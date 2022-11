Match che si gioca in terra veneta, all'interno della cornice dello Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Sfida tra Citta e Cosenza che mette in palio 3 punti che sarebbero utili ad entrambi gli schieramenti al fine di allungare il gap che li separa dalla zona più bassa della classifica. Quello dell'odierno pomeriggio, sarà l'incrocio numero 13 tra le due formazioni, che presentano 12 precedenti incontri di Serie B con 3 pareggi, 3 vittorie a favore del Cittadella e 6 per i Lupi della Sila. Situazione attuale della classifica che vede le due squadre vicine, con il Cittadella che proviene da un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due, e che si trova a 15 punti totali al 16^ posto. Similmente, gli ospiti del Cosenza occupano il tassello immediatamente inferiore al Cit, con 14 punti in 17^ posizione, e giungono in Veneto con alle spalle un'importante vittoria per 3-2 ai danni del Palermo.14:40