Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori11:39 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Pisa-Spezia, gara valida per la 22' giornata del campionato di Serie B!11:39

Undicesimo posto in classifica per un Pisa che non perde da quattro partite. Due vittorie e due pareggi è infatti l'attuale score della squadra di Aquilani, che sette giorni fa ha vinto in trasferta contro il Lecco11:41

Situazione decisamente più delicata per lo Spezia che si trova all'ultimo posto e non vince dallo scorso 15 dicembre. Particolarmente pesanti i risultati delle ultime due trasferte, in cui la compagine ligure ha incassato quattro reti prima dal Como e poi dal Cittadella11:43

Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Barone e dal quarto ufficiale Cerbasi. Al Var opereranno invece Ghersini e Di Vuolo11:45

FORMAZIONE UFFICIALE PISA: i padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1: Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves - Marin, Veloso -; Arena, Torregrossa, D’Alessandro - Mlakar15:46

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Zoet - Bertola, Hristov, Nikolaou - Vignali, Cassata, S. Esposito, Kouda, Mateju - Verde, Falcinelli.15:47

Le scelte di Aquilani: il tecnico dei toscani conferma in blocco l'undici che settimana scorsa ha battuto il Lecco, con l'unica eccezione di Mlakar che sarà il terminale offensivo al posto di Bonfanti.15:50

Le scelte di D'Angelo: emergenza per i bianconeri che schierano dal 1' i due nuovi arrivati dal mercato, ossia Falcinelli e Mateju. Per il resto sarà difesa a tre con Bertola, Hristov e Nikolaou, mentre a centrocampo recupera Esposito che sarà regolarmente in campo dall'inizio15:52

Prima del fischio d'inizio, il doveroso minuto di raccoglimento per commemorare Gigi Riva16:16

SI PARTE! È iniziata Pisa-Spezia, primo possesso per i padroni di casa!16:18

3' Lancio dalla retrovie di Nikolaou a cercare l'inserimento di Kouda, chiude la retroguardia del Pisa16:21

4' Cross basso di D'Alessandro a centro area, libera senza fronzoli Esposito16:22

7' Torregrossa! Ci prova dal limite sfiorando il palo dopo un'ottima combinazione tutta di prima del Pisa16:25

8' MLAKAR! Grandissima occasione per il Pisa, verticalizzazione di Calabresi per il centravanti sloveno che a tu per tu con Zoet si fa parare il tiro dal portiere ospite!16:27

12' Altro tiro dal limite di Torrerossa, il suo sinistro stavolta è debole e centrale16:30

14' Buono spunto di Calabresi sulla destra, il suo cross al centro è intercettato da Zoet16:31

15' Ammonito Kouda, duro intervento su Veloso a centrocampo16:33

20' GOL! Pisa-SPEZIA 0-1! Gol di Kouda! Lancio sulla sinistra verso Vignali, il quale serve con un preciso cross basso Kouda che arriva a rimorchio e batte Nicolas con un destro sul primo palo!



Guarda la scheda del giocatore Rachid Kouda16:38

22' OCCASIONE PISA! Miracoloso Zoet che si oppone con un gran riflesso al destro dal limite di D'Alessandro e devia in angolo!16:40

24' Tiro dal limite di Arena forse sporcato da Mlakar, nessun problema stavolta per Zoet16:41

25' Ci prova anche Calabresi da fuori, conclusione potente ma centrale16:43

28' Punizione di Veloso dai venti metri, pallone che non si abbassa e termina sopra la traversa16:46

31' RIGORE PER IL PISA! Fallo di Vignali su Arena, nessun dubbio per Mariani!16:49

33' GOL! PISA-Spezia 1-1! Gol di Torregrossa! Non sbaglia dal dischetto il numero 10 dei toscani che calcia centralmente con Zoet che si era tuffato alla sua sinistra!



Guarda la scheda del giocatore Ernesto Torregrossa16:51

34' Vignali! Conclusione di prima sull'esterno della rete sulla sponda di Kouda!16:52

36' GOL! Pisa-SPEZIA 1-2! Grandissimo gol di Verde che riceve sulla destra da Falcinelli e batte Nicolas con un meraviglioso mancino a giro all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Daniele Verde16:55

42' VIGNALI! Tiro velenoso dal limite sporcato che termina fuori di poco, tra le proteste dei giocatori dello Spezia che volevano un rigore per un contatto precedente17:00

43' Lungo check del Var in corso17:01

44' LA VA A RIVEDERE MARIANI! On field review per un pestone su Mateju!17:01

44' RIGORE PER LO SPEZIA! Dopo la revisione al monitor, Mariani concede il penalty!17:02

45' GOL! Pisa-SPEZIA 1-3! Gol di Verde! Dal dischetto è freddissimo l'ex Roma che firma il tris con il cucchiaio!



Guarda la scheda del giocatore Daniele Verde17:04