale dal Novara. 20:24

Le squadre stanno per entrare in campo, manca poco all'inizio del match.20:28

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Reggina.20:30

5' In queste prime fasi di gioco la Reggina prova a tenere in mano il pallino del gioco, mentre il Sudtirol attente. L'unico break è di Belardinelli ma la difesa avversaria è attenta.20:35

6' Il primo tiro in porta è della Reggina con Majer che calcia dalla distanza potente ma centrale e impegna Poluzzi. 20:36

7' Ancora Reggina: stavolta è Canotto che ruba palla e prova a partire in velocità sulla corsia di sinistra ma Zaro interviene, in maniera regolare secondo l'arbitro, e recupera palla.20:39

9' Sale ora il Sudtirol: cross di Curto verso il cuore dell'area della Reggina, il pallone raggiunge Odogwu che prova a girarsi e a calciare ma la difesa avversaria fa muro.20:40

17' La Reggina prova spesso a partire in velocità, cercando la velocità di Canotto. Il Sudtirol si copre bene e quando è in possesso di palla preferisce gestire più che affondare immediatamente.20:47

20' Reggina ancora avanti. Azione manovrata e prolungata sulla trequarti che si conclude con un tiro dalla distanza da parte di Cionek che però impatta male il pallone e spedisce alto sopra la traversa. 20:51

23' Spunto di Hernani che dopo una serie di dribbling riesce a superare Curto, entra in area di rigore dal lato corto e libera la conclusione. Palla oltre il secondo palo. 20:54

24' Altra conclusione verso la porta del Sudtirol, questa volta è Canotto che ci prova con un rasoterra dalla distanza che però si perde oltre la linea di fondo.20:55

26' Sudtirol ora avanti, Fiordilino dalla bandierina: il pallone raggiunge il cuore dell'area della Reggina ma Contini ci mette i guantoni e allontana. La sfera resta ancora in possesso dei padroni di casa ma alla fine l'azione termina con un fallo in attacco di Masiello. 20:58

29' Cartellino giallo per Gagliolo: primo ammonito del match.21:03

30' Il primo cartellino giallo del Sudtirol è in direzione di Cissé per un fallo su Majer. 21:03