La capolista torna in campo dopo la sosta con quattro punti di vantaggio sulla Reggina seconda. I ciociari sono reduci daa sei vittorie consecutive e non perdono dall'1 ottobre, 2-1 in casa del Parma. Tra le mura amiche del Benito Stirpe, invece, sono arrivati sei successi in altrettante partite, ottenuti senza subire nemmeno un gol.14:36