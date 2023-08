Benvenuti alla diretta di Feralpisalò-Sudtirol, gara valida per il 2° turno del campionato di Serie B. 13:07

Il match del ''Garilli'' di Piacenza oppone i padroni di casa, reduci dal ko nell'esordio di Parma, agli ospiti, protagonisti di un pirotecnico 3 a 3 in rimonta allo Spezia. In classifica, pertanto, gardesani a 0 punti, bolzanini a quota 1. 13:14

Vecchi conferma lo stesso schieramento della scorsa settimana a eccezione di Di Molfetta: dentro Sau nel tridente, non convocato il neoacquisto Da Cruz. Bisoli sceglie Rauti in attacco al fianco di Odogwu con Casiraghi e Rover esterni di centrocampo. 20:01

Prima sfida tra le due compagini nel campionato cadetto: l'ultimo precedente assoluto risale a marzo 2022 in Serie C, con il successo della formazione lombarda per 1 a 0.19:46