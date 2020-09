LIVE FROSINONE - EMPOLI 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Benito Stirpe sarà il teatro di Frosinone-Empoli, sfida valevole per la prima giornata di Serie BKT 2020/21.13:31

Il Frosinone non ha mai pareggiato in alcuno dei nove esordi stagionali di Serie B: quattro vittorie e cinque sconfitte, inclusa quella dello scorso campionato sono il bilancio del parziale.13:32

L’Empoli è imbattuto negli ultimi 10 esordi stagionali in Serie B, segnando almeno due gol in otto di questi.13:32

Ecco a voi le formazioni. Frosinone in campo col 3-5-2: Bardi - Brighenti, Ariaudo, Szyminski - Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto - Ardemagni, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Dionisi, Marciano, D'Elia, Novakovich, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Krajnc.13:34

4-3-1-2 per l'Empoli: Brignoli - Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic - Ricci, Stulac, Bandinelli - Moreo - La Mantia, Mancuso. A disposizione: Bajrami, Pratelli, Antonelli, Merola, Fantacci, Provedel, Zappella, Damiani, Pirrello, Viti, Parisi, Piscopo.13:35

OCCASIONE EMPOLI! L'Empoli recupera palla nei pressi dell'area di rigore avversaria, Mancuso calcia ad incrociare col destro e trova la respinta di Bardi; poi La Mantia cerca il tap-in, ma viene murato in corner.14:07

GOL! Frosinone-EMPOLI 0-1! Rete di Moreo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Moreo prende l'ascensore, impatta di testa e infila Bardi. Empoli in vantaggio. Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo 14:08

Zampano cerca il traversone al volo, Romagnoli è attento e devia il pallone in calcio d'angolo.14:12

Schema dalla bandierina per il Frosinone, il cross di Zampano è lento e facile preda di Brignoli.14:11

Tanti falli in questa fase di gara, partita spezzettata.14:14

Giro palla Frosinone, non concede spazi l'Empoli.14:16

17'

Palla in verticale per Moreo, che entra in area di rigore e viene chiuso da Ariaudo.14:20