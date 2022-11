Al Druso di Bolzano va in scena una sfida che strizza l'occhio alla zona play off. Con una vittoria le due squadre si lancerebbero nella parte alta della classifica.14:25

Il Sudtirol è reduce da tre pareggi e non perde da fine agosto. L'Ascoli invece ha trovato la sconfitta nell'ultimo turno contro il Frosinone per 0-1, nonostante il buon momento di forma che aveva portato ad una serie di 4 risultati utili consecutivi.14:29

Nel Sudtirol gioca Odogwu come unica punta, supportato però da Carretta, Mazzocchi e Rover. In difesa davanti a Poluzzi giocano Curto, Zaro, Masiello, Berra. Risponde l'Ascoli con Ciciretti schierato nell'inedito ruolo di mezzala, in attacco Dionisi e Lungoyi.14:41